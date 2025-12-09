سری نگر میں کم سے کم درجۂ حرارت منفی 3.7 ڈگری سیلسیس، زوجیلا میں منفی 19 ڈگری سیلسیس ریکارڈ، جموں اور لداخ کا کیسا رہے گا موسم

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سری نگر میں کم سے کم درجۂ حرارت منفی 3.7 ڈگری سیلسیس، زوجیلا میں منفی 19 ڈگری سیلسیس ریکارڈ، جموں اور لداخ کا کیسا رہے گا موسم
زوجیلا پاس مائنس 19 ڈگری سیلسیس کے ساتھ سرد ترین علاقہ تھا، جب کہ گرمائی دارالحکومت سرینگر میں منفی 3.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
Published : December 9, 2025 at 12:26 PM IST
سری نگر: کشمیر میں منگل کو سردی کی ایک اور شدید لہر آئی، جس کے ساتھ ہی وادی بھر میں درجۂ حرارت میں تیزی سے کمی آئی۔ زوجیلا پاس مائنس 19 ڈگری سیلسیس کے ساتھ سرد ترین علاقہ تھا، جب کہ گرمائی دارالحکومت سری نگر میں منفی 3.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
وادی کے کئی دیگر علاقوں میں بھی سرد موسم چھایا رہا۔ بارہمولہ میں منفی 4.9 ڈگری سیلسیس، پہلگام میں منفی 4.8 ڈگری سیلسیس اور شوپیان میں منفی 5.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ گلمرگ میں کم سے کم درجۂ حرارت منفی 2.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بڈگام اور پامپور میں بالترتیب منفی 4.1 اور منفی 4.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اونتی پورہ میں منفی 4.2 ڈگری سیلسیس اور سونمرگ میں منفی 4.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
Srinagar, Jammu and Kashmir: A severe cold wave grips the Valley, with temperatures at –3.7°C in Srinagar. Light snowfall is expected in the higher reaches of north and central Kashmir from December 13 to 15.— IANS (@ians_india) December 9, 2025
(Visuals from Srinagar) pic.twitter.com/ZAiJon296X
جموں خطے میں درجۂ حرارت نسبتاً معتدل رہا۔ جموں شہر کا درجۂ حرارت 7.3 ڈگری سیلسیس، کٹرہ میں 10.1 ڈگری سیلسیس اور راجوری میں 0.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو کہ ڈویژن میں سب سے سرد رہا۔ بھدرواہ میں بھی منجمد درجۂ حرارت 0.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دیگر علاقوں میں درجۂ حرارت 2 سے 7 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہا۔
A severe cold wave grips the #Kashmir Valley, with temperatures recorded at –3.7°C in #Srinagar.@radionews_sgr pic.twitter.com/0zI8vUCXrH— All India Radio News (@airnewsalerts) December 9, 2025
لداخ میں بھی سردی اتنی ہی شدید تھی۔ لیہہ میں منفی 8.5 ڈگری سیلسیس اور کارگل میں منفی 7.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ نوبرا ویلی میں کم سے کم درجۂ حرارت منفی 6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
دریں اثنا، محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں جموں و کشمیر میں زیادہ تر موسم خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے، حالانکہ کبھی کبھار بادل چھائے ہوئے ہیں، اور موسم کی کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی ہے۔
آج کے لیے، آئی ایم ڈی کو کم از کم درجۂ حرارت 1 ڈگری سیلسیس اور زیادہ سے زیادہ 12 ڈگری رہنے کی توقع ہے۔ صبح کے وقت آسمان جزوی طور پر ابر آلود اور دوپہر یا شام تک عام طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ اس دن کے لیے کوئی انتباہ جاری نہیں کیا گیا ہے۔
𝙒𝙚𝙖𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙐𝙥𝙙𝙖𝙩𝙚 𝙅&𝙆— Meteorological Centre Srinagar (@metsrinagar) December 8, 2025
●8Dec:Partly cloudy
●9Dec:Generally cloudy
●10-12Dec:Partly cloudy
●13-15:Possibility of light snow few higher reaches of North/ Central KMR
●16-18:Partly cloudy
●19-21:Generally cloudy with possibility of light snow at few higher reaches pic.twitter.com/54WoU2X9rK
10 دسمبر کو، درجۂ حرارت میں دوبارہ کمی متوقع ہے، جو کم از کم مائنس 2 ڈگری سیلسیس اور زیادہ سے زیادہ 11 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جائے گی۔ دن کے اوائل میں آسمان زیادہ تر صاف رہے گا، حالانکہ شام اور رات میں کچھ بادلوں کی توقع ہے۔ شدید موسم کی وارننگ جاری نہیں کی گئی ہے۔
11 دسمبر کو کم سے کم درجۂ حرارت منفی 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 11 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہ سکتا ہے۔ دن کے اوائل میں آسمان زیادہ تر صاف رہے گا، لیکن شام یا رات تک جزوی طور پر ابر آلود ہو سکتا ہے۔
اسی طرح، 12 دسمبر کو، آئی ایم ڈی نے کم سے کم منفی 2 ڈگری سیلسیس اور زیادہ سے زیادہ 11 ڈگری سیلسیس رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ جزوی طور پر ابر آلود آسمان دن کے اوائل میں متوقع ہے، اس کے بعد دوپہر یا شام میں عام طور پر ابر آلود آسمان۔
13 دسمبر کو درجۂ حرارت منفی 2 ڈگری سیلسیس اور زیادہ سے زیادہ 11 ڈگری سیلسیس پر مستحکم رہنے کی توقع ہے۔ آسمان ابتدائی طور پر جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، جیسے جیسے دن بڑھتا ہے عام طور پر ابر آلود ہو جاتا ہے۔ کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی۔