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جموں کشمیر اور لداخ میں شدید سردی: لیہہ منفی 8، شوپیاں منفی 3.6 اور سرینگر درجہ حرارت نقطہ انجماد پر پہنچ گیا
محکمہ موسمیات کے مطابق، وادی کشمیر میں شوپیاں سب سے سرد مقام رہا جہاں درجہ حرارت منفی 3.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
Published : November 18, 2026 at 12:37 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ کے کئی علاقوں میں کم سے کم درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا ہے۔ ہمالیائی خطے میں سردی کی شدت برقرار ہے، جس کے تحت لیہہ منفی 8 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ سب سے سرد مقام ریکارڈ کیا گیا۔
محکمہ موسمیات سری نگر کے اعداد و شمار کے مطابق وادی کشمیر میں شوپیاں سرد ترین مقام رہا جہاں پارہ منفی 3.6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ اس کے بعد پہلگام اور لارنو کا نمبر آتا ہے جہاں درجہ حرارت منفی 2.8 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ گرمائی دارالحکومت سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت صفر ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ گلمرگ میں منفی 1.8 اور سونمرگ میں منفی 1.9 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ان اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ بالائی علاقوں اور جنوبی کشمیر کے بیشتر مقامات پر پارہ نقطہ انجماد سے نیچے چلا گیا ہے، جبکہ سری نگر میں یہ نقطہ انجماد کے آس پاس برقرار ہے۔
وادی کے دیگر علاقوں میں بھی سردی کی لہر نمایاں رہی، جہاں پلوامہ میں منفی 2.3، زیٹھن رفیع آباد میں منفی 2.1، ستھرن میں منفی 1.6، کھدوانی میں منفی 1.5 اور بڈگام میں منفی 1.4 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح قاضی گنڈ، کپواڑہ، اننت ناگ اور بیروہ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی ایک ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ سوپور میں پارہ منفی 0.1 ڈگری ریکارڈ ہوا، جبکہ بانڈی پورہ اور ماگام میں 0.3 اور بارہمولہ و گاندربل میں 0.6 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ وادی میں کوکرناگ نسبتاً کم سرد رہا جہاں کم سے کم درجہ حرارت 1.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
لداخ خطے میں کڑاکے کی ٹھنڈ بدستور جاری ہے، جہاں لیہہ منفی 8 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ جموں و کشمیر اور لداخ کا سرد ترین مقام رہا۔ اس کے علاوہ کرگل اور وادی نوبرا میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 5.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
جموں خطے کے میدانی علاقوں میں درجہ حرارت نسبتاً معتدل رہا، تاہم پہاڑی علاقوں میں راتیں کافی سرد رہیں۔ ضلع کشتواڑ کے علاقے پاڈر میں پارہ منفی 2.5 ڈگری تک گر گیا، جبکہ بھدرواہ میں 1.6، بنیہال میں 3.8، کشتواڑ قصبے میں 5.4 اور بٹوت میں 5.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ میدانی اور دیگر علاقوں میں جموں شہر کا درجہ حرارت 11.1، کٹرہ میں 10.5، کٹھوعہ میں 10.7 اور ادھم پور میں 12.7 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جبکہ سامبا میں 8.3، پونچھ میں 6.8 اور راجوری میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
موسم سرما کی شدت میں بتدریج اضافے کے ساتھ ہی ہمالیہ کے بلند و بالا برفانی علاقوں اور جموں کے نسبتاً گرم میدانی خطوں کے درجہ حرارت میں نمایاں فرق دیکھا جا رہا ہے۔ سردی کی یہ لہر ایک ایسے وقت میں شدت اختیار کر رہی ہے جب محکمہ موسمیات مرکز سری نگر نے آنے والے دنوں میں جموں و کشمیر بھر میں موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔
17 نومبر کو جاری کردہ پیش گوئی کے مطابق، 19 نومبر تک کم سے کم درجہ حرارت میں بتدریج مزید کمی متوقع ہے، جس کے بعد درجہ حرارت میں 1 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک معمولی اضافے کا امکان ہے۔ 20 اور 21 نومبر کے آس پاس موسم مجموعی طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے، جبکہ 22 سے 27 نومبر تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ اس مدت کے دوران کسی نمایاں بارش یا برف باری کا کوئی اشارہ نہیں دیا گیا ہے۔ انڈین محکمہ موسمیات کی جانب سے 18 نومبر کو جاری کردہ انتباہی بلیٹن میں بھی 24 نومبر تک جموں و کشمیر اور لداخ کے لیے موسم سے متعلق کوئی انتباہ شامل نہیں ہے۔
دریں اثنا، سرد موسم اور سڑک کی خراب صورتحال نے جموں سری نگر قومی شاہراہ (NH-44) پر سفر سے متعلق خدشات میں اضافہ کر دیا ہے، جو وادی کشمیر کو ملک کے باقی حصوں سے جوڑنے والی مرکزی شاہراہ ہے۔ ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹر کی ایڈوائزری کے مطابق 16 اور 17 نومبر کے درمیان شاہراہ پر ٹریفک کی رفتار انتہائی سست رہی۔ اس سست روی کی بڑی وجوہات میں ضلع ادھم پور کے علاقے 'دوال' میں سڑک کا ناہموار ہونا اور ایک لین والا حصہ، نیز 'ماروگ' اور 'کشتواڑی پتھر' کے درمیان موجود ایک اور سنگل لین والا حصہ شامل ہے۔
اس کے علاوہ ماروگ اور رامسو کے درمیان دو گاڑیوں کے خراب ہو جانے کے باعث بھی ٹریفک جام کی صورتحال پیدا ہوئی۔ دوال کے مقام پر، جہاں تقریباً 30 سے 40 میٹر کا حصہ سنگل لین پر مشتمل ہے، ٹریفک کو منظم انداز میں گزارا جا رہا تھا جس سے گاڑیوں کی آمدورفت متاثر ہوئی۔
18 نومبر کے لیے محکمہ ٹریفک نے موسم اور سڑک کی سازگار صورتحال سے مشروط جموں سری نگر شاہراہ پر دونوں سمتوں سے ہلکی گاڑیوں، مسافر بردار گاڑیوں، نجی کاروں اور سامان بردار بھاری گاڑیوں کو سفر کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ رامبن میں قائم ٹریفک کنٹرول یونٹ سے شاہراہ کی صورتحال کی تصدیق کے بعد سیکیورٹی فورسز کے قافلوں کو بھی دونوں سمتوں میں سفر کی اجازت دی جائے گی۔
ٹریفک حکام نے مسافروں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ لین کے نظم و ضبط کی پابندی کریں اور اوور ٹیک کرنے یا غلط لین میں گاڑی چلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے ٹریفک جام کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔
ایڈوائزری میں ڈرائیوروں کو خاص طور پر خبردار کیا گیا ہے کہ وہ رامبن اور بانہال کے درمیان ان علاقوں کے قریب غیر ضروری طور پر گاڑی نہ روکیں جہاں تودے (لینڈ سلائیڈنگ) اور پتھر گرنے کا خطرہ رہتا ہے۔ ٹریفک پولیس نے مسافروں اور ہلکی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ دن کے اوقات میں سفر کرنے کو ترجیح دیں۔ رات کے وقت سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس دوران پتھر گرنے اور تودے کھسکنے کا خدشہ ہوتا ہے، نیز رامبن اور بانہال کے درمیان سڑک کی تعمیر و توسیع کا کام بھی جاری ہے۔
نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا کی جانب سے سڑک کو چوڑا کرنے کے کام کے باعث، شاہراہ کے 'ڈگڈول-خونی نالہ' والے حصے پر کشمیر کی جانب جانے والے تیل اور گیس کے ٹینکروں کی آمد و رفت پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ اس حصے پر صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک آتش گیر مواد لے جانے والے ٹینکروں کا داخلہ ممنوع رہے گا۔ چنینی سے آگے کشمیر کی طرف جانے والے ٹینکروں کو صرف شام 5 بجے سے صبح 5 بجے کے درمیان ہی سفر کی اجازت ہوگی، اس لیے ٹینکر آپریٹرز سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے سفر کا منصوبہ اسی شیڈول کے مطابق بنائیں۔
محکمہ ٹریفک نے بھاری گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو گنجائش سے زیادہ سامان لادنے (اوور لوڈنگ) سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے اور تاکید کی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کافی مقدار میں ایندھن رکھیں۔ گاڑی مالکان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سفر پر روانہ ہونے سے قبل اپنی گاڑیوں کی مکینیکل حالت (فٹنس) کی مکمل جانچ کر لیں۔
دیگر اہم شاہراہوں کی صورتحال کے مطابق، کشتواڑ-سنتھن-اننت ناگ شاہراہ پر سازگار موسم, سڑک کی مناسب حالت اور متعلقہ دیکھ بھال کرنے والے اداروں کی اجازت سے مشروط، مسافر گاڑیوں اور نجی کاروں کو دونوں سمتوں میں سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس راستے پر پی پی پرانہ سے اننت ناگ کی جانب اور ڈکسوم سے کشتواڑ کی جانب گاڑیوں کی آمد و رفت صبح 10:30 بجے سے سہ پہر 3 بجے کے درمیان منظم کی جائے گی۔
اسی طرح سری نگر-سونمرگ-گمری روڈ پر بھی متعلقہ اداروں کی اجازت ملنے پر ہی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہوگی۔ سونمرگ سے کرگل کی جانب اور مینامرگ سے سری نگر کی جانب آمد و رفت دوپہر 1 بجے تک جاری رہ سکے گی، جبکہ سونمرگ سے کرگل جانے والی گاڑیوں کے لیے دوپہر 12 بجے سے شام 5 بجے کے درمیان ایک علیحدہ وقت (ونڈو) مختص کیا گیا ہے۔
دوسری جانب پونچھ کو شوپیاں سے ملانے والی مغل روڈ پر بھی ٹریفک کی آمد و رفت کا انحصار موسمی حالات اور 'جنرل ریزرو انجینئر فورس' (GREF) کی جانب سے ملنے والی اجازت پر ہوگا۔ اس شاہراہ پر دونوں سمتوں میں گاڑیوں کی آمد و رفت شام 6 بجے تک جاری رہ سکے گی، جبکہ مقررہ اوقات کے بعد کسی بھی گاڑی کو سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔
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