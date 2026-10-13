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وادیٔ کشمیر کی روایتی سواری ٹانگہ زوال پذیر، سینکڑوں خاندانوں کا روزگار متاثر
کیا جدید سیاحت دم توڑتے روایتی ٹانگے اور بے روزگار ٹانگہ بانوں کو نئی زندگی دے پائے گی؟ دیکھیں خاص رپورٹ
Published : October 13, 2026 at 1:13 PM IST
اننت ناگ (دین عمران): وادیٔ کشمیر کی پہچان اور ماضی کی شاہی سواری کہلانے والا روایتی ٹانگہ آج جدید دور کی تیز رفتار زندگی میں اپنی اہمیت کھوتا جا رہا ہے۔ کبھی سڑکوں کی رونق اور عوامی سفر کا اہم ذریعہ رہنے والا ٹانگہ اب زوال کا شکار ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں اس پیشے سے وابستہ سینکڑوں افراد روزگار کا یہ ذریعہ چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تاہم، دانشوروں کا ماننا ہے کہ اگر اس روایتی ورثے کو سیاحت کے ساتھ جوڑ کر جدید خطوط پر بحال کیا جائے، تو نہ صرف کشمیر کی ثقافتی شناخت کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔
وادیٔ کشمیر میں کبھی ٹانگے کی ٹاپوں کی آواز سڑکوں کی رونق ہوا کرتی تھی۔ گھوڑوں سے کھینچی جانے والی یہ روایتی سواری نہ صرف لوگوں کی آمدورفت کا اہم ذریعہ تھی، بلکہ کشمیر کی ثقافت، تہذیب اور ماضی کی یادوں کا ایک اہم حصہ بھی رہی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جدید گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور بدلتے سفری رجحانات نے ٹانگے کی اہمیت کو کافی حد تک کم کر دیا ہے۔
دانشوروں کے مطابق، سولہویں صدی کے مغل دور میں ٹانگہ شاہی سواری کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جس کا رواج بعد میں کشمیر میں بھی عام ہوا۔ ابتدا میں یہ شاہی خاندان اور اعلیٰ حکام کی مخصوص سواری تھی، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ شادی بیاہ اور مختصر سفری ضروریات کے لیے بھی استعمال ہونے لگی۔ لیکن اب جدید گاڑیوں اور سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ کے فروغ کے باعث ٹانگے کی اہمیت بتدریج کم ہوتی گئی اور یہ کشمیر کی روایتی تہذیب کی ایک معدوم ہوتی پہچان بن کر رہ گیا ہے۔
ایک وقت تھا جب ٹانگہ چلانا سینکڑوں خاندانوں کے روزگار کا ذریعہ تھا، لیکن آج اس پیشے سے وابستہ افراد کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آمدنی میں کمی، گھوڑوں کی دیکھ بھال کے بڑھتے ہوئے اخراجات اور جدید ٹرانسپورٹ سے بڑھتے مقابلے کے باعث کئی ٹانگہ بان اس پیشے کو خیرباد کہہ چکے ہیں۔ ٹانگہ بانوں کا کہنا ہے کہ بدلتے وقت کے ساتھ ان کے روایتی پیشے کی مانگ کم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے روزمرہ کے اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔
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ٹانگہ بانوں کے مطابق "پہلے ٹانگہ ہماری روزی روٹی کا اہم ذریعہ تھا اور لوگ بڑے پیمانے پر اس کا استعمال کرتے تھے، لیکن اب جدید گاڑیوں کی وجہ سے ٹانگے کی مانگ بہت کم ہو گئی ہے۔ گھوڑے کی خوراک اور دیکھ بھال کے اخراجات بھی حد سے بڑھ گئے ہیں۔ اگر حکومت ہماری مدد کرے اور ٹانگے کو سیاحت کے ساتھ جوڑا جائے، تو اس پیشے کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔" انہوں نے کہا کہ ماضی کے مقابلے میں اب ٹانگہ بانوں کے حالات انتہائی ابتر ہیں۔ گزشتہ چالیس سال سے اس پیشے سے وابستہ عبدالرزاق وانی نامی ایک ٹانگہ بان کا کہنا ہے: "اب میری عمر بیت چکی ہے اور اس عمر میں کوئی دوسرا کام سیکھنا میرے بس میں نہیں۔ ایک وقت تھا جب میں نے اسی کام کی بدولت اپنا گھر بنایا اور اپنے چار بچوں کی شادیاں کیں، لیکن آج حالات اس کے بالکل برعکس ہو چکے ہیں۔"
دانشوروں اور ثقافتی ورثے سے دلچسپی رکھنے والے افراد کا ماننا ہے کہ ٹانگہ محض ایک سواری نہیں بلکہ کشمیر کی تاریخ اور روایتی طرزِ زندگی کی علامت ہے۔ اگر سیاحتی مقامات پر روایتی ٹانگہ سواری کو منظم انداز میں متعارف کرایا جائے، اس کے لیے مخصوص راستے اور مناسب سہولیات فراہم کی جائیں اور ٹانگہ بانوں کو سرکاری سطح پر مالی تعاون دیا جائے، تو یہ زوال پذیر پیشہ دوبارہ معاشی سرگرمیوں کا حصہ بن سکتا ہے۔
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ماہرین کے مطابق، ٹانگہ سواری کو سیاحتی مقامات، تاریخی علاقوں اور ثقافتی میلوں کا حصہ بنانے کے ساتھ ساتھ ٹانگہ بانوں کی تربیت، گھوڑوں کی مناسب دیکھ بھال اور حفاظتی انتظامات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس طرح ایک پرانی روایت کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے آمدنی کے ایک پائیدار ذریعے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کشمیر کا روایتی ٹانگہ ہماری ثقافتی شناخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ دنیا کے کئی سیاحتی مقامات پر روایتی سواریوں کو سیاحت کے فروغ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کشمیر میں بھی ٹانگہ سواری کو منظم انداز میں سیاحتی سرگرمیوں کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، جس سے نہ صرف ہمارے ورثے کا تحفظ ہوگا بلکہ مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ متعلقہ حکام کشمیر کے اس روایتی ورثے کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کریں، تاکہ ٹانگے کی گم ہوتی ہوئی پہچان کو بحال کیا جا سکے اور اس پیشے سے وابستہ خاندانوں کو دوبارہ باعزت روزگار میسر آ سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کشمیر کی یہ روایتی سواری جدید سیاحت کے دور میں ایک نئی شناخت حاصل کر پائے گی یا نہیں؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔
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