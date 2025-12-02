ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کا موسم: سرینگر میں درجہ حرارت منفی 2.5، شوپیاں میں منفی 5.0 ڈگری سیلسیس
وادی کے مختلف علاقوں بشمول بارہمولہ، پامپور اور اننت ناگ میں رات بھر شدید ٹھنڈک کا مشاہدہ کیا گیا۔
Published : December 2, 2025 at 11:02 AM IST
سرینگر: کشمیر منگل کے روز بھی شدید سرد لہر کی زد میں رہا۔ پوری وادی میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے چلا گیا۔ شوپیاں پارا منفی 5.0 ڈگری سیلسیس پر سرد ترین مقام کے طور پر درج ہوا۔ گرمائی دارالحکومت سرینگر میں منفی 2.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
وادی میں درجہ حرارت میں بڑے پیمانے پر گراوٹ سے موسمی سردی کی ابتدائی شدت کا اشارہ ملتا ہے۔ وادی کے مختلف علاقوں میں بشمول بارہمولہ میں منفی 4.3 ° C، پامپور میں منفی 4.2 ° C اور اننت ناگ میں منفی 3.7 ° C کے ساتھ رات بھر شدید ٹھنڈک کا مشاہدہ کیا گیا۔ پلوامہ بھی منفی 3.8 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ سردی کی زد میں رہا، جب کہ بڈگام اور بانڈی پورہ میں درجہ حرارت منفی 3.1 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔
یہاں تک کہ مشہور سیاحتی مقامات پر بھی شدید سردی ریکارڈ کی گئی۔ پہلگام منفی 2.2 ڈگری سینٹی گریڈ اور سونمرگ پارہ منفی 0.7 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ گلمرگ، جو عام طور پر ابتدائی برفباری کی وجہ سے ٹھنڈک کا مشاہدہ کرتا ہے، وہاں 0.0 ° C ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ کپواڑہ اور سرینگر ہوائی اڈے دونوں پر منفی 3 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ وہیں رفیع آباد اس سے بھی کم درجہ حرارت منفی 3.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
جموں خطے میں حالات نسبتاً معتدل تھے حالانکہ کئی بالائی علاقوں میں زیرو درجہ حرارت کا تجربہ کیا گیا۔ بانہال میں پارا منفی 0.5 ° C اور بھدرواہ میں 0.9 ° C ریکارڈ کیا گیا۔ جموں شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 8.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جب کہ کٹرا میں 8.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سامبا اور راجوری میں بالترتیب 2.6 ° C اور 2.2 ° C ریکارڈ کیا گیا۔
لداخ میں سب سے زیادہ شدید سردی کی اطلاع ہے۔ لیہہ میں ہڈیوں کو ٹھنڈا کرنے والا درجہ حرارت منفی 6.6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا اور نوبرا ویلی میں درجہ حرارت منفی 5.0 ڈگری سینٹی گریڈ پر رہا۔ کارگل منفی 4.8 ڈگری سینٹی گریڈ پر منجمد رہا۔
محکمہ موسمیات کے حکام نے کہا کہ رات کے صاف آسمان نے سردی کے اضافے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جس سے طلوع فجر سے پہلے درجہ حرارت میں تیزی سے کمی واقع ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ خشک موسم اگلے چند دنوں تک جاری رہنے کا امکان ہے، جس سے صبح سویرے کم سے کم درجہ حرارت میں مزید گراوٹ آ سکتی ہے جب کہ دن کے وقت نسبتاً دھوپ رہتی ہے۔
