کشمیر کے موسم کی تازہ اپڈیٹ: سری نگر کا درجۂ حرارت منفی چار اعشاریہ ایک ڈگری سیلسیس تک گر گیا

کشمیر کے کئی علاقوں میں شدید سردی ہے۔ سری نگر کا درجۂ حرارت منفی چار اعشاریہ ایک ڈگری سیلسیس تک ریکارڈ کیا گیا۔

Kashmir Weather Update: Srinagar Drops to Minus 4.1 degree celsius
پیر، 01 دسمبر، 2025 کو شوپیاں، جموں اور کشمیر میں، سردی کے سرد دن میں شدید ٹھنڈ نے خشک پودوں کو ڈھانپ دیا (PTI)
By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : December 6, 2025 at 10:41 AM IST

3 Min Read
سری نگر: وادی بھر میں رات کا درجۂ حرارت انجماد سے نیچے گرنے کے ساتھ ہی کشمیر آج لرز اٹھا، محکمۂ موسمیات کے مطابق سری نگر میں منفی 4.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور پہلگام مائنس 4.4 ڈگری پر سرد ترین مقام کے طور پر ابھرا۔ وادی کے بہت سے علاقوں میں اب تک کے موسم کی سب سے سرد راتوں میں سے ایک تیز کمی واقع ہوئی ہے۔

عہدیداروں نے بتایا کہ مسلسل شدید سردی کے ساتھ کئی علاقوں میں گھنے سے درمیانے درجے کی دھند چھائی رہی، جس سے صبح اور شام کے اوقات میں مرئیت میں کمی آئی اور کشمیر اور جموں کے الگ تھلگ حصوں میں مسافروں کے لیے ایک تازہ ایڈوائزری جاری کی گئی۔

6 اور 7 دسمبر کو کیسا رہے گا موسم

مشہور سکی ریزورٹ گلمرگ بھی شدید سردی کی لپیٹ میں رہا۔ جہاں کم از کم درجۂ حرارت منفی 2.6 ڈگری سیلسیس رہا۔ دیگر اہم اسٹیشنوں پر بشمول کپواڑہ میں منفی 3.5 ڈگری اور قاضی گنڈ میں منفی 4.2 ڈگری جب کہ کئی جگہ صفر ریڈنگ ریکارڈ کی گئی۔ جموں کے حالات کے باوجود، جموں و کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہا، تمام اسٹیشنوں پر معمولی بارش کی اطلاع ہے۔ محکمۂ موسمیات نے اطلاع دی کہ 6 اور 7 دسمبر کو موسم زیادہ تر خشک رہنے کی توقع ہے۔

8 دسمبر کو، آسمان جزوی طور پر عام طور پر ابر آلود ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ الگ تھلگ اونچائی والے علاقوں پر ہلکی ہلکی برفباری بھی ہو سکتی ہے۔ 9 سے 13 دسمبر تک، مرکز کے زیر انتظام علاقے میں موسم زیادہ تر جزوی طور پر ابر آلود دیکھے جانے کا امکان ہے اور اس میں کوئی بڑی اپدیٹ نہیں ہوگی۔ 14 اور 17 دسمبر کے درمیان اسی طرح کے پیٹرن کی توقع ہے، حالانکہ شمالی اور وسطی کشمیر کے الگ تھلگ اونچے علاقوں میں ہلکی برف باری دوبارہ ممکن ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

