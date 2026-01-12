کشمیر میں سردی کا قہر جاری، آج سے شبانہ درجہ حرارت میں بہتری کی پیشگوئی

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں سردی کا قہر جاری، آج سے شبانہ درجہ حرارت میں بہتری کی پیشگوئی
چلہ کلان کے دوران وادی کشمیر سمیت یو ٹی لداخ میں بھی شدید سردی جاری ہے، کئی علاقوں میں درجہ حرارت صفر سے نیچے درج
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 12, 2026 at 11:19 AM IST
سرینگر: کشمیر میں شدید سردی کا سلسلہ جاری ہے اور ’چلہ کلان‘ کا اثر واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا۔ سرینگر، گلمرگ اور دراس سمیت جموں کشمیر اور لداخ کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت صفر سے نیچے رہا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق گرمائی دارالحکومت سرینگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت منفی 2.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سرینگر ایئرپورٹ پر پارا مزید گر کر منفی 3.4 ڈگری تک پہنچ گیا۔
جنوبی کشمیر کے اضلاع وادی کے سرد ترین علاقوں میں شامل رہے۔ حکام نے بتایا کہ پلوامہ میں رات کا درجہ حرارت منفی 6.5، شوپیاں میں منفی 5.2، اننت ناگ میں منفی 3.9، قاضی گنڈ میں منفی 3.6 اور پہلگام میں منفی 3.4 ڈگری ریکارڈ ہوا۔
شمالی کشمیر میں بھی سخت سردی دیکھی گئی۔ کپوارہ میں پارا منفی 3.7، بارہمولہ میں منفی 3.4، سوپور میں منفی 4.3 اور رفیع آباد میں منفی 4.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بانڈی پورہ میں درجہ حرارت منفی 2.3 رہا۔ وسطی کشمیر کے بڈگام میں منفی 2.6 اور بیروہ میں منفی 3.7 ڈگری اور گاندربل میں منفی 1.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
معروف سیاحتی مقام گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 3.4 ڈگری رہا۔ حکام کے مطابق سرد موسم گلمرت کی ڈھلوانوں پر برف کو برقرار رکھنے کے لیے موزوں ہے، تاہم حالیہ تازہ برف باری کافی محدود رہی۔ سیاحتی مقامات - سونہ مرگ میں منفی 2.4، کوکرناگ میں منفی 1.8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
لداخ میں بھی شدید سردی کا سلسلہ بدستور جاری رہا، خاص طور پر کرگل ضلع کے دراس علاقے میں جو دنیا کے سرد ترین آباد علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ لیہہ میں پارا منفی 10.8، کرگل میں منفی 9.3، نوبرا ویلی میں منفی 8.4 جبکہ ہانلے علاقہ سب سے زیادہ سرد رہا جہاں درجہ حرارت منفی 15 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
جموں خطے میں موسم نسبتاً بہتر رہا، تاہم صبح کے اوقات میں سردی محسوس کی گئی۔ جموں شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 3.4 اور جموں ایئرپورٹ پر 2.9 ڈگری رہا۔ چناب ویلی کے بھدرواہ میں پارا منفی 1.2، اودھم پور میں 1.2، سانبہ میں 0.7 اور راجوری میں 0.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق 15 جنوری تک موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ 16 اور 17 جنوری کو بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری متوقع ہے۔ 18 اور 19 جنوری کو دوبارہ جزوی ابر آلود موسم رہے گا۔
20 جنوری کو چند مقامات پر ہلکی بارش یا برف باری کی پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ 21 سے 23 جنوری کے دوران مختلف علاقوں میں ہلکی بارش یا برف باری ہو سکتی ہے۔ 24 اور 25 جنوری کو موسم میں بہتری آنے کی توقع ہے۔
محکمہ موسمیات نے مشورہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ’’آج سے کئی علاقوں میں رات کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ متوقع ہے، تاہم جموں کے میدانی علاقوں میں آئندہ پانچ دنوں تک دھند رہنے کا امکان ہے، جس سے صبح کے وقت آمد و رفت متاثر ہو سکتی ہے۔‘‘
یہ بھی پڑھیں: