کشمیر شدید سردی کی زد میں، فضائی آپریشن متاثر، زوجیلا درے پر درجہ حرارت منفی 17 ڈگری ریکارڈ
سردی کی شدید لہر نے وادی، لداخ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے؛ جما دینے والی ہواؤں، دھند سے فضائی سروس بھی متاثر ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 16, 2025 at 11:33 AM IST
سرینگر: وادی کشمیر میں شدید سردی کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور شبانہ درجہ حرارت بھی نقطہ انجماد سے نیچے درج کیا جا رہا ہے۔ پیر اور منگل کی درمیانی شب سرینگر کا کم سے کم درجہ حرارت منفی 1.8 ڈگری سیلسیئس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زوجیلا پاس منفی 17 ڈگری سیلسیئس تک گر گیا جو خطے کا سرد ترین مقام رہا۔
وادی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں شبانہ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کہیں نیچے چلا گیا۔ پانپور اور پلوامہ منفی 4 ڈگری سیلسیئس کے ساتھ وادی کے سرد ترین علاقوں میں شامل رہے، جبکہ شوپیاں میں منفی 3.8، اننت ناگ میں منفی 3.3 اور بارہمولہ میں منفی 2.9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بڈگام میں درجہ حرارت منفی 2.8، جب کہ اونتی پورہ اور پہلگام میں پارہ منفی 2.6 ڈگری سیلسیئس تک گر گیا۔
سرینگر ہوائی اڈے پر کم سے کم درجہ حرارت منفی 2 ڈگری سیلسیئس ریکارڈ ہوا جس کے باعث صبح کے وقت گھنی دھند نے فضائی آپریشن کو متاثر کیا۔ وادی کے دیگر علاقوں میں بھی پارہ نقطۂ انجماد سے نیچے رہا۔ گیٹ وے آف انڈیا کہلانے والے قاضی گنڈ اور شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں پارہ منفی 2.2، کپوارہ میں منفی 1.8، گاندربل میں منفی 1.2 اور کوکرناگ میں منفی 0.6 ڈگری سیلسیئس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سیاحتی مقام گلمرگ سردی نسبتاً کم درج کی گئی جہاں پارہ 0.5 ڈگری سیلسیش ریکارڈ ہوا۔
وادی کی نسبت جموں خطے میں درجہ حرارت زیادہ رہا، تاہم یہاں بھی بالائی علاقوں میں سردی واضح طور پر محسوس کی گئی۔ جموں شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 8.4، جبکہ کٹرا کا 10.4 ڈگری سیلسیئس ریکارڈ ہوا۔ بانہال میں 1.7، راجوری میں 1 اور بھدرواہ میں 2.9 ڈگری سیلسیئس درج کیا گیا۔ ادھم پور میں درجہ حرارت 4، رام بن میں 4.6 اور سانبہ میں 3.5 ڈگری سیلسیئس رہا۔
یونین ٹیریٹری لداخ میں بھی سخت سردی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ لیہہ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 4.8، کرگل میں منفی 4.2 اور دراس میں منفی 8.2 ڈگری سیلسیئس ریکارڈ کیا گیا۔ پاڈوم منفی 9.1، نیومہ منفی 14.3، تانگستے منفی 7.4 اور اسٹکنا میں منفی 6.4 ڈگری سیلسیئس تک گر گیا، جس سے خطے میں ٹھٹھرتی سردی کی شدت مزید بڑھ گئی ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق 20 دسمبر تک کسی بڑی موسمی تبدیلی کی توقع نہیں، البتہ 21 دسمبر کو کشمیر کے بعض مقامات اور جموں ڈویژن کے چند ایک علاقوں میں ہلکی بارش یا برف باری کا امکان ہے۔ 22 سے 25 دسمبر تک موسم جزوی طور ابرا آلود رہنے اور 26 دسمبر کو مطلع مکمل طور پر ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے نے مزید کہا کہ آئندہ دنوں میں بھی کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی دھند برقرار رہنے کا امکان ہے۔
شدید سردی اور دھند نے سرینگر بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فضائی ٹریفک کو بھی متاثر کیا ہے۔ حکام کے مطابق منگل کی صبح انڈیگو ایئر لائنز کی دو پروازیں، ایک دہلی اور ایک کولکتہ جانے والی، منسوخ کر دی گئیں۔
حکام نے بتایا کہ خراب موسم کے باعث پیر کو بھی ہوائی آپریشن میں خلل پڑا۔ ایک عہدیدار کے مطابق گزشتہ روز مجموعی طور پر 64 پروازیں شیڈول تھیں، جن میں 32 آمد اور 32 روانگیاں شامل تھیں، جبکہ 36 پروازیں انڈیگو کی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپریشنل اور موسمی مشکلات کے باعث متعدد پروازیں متاثر ہوئیں، جن میں انڈیگو کی چار پروازیں تکنیکی و انتظامی وجوہات سے اور چار پروازیں خراب موسم کے باعث منسوخ کرنا پڑیں، جبکہ 18 پروازیں موسم کی خرابی کے سبب تاخیر کا شکار ہوئیں۔
