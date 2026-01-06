ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وادی کشمیر شدید سردی کی زد میں، گلمرگ منفی 8.6 ڈگری سیلسیس کے ساتھ سرد ترین مقام رہا
محکمہ موسمیات نے آج شمالی اور وسطی کشمیر کے الگ تھلگ بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری کا امکان ظاہر کیا ہے
Published : January 6, 2026 at 10:42 AM IST
سرینگر: کشمیر آج سردی کی شدید سردی کی زد میں ہے، محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق، سرینگر میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور گلمرگ وادی میں منفی 8.6 ڈگری سیلسیس کے ساتھ سرد ترین مقام کے طور پر ابھرا۔
رات بھر شدید سردی نے وادی کے بیشتر حصوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے رہا۔ سڑکوں، چھتوں اور آبی ذخائر پر بڑے پیمانے پر ٹھنڈ اور برفیلی صورتحال پیدا ہوگئی۔ مشہور سکی ریزورٹ گلمرگ سردی کے باوجود سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب رہا۔ یہاں وادی میں سب سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔
جنوبی کشمیر کے پہلگام میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 6.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جب کہ شوپیان میں منفی 6 ڈگری اور اننت ناگ میں منفی 5.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ پلوامہ میں منفی 5.4 ڈگری اور شمالی کشمیر کے رفیع آباد میں منفی 5.5 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ سرینگر ایئرپورٹ وسطی شہر سے زیادہ سرد رہا یہاں کم سے کم درجہ حرارت منفی 4.8 ڈگری سیلسیس تھا۔
وادی کے دیگر علاقے بھی شدید سردی کی زد میں رہے۔ کپواڑہ میں منفی 3.1 ڈگری، بارہمولہ میں منفی 4 ڈگری، بڈگام میں منفی 3.9 ڈگری اور پامپور میں منفی 3 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ کولگام منفی 0.2 ڈگری پر نسبتاً کم سرد تھا، حالانکہ اب بھی نقطہ انجماد سے نیچے ہے۔
سرد حالات جموں کے خطہ تک پھیل گئے، حالانکہ یہاں درجہ حرارت بڑی حد تک صفر سے اوپر رہا۔ جموں شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 5.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بانہال اور بٹوٹ میں بالترتیب 1.5 اور 1.7 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد منڈلاتا رہا۔ بھدرواہ میں درجہ حرارت منفی 2.2 ڈگری سیلسیس تک گر گیا۔ جموں ایئرپورٹ کا کم سے کم درجہ حرارت 7.6 ڈگری سیلسیس رہا۔
لداخ میں لیہہ شدید سردی کی لپیٹ میں رہا، پارہ منفی 11.2 ڈگری سیلسیس تک گر گیا۔
محکمہ موسمیات نے آج شمالی اور وسطی کشمیر کے الگ تھلگ بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری کا امکان ظاہر کیا ہے۔ سات جنوری سے اٹھارہ جنوری تک موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، اس کے بعد 19 اور 20 جنوری کو موسم عام طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔
محکمہ موسمیات کے عہدیداروں کے مطابق 10 جنوری تک کم از کم درجہ حرارت معمول سے دو سے تین ڈگری سیلسیس مزید گرنے کا امکان ہے۔ اس کے بعد ایک سے دو ڈگری کا بتدریج اضافہ متوقع ہے جس سے سردی کی موجودہ لہر سے کچھ راحت ملے گی۔
