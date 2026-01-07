ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر، لداخ سخت سردی کی زد میں؛ دراس میں پارا منفی 22ڈگری ریکارڈ
جموں کشمیر اور لداخ میں سردی کی شدت برقرار، محکمہ موسمیات نے کی10 جنوری تک کم سے کم درجہ حرارت مزید گرنے کی پیشگوئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 7, 2026 at 11:38 AM IST
سرینگر: جموں وکشمیر اور لداخ میں جاری سخت سردیوں کے چالیس روزہ ’چلہ کلاں‘ نے اپنی گرفت مزید سخت کر لی ہے، جہاں سرینگر میں رات کا درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے رہا وہیں وادی میں سب سے کم شبانہ درجہ حرارت سیاحتی مقام گلمرگ میں منفی 8 ڈگری سیلسیش ریکارڈ کیا گیا۔ جبکہ دراس ایک بار پھر خطے کا سرد ترین آباد مقام رہا جہاں پارا منفی 22ڈگری تک گر گیا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق سرینگر میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 1.6 ڈگری سیلسیش ریکارڈ کیا گیا۔ سرینگر ایئرپورٹ پر پارا مزید گر کر منفی 2.2 ڈگری تک پہنچ گیا، جبکہ اطرافی علاقوں میں بڈگام 2.4 اور بارہمولہ میں پارا منفی 3.0 ڈگری رہا۔
جنوبی کشمیر کے معروف سیاحتی مقام پہلگام میں شبانہ درجہ حرارت منفی 7.2 ڈگری تک گر گیا، پلوامہ میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت منفی 5.1 اور شوپیاں میں منفی 4.3 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کوکرناگ منفی 2.3 جبکہ شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع میں شبانہ درجہ حرارت منفی 3.6 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ رفیع آباد میں بھی پارا منفی 4.8 ڈگری کے ساتھ سردی کی شدت برقرار رہی۔ وہیں پانپور اور کولگام چند ان علاقوں میں شامل رہے جہاں نقطہ انجماد سے معمولی اوپر - 1.0 ڈگری سیلسیش درج کیا گیا۔
ملک کا معروف اسکی ریزارٹ گلمرگ، جو سرمائی کھیلوں کا مرکز ایک ہے، میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 7.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دیگر بالائی علاقوں میں دراس میں پارا منفی 22.8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح سونہ مرگ میں بھی پارا منفی 10.1 ڈگری تک گر گیا۔
جموں خطے کے میدانی اور علاقوں میں راتیں نسبتاً معتدل رہیں۔ جموں شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 8.7 اور جموں ایئرپورٹ پر 9.3 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کٹرا میں 6.4، اور ادھمپور میں 6.6 جبکہ سانبہ میں بھی 6.6 ڈگری کے ساتھ سردی کی شدت کم رہی، تاہم بالائی مقامات پر ٹھنڈ برقرار رہی۔ جہاں بھدرواہ میں پارا منفی 2.6 اور کشتواڑ میں 0.1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، وہیں بانہال میں 2.3 اور بٹوٹ میں 3.1 ڈگری درج کیا گیا۔
یونین ٹیریٹری لداخ میں سردی عروج پر رہی۔ ضلع کرگل کے دراس علاقے میں پارا منفی 22.8 ڈگری تک گر گیا، جبکہ نیومہ میں منفی 20.2، زنسکار ویلی کے پادوم میں منفی 16.8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ لیہہ قصبے میں منفی 13.4 اور کرگل میں منفی 11.6 ڈگری کے ساتھ سخت سرد حالات برقرار رہے۔
محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ 7 جنوری سے 18 جنوری تک موسم جزوی طور پر ابر آلود رہ سکتا ہے، جبکہ 19 اور 20 جنوری کو عمومی طور پر مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ ماہرین کے مطابق 10 جنوری تک رات کے درجۂ حرارت معمول سے 2 سے 3 ڈگری مزید کم رہ سکتے ہیں، جس کے بعد بتدریج 1 سے 2 ڈگری اضافے کی توقع ہے۔
یہ بھی پڑھیں: