کشمیر میں منفی درجہ حرارت برقرار، جمعہ کی شام بالائی علاقوں میں برفباری کی پیشگوئی
وادی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں رات کا درجہ حرارت منفی جبکہ جموں صوبے میں پارا نقطہ انجماد سے اوپر ریکارڈ کیا گیا ہے۔
Published : January 16, 2026 at 11:06 AM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک) : جموں و کشمیر کے ساتھ ساتھ یوٹی لداخ میں بھی سردی کی شدت برقرار ہے۔ لداخ سمیت وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں کم سے کم درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے ریکارڈ کیا گیا۔ وادی میں پلوامہ ضلع سب سے سرد مقام رہا، جہاں رات کا کم سے کم درجہ حرارت منفی 4.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہوا۔ وہیں جنوبی کشمیر کے کے شوپیاں ضلع میں پارا منفی 3.9 ڈگری سیلسیس رہا۔
گرمائی دارالحکومت سرینگر میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 1.5 ڈگری سیلسیس جبکہ سرینگر ایئرپورٹ پر منفی 2.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ جنوبی کشمیر کے معروف سیاحتی مقام پہلگام میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 2.6 ڈگری سیلسیس، جبکہ شمالی کشمیر کے سکی ریزارٹ گلمرگ میں منفی 2.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
اننت ناگ اور اونتی پورہ میں درجہ حرارت منفی 2.8 ڈگری سیلسیس رہا۔ کپوارہ میں منفی 1.4 ڈگری جبکہ بانڈی پورہ میں منفی 0.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ بارہمولہ اور گاندربل میں درجہ حرارت بالترتیب 0.4 اور 0.1 ڈگری سیلسیس کے ساتھ نقطہ انجماد سے قدرے اوپر رہا۔
جموں صوبہ وادی سے نسبتاً گرم
جموں صوبے میں کم سے کم درجہ حرارت نقطہ انجماد سے اوپر رہا۔ جموں شہر میں پارا 4.7 ڈگری سیلسیس، بانہال میں 2.9 ڈگری، بھدرواہ میں 2.0 ڈگری، اودھمپور میں 3.0 ڈگری اور کٹھوعہ میں 3.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
لداخ میں سردی برقرار
یونین ٹیریٹری لداخ میں سردی کی شدت برقرار رہی، جہاں لیہہ ضلع میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 8.8 ڈگری سیلسیس جبکہ ہانلے میں منفی 11.2 ڈگری سیلسیش ریکارڈ کیا گیا۔ کرگل میں درجہ حرارت منفی 8.3 ڈگری اور نوبرا ویلی میں پارا منفی 7.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
برفباری، بارش کی پیشگوئی
محکمہ موسمیات کے مطابق جمعہ کی شام سے مغربی ہواؤں کا ایک نیا سلسلہ (ویسٹرن ڈسٹربنس) جموں و کشمیر کو متاثر کر سکتا ہے، جس کے باعث بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری اور میدانی علاقوں میں موسم ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے گلمرگ، پہلگام، سونہ مرگ سمیت دیگر پہاڑی و بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری کا امکان ظاہر کیا ہے جبکہ مجموعی طور موسم ابر آلود یا ہلکی بارش کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔
