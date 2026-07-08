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ڈل جھیل کے سنگھاڑوں میں زہریلی دھاتوں کا انشکاف، تحقیق نے بڑھائی عوامی تشویش
تحقیق کے مطابق سنگھاڑوں میں کیڈمیم سمیت بھاری دھاتوں کی مقدار محفوظ حد سے زیادہ پائی گئی، ماہرین نے احتیاط کی اپیل کی۔
Published : July 8, 2026 at 9:02 PM IST
سرینگر: ایک نئی سائنسی تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ "جموں و کشمیر کے معروف ڈل جھیل سے حاصل کیے جانے والے سنگھاڑوں میں کیڈمیم سمیت زہریلی دھاتوں کی بھارتی مقدار "محفوظ حد سے زیادہ" ہے، جو صحت کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔
یہ تحقیق سائنٹیفک رپورٹس نامی ایک تحقیقی جریدے میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں جموں و کشمیر کے چار بڑے میٹھے پانی کے ذخائر، ڈل جھیل، ہوکرسر ویٹ لینڈ، مانس بل جھیل اور وولر جھیل سے حاصل کیے گئے سنگھاڑوں کا جائزہ لیا گیا۔
تحقیق کے مطابق ان چاروں مقامات میں ڈل جھیل سب سے زیادہ آلودہ پائی گئی، جہاں آس پاس کے ماحول سمیت سنگھاڑوں کے کھائے جانے والے حصوں - دونوں میں بھاری دھاتوں کی سب سے زیادہ مقدار ریکارڈ کی گئی۔
سنگھاڑا، جسے مقامی کشمیری زبنان میں 'گور' کہا جاتا ہے، کشمیر کا ایک مقبول موسمی پھل ہے۔ اس کی کاشت اور فروخت سے سینکڑوں خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے۔ تحقیق میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ "(سنگھاڑے کا) پودا، پانی سے جذب ہونے والے آلودہ مادے انسانوں تک خوراک کے ذریعے منتقل کر سکتا ہے۔"
ماہرین نے پانی، جھیل کی تہہ کی مٹی اور پودے کے مختلف حصوں میں آٹھ بھاری دھاتوں بشمول کیڈمیم، کرومیم، تانبا، کوبالٹ، آئرن، مینگنیز، نکل اور زنک کی جانچ کی۔ سب سے تشویشناک نتائج ڈل جھیل سے سامنے آئے، جہاں کھانے کے قابل سنگھاڑوں میں کیڈمیم کی مقدار 0.11 ملی گرام فی کلوگرام ریکارڈ کی گئی، جو عالمی ادارۂ صحت (WHO) اور فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن (FAO) کی مقررہ محفوظ حد 0.02 ملی گرام فی کلوگرام سے پانچ گنا زیادہ ہے۔
تحقیق میں صحت کے خطرات کا بھی جائزہ لیا گیا، جس کے مطابق کیڈمیم سب سے بڑا خطرہ ثابت ہوئی۔ اس کی مقدار طویل عرصے تک استعمال سے صحت پر منفی اثرات ڈالنے والی محفوظ حد سے زیادہ پائی گئی۔
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