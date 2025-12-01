ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وادی کشمیر میں پیر کو شدید سردی سے قدرے راحت، میدانی علاقے گھنی دھند کی زد میں
محکمہ موسمیات کے مطابق جموں و کشمیر میں پانچ دسمبر تک خسک موسم کے جاری رہنے کی توقع ہے۔
Published : December 1, 2025 at 10:38 AM IST
سرینگر/اننت ناگ (فیاض احمد لولو): وادی کشمیر کو پیر کے روز سخت سردی سے تھوڑی راحت ملی، حالانکہ میدانی علاقے گھنے دھند کی زد میں رہے جس کی وجہ سے صبح کے وقت حد نگاہ میں خلل پڑا۔
محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بتایا کہ جموں و کشمیر میں پانچ دسمبر تک موسم کے زیادہ تر خشک رہنے کی توقع ہے۔ پیشن گوئی میں کوئی بڑا بدلاؤ نہیں ہے۔
سردی کی بات کی جائے تو سرینگر میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 1.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو گذشتہ رات کے مقابلے میں قدرے گرم تھا۔ دن کا سرد ترین درجہ حرارت دوبارہ زوجیلا پاس سے رپورٹ کیا گیا، جہاں پارہ مسلسل منفی 16.0 ڈگری سیلسیس پر برقرار رہا۔
معمولی بہتری کے باوجود صبح کی دھند اور ٹھنڈ وادی کے وسطی اور جنوبی حصوں کو متاثر کرتی رہی۔ حکام نے کہا کہ مسلسل خشک موسم رات کے درجہ حرارت کو مزید کم کر رہا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں غروب آفتاب کے بعد صاف آسمان کی وجہ سے تیزی سے ٹھنڈک بڑھ رہی ہے۔
جنوبی کشمیر میں قاضی گنڈ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 1.0 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جب کہ قریبی پہلگام میں منفی 0.4 ڈگری سیلسیس رہا۔ کوکرناگ 0.2 ڈگری پر نسبتاً زیادہ گرم تھا۔ تاہم، شمالی کشمیر، زیادہ ٹھنڈا رہا، کپوارہ میں منفی 3.2 ڈگری اور پامپور میں بھی منفی 3.2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
سرینگر ہوائی اڈے پر طلوع آفتاب سے پہلے درجہ حرارت منفی 3.6 ڈگری سیلسیس تک گر گیا۔ بارہمولہ سب سے سرد علاقوں میں شامل رہا جہاں کم سے کم درجہ حرارت منفی 4.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے بعد رفیع آباد کا درجہ حرارت منفی 4.0 ڈگری رہا۔ گاندربل میں پارا منفی 1.2 ڈگری اور سونمرگ میں منفی 1.4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
جموں کے علاقے میں حالات کافی گرم تھے۔ جموں شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 9.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ بانہال اور بھدرواہ میں بالترتیب 3.5 اور 3.7 ڈگری درجہ حرارت دیکھا گیا۔ کٹرا میں 9.4 ڈگری اور راجوری میں 2.8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ سامبا میں پارہ 4.5 ڈگری تک گر گیا۔
لداخ بدستور گہرے انجماد میں ڈوبا رہا۔ لیہہ میں پارا منفی 4.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ کارگل میں درجہ حرارت منفی 3.8 ڈگری اور نوبرا ویلی میں منفی 3.9 ڈگری پر رہا۔
حکام نے بتایا کہ موسم خشک رہنے کی توقع ہے اور اگلی چند راتوں کے دوران کم سے کم درجہ حرارت مزید گر سکتا ہے۔
