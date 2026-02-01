ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں مزید بارشوں، برفباری کی پیشگوئی
محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں برفانی تودوں کا بھی انتباہ جاری کرتے ہوئے عوام سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 1, 2026 at 5:34 PM IST
سرینگر: وادی کشمیر میں اتوار کی صبح ہلکی سے درمیانہ درجے کے بارشوں کے بیچ محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں مزید بارشوں اور بالائی علاقوں میں برفباری کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی برف پوش علاقوں میں برفانی تودے گرنے کا انتباہ بھی جاری کیا گیا ہے اور شاہراہوں کی ممکنہ بندش کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق اتوار کو وادی کشمیر کے میدانی علاقوں میں معتدل بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ جنوبی کشمیر کے پہلگام اور پیر پنجال کے بالائی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی برفباری ہوئی ہے۔ یہ گزشتہ دنوں کے دوران بارشوں اور برفباری کا دوسرا سلسلہ ہے، اس سے قبل جنوری کے آخری ہفتے میں شدید برفباری ہوئی تھی، جس دوران بالائی علاقوں میں دو سے پانچ فٹ تک برف ریکارڈ کی گئی۔
محکمہ موسمیات، سرینگر آفس، کی تازہ پیش گوئی کے مطابق 2 فروری (پیر) سے 7 فروری تک موسم ابر آلود رہے گا اور کئی مقامات پر ہلکی بارش یا برفباری کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ ’’بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ تاہم 8 سے 10 فروری کے دوران یونین ٹیریٹری میں موسم عمومی طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔‘‘
محکمہ موسمیات نے مسافروں اور ٹرانسپورٹرز کو سفر سے قبل ٹریفک کنٹرول یونٹس سے سڑکوں خاص کر شاہراہوں کی صورتحال معلوم کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے انتظامیہ کی جانب سے جاری ہدایات پر سختی سے عمل کرنے کی بھی تلقین کی ہے۔ موجودہ موسمی صورتحال کے پیش نظر کسانوں کو اگلے سات دنوں تک زرعی سرگرمیاں معطل رکھنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔
برف پوش بالائی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ڈھلوانوں اور برفانی تودوں کے خطرے والے علاقوں میں جانے سے گریز کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔
ادھر، سرینگر -جموں قومی شاہراہ (NH 44) آج دو طرفہ ٹریفک کے لیے کھلی رہی۔ تاہم کشمیر کو جموں صوبے کے راجوری اور پونچھ اضلاع سے جوڑنے والے تاریخی مغل روڈ پر کئی مقامات پر پانچ فٹ برف جمی ہے جس کی وجہ سے یہ شاہراہ بدستور بند ہے۔ حکام کے مطابق بارڈر روڈز آرگنائزیشن (بی آر او) نے سڑک کو قابل آمد و رفت بنانے کے لیے عملہ اور مشینری کو کام پر لگا دیا ہے۔
کشتواڑ اور سنتھن ٹاپ بھی گزشتہ ہفتے ہوئی شدید برفباری کے باعث اب تک بند ہے۔ ٹریفک پولیس حکام نے بتایا کہ سرینگر - لیہہ شاہراہ کو کھولنے کا فیصلہ موسمی صورتحال کے مطابق کیا جائے گا۔
ادھر، بارہمولہ ضلع کے اوڑی سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر فوجی نقل و حرکت اور سرحدی انتظامات کے لیے بارڈر روڈز آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ وہ برف ہٹا کر دشوار گزار فارورڈ مورچوں تک رابطہ بحال کرنے میں مصروف ہے۔ ادارے کے مطابق اوڑی سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے قریب واقع تمام اسٹریٹجک سڑکوں کو کھولنے کے لیے بھاری مشینری اور عملہ تعینات کیا گیا ہے۔
