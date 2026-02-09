ETV Bharat / jammu-and-kashmir

کشمیر، محکمہ موسمیات نے کی بارشوں، برفباری کی پیشگوئی

محکمہ موسمیات نے آئندہ کل اور 17فروری کو بالائی علاقوں میں برفباری جبکہ میدانی علاقوں میں بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔

محکمہ موسمیات نے منگل 10فروسی کو برفباری کی پیشگوئی کی ہے (ای ٹی وی بھارت)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : February 9, 2026

سرینگر (نیوز ڈیسک) : محکمہ موسمیات کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مغربی ہواؤں (Weak Western Disturbance) کے ایک کمزور سلسلہ کے زیر اثر 10 فروری کو جموں و کشمیر میں بارشوں یا برفباری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ان مغربی ہواؤں کے نتیجے میں وادی کشمیر کئی مقامات خاص کر بالائی علاقوں میں ہلکی بارش یا برف باری جبکہ بعض نشیبی علاقوں میں درمیانی درجے کی بارش یا برف باری کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے حکام کے مطابق 17 فروری کے آس پاس ایک اور کمزور مغربی ہواؤں کا سلسلہ متوقع ہے، جب کہ 14 فروری کو بھی بعض بالائی علاقوں میں مختصر مدت کے لیے بارش یا برف باری ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ ’’اگر ان موسمی نظاموں (پیشگوئیوں) کی شدت یا راستے میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس سے متعلق بروقت اپ ڈیٹس جاری کی جائیں گیں۔‘‘

ان موسمی سلسلوں کے علاوہ فروری کے باقی ایام میں بھی کسی نمایاں بارش یا برف باری کی توقع نہیں ہے، جس کے باعث ماہ فروری میں بارش کی کمی ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔ ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ مسلسل خشک موسم کے باعث خطے میں درختوں پر قبل از وقت شگوفے کھلنے کا امکان بھی بڑھ سکتا ہے۔

یاد رہے کہ رواں موسم سرما کے دوران دسمبر و جنوری ماہ کا بیشتر حصہ خشک گزرا حتی کہ ’شہنشاہ زمستان‘ یعنی سخت ترین سردیوں کے چالیس روزہ - چلہ کلاں - کے آخری ایام میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری ہوئی تھی۔

