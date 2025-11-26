ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جموں و کشمیر میں درجۂ حرارت صفر سے نیچے، شوپیاں سب سے سرد ریکارڈ

زوجیلا پاس پر بدترین حالات محسوس کیے گئے، جہاں مسلسل تیسرے دن درجۂ حرارت منفی 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔

Kashmir Weather: Srinagar Records Minus 3.9 While Pahalgam Falls to Minus 4.6 and Zojila Again Touches Minus 16 as Gulmarg Freezes at Zero Degrees Urdu News
جموں و کشمیر میں درجۂ حرارت صفر سے نیچے (ANI فائل فوٹو)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 26, 2025 at 12:16 PM IST

4 Min Read
سری نگر: موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی جموں و کشمیر اور لداخ میں بدھ کے روز شدید سردی ریکارڈ کی گئی، کئی علاقوں میں درجۂ حرارت نقطۂ انجماد سے بھی نیچے گر گیا۔ محکمۂ موسمیات نے کہا کہ پوری وادیٔ کشمیر میں درجۂ حرارت صفر سے نیچے رہا۔ شوپیاں سب سے سرد جگہ ریکارڈ کی گئی، جہاں درجۂ حرارت منفی 6.2 ڈگری سیلسیس تک گر گیا، اس کے بعد بارہمولہ میں منفی 5.9، پلوامہ منفی 5.8 اور پامپور اور اننت ناگ میں منفی 5.5 درجے رہا۔

سری نگر میں کم سے کم درجۂ حرارت منفی 3.9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جب کہ مضافات اور بھی زیادہ سرد تھے، سری نگر ہوائی اڈے کے آس پاس کا درجۂ حرارت منفی 4 ڈگری اور اونتی پورہ میں منفی 5 ڈگری تک گر گیا۔ پہلگام، جو وادی کے اہم سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے، کا درجۂ حرارت منفی 4.6 ڈگری سیلسیس اور قاضی گنڈ میں منفی 3.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ تاہم گلمرگ نسبتاً زیادہ گرم رہا۔

زوجیلا پاس کو شدید ترین سردی کا سامنا کرنا پڑا

زوجیلا پاس میں بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑا، جہاں مسلسل تیسرے دن درجۂ حرارت منفی 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ شمالی کشمیر میں کپواڑہ میں منفی 4 ڈگری سیلسیس، بانڈی پورہ میں منفی 4.2 ڈگری سیلسیس اور رفیع آباد میں منفی 5 ڈگری سیلسیس درجۂ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔

اسی طرح کے حالات وسطی کشمیر کے اضلاع میں رہے، بڈگام میں منفی 4.2 ڈگری سیلسیس، گاندربل میں منفی 2.8 ڈگری سیلسیس اور سونمرگ میں منفی 3.1 ڈگری سیلسیس درجۂ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ جنوبی کشمیر میں، کولگام میں منفی 2.2 ڈگری سیلسیس درجۂ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جب کہ وادیٔ کوکرناگ میں منفی 1.4 ڈگری سیلسیس درجۂ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔

سردی کی لہر جموں تک پہنچ گئی

سردی کی لہر جموں خطہ تک پہنچ گئی، جہاں کئی علاقوں میں درجۂ حرارت معمول سے کم رہا۔ بانہال میں درجۂ حرارت منفی 0.7 ڈگری سیلسیس تک گر گیا جب کہ بھدرواہ میں 0.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ زیادہ اونچائی والے شہروں جیسے بٹوٹ اور رامبن میں درجۂ حرارت 4 اور 5 ڈگری سیلسیس کے درمیان ریکارڈ کیا گیا۔

میدانی علاقوں میں موسم معتدل رہا

جموں کے میدانی علاقوں میں موسم معتدل رہا لیکن معمول سے زیادہ سرد رہا۔ جموں شہر میں 8.8 ڈگری سیلسیس، ادھم پور میں 6 ڈگری سیلسیس اور کٹرہ میں 8.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ راجوری میں 2.6 ڈگری سیلسیس اور سانبہ میں 3.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ لداخ میں شدید سردی جاری ہے، لیہہ میں منفی 8.2 ڈگری سیلسیس، کارگل میں منفی 9 ڈگری سیلسیس اور نوبرا میں منفی 6.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔

محکمۂ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم خشک رہنے کا امکان ہے جس سے پورے خطے میں رات کے درجۂ حرارت میں مزید کمی ہو سکتی ہے۔

