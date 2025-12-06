کشمیر کے موسم کی تازہ اپڈیٹ: سری نگر کا درجۂ حرارت منفی چار اعشاریہ ایک ڈگری سیلسیس تک گر گیا

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کے موسم کی تازہ اپڈیٹ: سری نگر کا درجۂ حرارت منفی چار اعشاریہ ایک ڈگری سیلسیس تک گر گیا
کشمیر کے کئی علاقوں میں شدید سردی ہے۔ سری نگر کا درجۂ حرارت منفی چار اعشاریہ ایک ڈگری سیلسیس تک ریکارڈ کیا گیا۔
Published : December 6, 2025 at 10:41 AM IST
سری نگر: وادی بھر میں رات کا درجۂ حرارت انجماد سے نیچے گرنے کے ساتھ ہی کشمیر آج لرز اٹھا، محکمۂ موسمیات کے مطابق سری نگر میں منفی 4.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور پہلگام مائنس 4.4 ڈگری پر سرد ترین مقام کے طور پر ابھرا۔ وادی کے بہت سے علاقوں میں اب تک کے موسم کی سب سے سرد راتوں میں سے ایک تیز کمی واقع ہوئی ہے۔
عہدیداروں نے بتایا کہ مسلسل شدید سردی کے ساتھ کئی علاقوں میں گھنے سے درمیانے درجے کی دھند چھائی رہی، جس سے صبح اور شام کے اوقات میں مرئیت میں کمی آئی اور کشمیر اور جموں کے الگ تھلگ حصوں میں مسافروں کے لیے ایک تازہ ایڈوائزری جاری کی گئی۔
Srinagar, J&K: A persistent haze lingered over Kashmir as the long dry spell gripped the Valley, leaving dusty air and pale skies. Srinagar recorded a low of -4.1°C. The MET department forecasts light snowfall in the higher reaches, but no major precipitation until mid-December pic.twitter.com/2mC809uzIq— IANS (@ians_india) December 6, 2025
6 اور 7 دسمبر کو کیسا رہے گا موسم
مشہور سکی ریزورٹ گلمرگ بھی شدید سردی کی لپیٹ میں رہا۔ جہاں کم از کم درجۂ حرارت منفی 2.6 ڈگری سیلسیس رہا۔ دیگر اہم اسٹیشنوں پر بشمول کپواڑہ میں منفی 3.5 ڈگری اور قاضی گنڈ میں منفی 4.2 ڈگری جب کہ کئی جگہ صفر ریڈنگ ریکارڈ کی گئی۔ جموں کے حالات کے باوجود، جموں و کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہا، تمام اسٹیشنوں پر معمولی بارش کی اطلاع ہے۔ محکمۂ موسمیات نے اطلاع دی کہ 6 اور 7 دسمبر کو موسم زیادہ تر خشک رہنے کی توقع ہے۔
VIDEO | Srinagar continues to reel under intense cold. Morning visuals from Dal Lake show shikaras gliding through the mist as the cold wave persists.— Press Trust of India (@PTI_News) December 6, 2025
With the minimum temperature dropping to minus 4.1 degrees Celsius, locals wrapped in heavy woollens and wearing pherans —… pic.twitter.com/LWAMzBGOPQ
8 دسمبر کو، آسمان جزوی طور پر عام طور پر ابر آلود ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ الگ تھلگ اونچائی والے علاقوں پر ہلکی ہلکی برفباری بھی ہو سکتی ہے۔ 9 سے 13 دسمبر تک، مرکز کے زیر انتظام علاقے میں موسم زیادہ تر جزوی طور پر ابر آلود دیکھے جانے کا امکان ہے اور اس میں کوئی بڑی اپدیٹ نہیں ہوگی۔ 14 اور 17 دسمبر کے درمیان اسی طرح کے پیٹرن کی توقع ہے، حالانکہ شمالی اور وسطی کشمیر کے الگ تھلگ اونچے علاقوں میں ہلکی برف باری دوبارہ ممکن ہے۔