سری نگر میں کم سے کم درجۂ حرارت منفی 3.7 ڈگری سیلسیس، زوجیلا میں منفی 19 ڈگری سیلسیس ریکارڈ، جموں اور لداخ کا کیسا رہے گا موسم

زوجیلا پاس مائنس 19 ڈگری سیلسیس کے ساتھ سرد ترین علاقہ تھا، جب کہ گرمائی دارالحکومت سرینگر میں منفی 3.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔

Kashmir Weather Update Srinagar Freezes At Minus 3 7 C Zojila Records 19 C
زوجیلا پاس میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 19 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ سری نگر میں منفی 3.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 9, 2025 at 12:26 PM IST

4 Min Read
سری نگر: کشمیر میں منگل کو سردی کی ایک اور شدید لہر آئی، جس کے ساتھ ہی وادی بھر میں درجۂ حرارت میں تیزی سے کمی آئی۔ زوجیلا پاس مائنس 19 ڈگری سیلسیس کے ساتھ سرد ترین علاقہ تھا، جب کہ گرمائی دارالحکومت سری نگر میں منفی 3.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔

وادی کے کئی دیگر علاقوں میں بھی سرد موسم چھایا رہا۔ بارہمولہ میں منفی 4.9 ڈگری سیلسیس، پہلگام میں منفی 4.8 ڈگری سیلسیس اور شوپیان میں منفی 5.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ گلمرگ میں کم سے کم درجۂ حرارت منفی 2.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بڈگام اور پامپور میں بالترتیب منفی 4.1 اور منفی 4.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اونتی پورہ میں منفی 4.2 ڈگری سیلسیس اور سونمرگ میں منفی 4.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔

جموں خطے میں درجۂ حرارت نسبتاً معتدل رہا۔ جموں شہر کا درجۂ حرارت 7.3 ڈگری سیلسیس، کٹرہ میں 10.1 ڈگری سیلسیس اور راجوری میں 0.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو کہ ڈویژن میں سب سے سرد رہا۔ بھدرواہ میں بھی منجمد درجۂ حرارت 0.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دیگر علاقوں میں درجۂ حرارت 2 سے 7 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہا۔

لداخ میں بھی سردی اتنی ہی شدید تھی۔ لیہہ میں منفی 8.5 ڈگری سیلسیس اور کارگل میں منفی 7.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ نوبرا ویلی میں کم سے کم درجۂ حرارت منفی 6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔

دریں اثنا، محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں جموں و کشمیر میں زیادہ تر موسم خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے، حالانکہ کبھی کبھار بادل چھائے ہوئے ہیں، اور موسم کی کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی ہے۔

آج کے لیے، آئی ایم ڈی کو کم از کم درجۂ حرارت 1 ڈگری سیلسیس اور زیادہ سے زیادہ 12 ڈگری رہنے کی توقع ہے۔ صبح کے وقت آسمان جزوی طور پر ابر آلود اور دوپہر یا شام تک عام طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ اس دن کے لیے کوئی انتباہ جاری نہیں کیا گیا ہے۔

10 دسمبر کو، درجۂ حرارت میں دوبارہ کمی متوقع ہے، جو کم از کم مائنس 2 ڈگری سیلسیس اور زیادہ سے زیادہ 11 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جائے گی۔ دن کے اوائل میں آسمان زیادہ تر صاف رہے گا، حالانکہ شام اور رات میں کچھ بادلوں کی توقع ہے۔ شدید موسم کی وارننگ جاری نہیں کی گئی ہے۔

11 دسمبر کو کم سے کم درجۂ حرارت منفی 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 11 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہ سکتا ہے۔ دن کے اوائل میں آسمان زیادہ تر صاف رہے گا، لیکن شام یا رات تک جزوی طور پر ابر آلود ہو سکتا ہے۔

اسی طرح، 12 دسمبر کو، آئی ایم ڈی نے کم سے کم منفی 2 ڈگری سیلسیس اور زیادہ سے زیادہ 11 ڈگری سیلسیس رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ جزوی طور پر ابر آلود آسمان دن کے اوائل میں متوقع ہے، اس کے بعد دوپہر یا شام میں عام طور پر ابر آلود آسمان۔

13 دسمبر کو درجۂ حرارت منفی 2 ڈگری سیلسیس اور زیادہ سے زیادہ 11 ڈگری سیلسیس پر مستحکم رہنے کی توقع ہے۔ آسمان ابتدائی طور پر جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، جیسے جیسے دن بڑھتا ہے عام طور پر ابر آلود ہو جاتا ہے۔ کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی۔

