کشمیر یونیورسٹی کے سائنسدان کو ریپ کیس میں گرفتاری کے بعد معطل کر دیا گیا
پولیس کے مطابق سری نگر کے سورا کے رہنے والے خان کے خلاف بھارتیہ نیا سنہتا کی دفعہ 64 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔
Published : April 22, 2026 at 10:04 AM IST|
Updated : April 22, 2026 at 10:12 AM IST
سری نگر: کشمیر یونیورسٹی کے شعبۂ کمپیوٹر سائنسز کے ایک سائنسدان کو عصمت دری کیس میں گرفتاری کے بعد معطل کر دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن ٹیچنگ سیکشن کی طرف سے جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سجاد محمد خان کو حراست میں لینے کے بعد فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔
یہ کارروائی جموں و کشمیر سول سروسز (کلاسیفیکیشن، کنٹرول اینڈ اپیل) رولز 1956 کے رول 31 کے تحت 2026 کے خواتین پولیس اسٹیشن رام باغ میں درج ایف آئی آر نمبر 11 کے سلسلے میں کی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ سری نگر کے سورا کے رہنے والے خان کے خلاف بھارتیہ نیا سنہتا کی دفعہ 64 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
شادی کے وعدے پر جسمانی تعلقات بنائے
28 سالہ خاتون کی جانب سے درج کرائی گئی شکایت کے مطابق، ملزم نے 2018 میں اس سے رابطہ کیا اور تعلقات بنائے۔ اس نے الزام لگایا کہ اس نے شادی کے وعدے پر اس کے ساتھ جسمانی تعلقات بنائے۔ اس نے بتایا کہ وہ متعدد بار حاملہ ہوئی اور اس کے اصرار پر حمل ختم کر دیا گیا۔
خاتون کا مالی استحصال کا بھی الزام
خاتون نے اس پر مالی استحصال کا بھی الزام لگایا۔ اس نے الزام لگایا کہ اس نے اس پر طبی ضروریات سمیت مختلف بہانوں سے رقم کا بندوبست کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے بڈگام کے کنیہاما علاقے میں زمین بیچی، سونے کے زیورات کو بیچ دیا اور سری نگر میں یو سی او بینک کی شاخ سے اپنے نام پر قرض لیا۔
نجی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر
اس نے مزید الزام لگایا کہ ملزم نے اس رقم کو اس کا گھر بنانے اور مہنگے طرز زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا۔ شکایت کنندہ نے کہا کہ بعد میں جب اس نے اس سے شادی کرنے کو کہا تو اس نے بہانہ کرکے تعلقات خراب کر لیے۔ اس نے الزام لگایا کہ اس نے اسے اور اس کے خاندان کو دھمکی دی اور اس کی نجی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کا انتباہ دیا۔ دریں اثنا، پولیس نے 20 اپریل کو خواتین پولیس اسٹیشن رام باغ میں ایف آئی آر نمبر 11 درج کی ہے۔ ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ ملزم حراست میں ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔