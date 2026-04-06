ایم ایل اے وحید پرہ کیخلاف کیس میں گواہ غائب، عدالت نے کی سماعت مؤخر
سرینگر کی این آئی اے کورٹ میں وحید پرہ پر یو اے پی اے کیس سے متعلق اگلی سماعت 21مئی کو مقرر کی گئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 6, 2026 at 4:44 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں قائم قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) کی خصوصی عدالت نے پیر کے روز پیپلز ڈیموکریٹک پارٹٰ (پی ڈی پی) لیڈر اور پلوامہ سے منتخب ایم ایل اے وحید الرحمن پرہ کے خلاف یو اے پی اے (UAPA) کیس میں استغاثہ کے شواہد ریکارڈ کرنے کی کارروائی مؤخر کر دی ہے، کیونکہ استغاثہ کا کوئی بھی گواہ عدالت میں پیش نہیں ہوا۔
یہ مقدمہ ایڈیشنل سیشن جج (ٹاڈا/پو ٹا) کی عدالت میں پیش ہوا، جو پرنسپل سیشن کورٹ کمپلیکس، سرینگر میں بطور خصوصی این آئی اے عدالت کام کر رہی ہے۔ عدالتی کارروائی کے مطابق ملزم کے وکیل عدالت میں موجود تھے، لیکن تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے کوئی گواہ پیش نہیں کیا گیا، جس پر عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔
مختصر عدالتی نوٹ میں لکھا گیا: "این سی موجود۔ ملزم کا وکیل موجود۔ کوئی گواہ پیش نہیں ہوا۔ استغاثہ کے شواہد کے لیے تاریخ مقرر کی جائے۔" عدالت نے کیس کی اگلی سماعت 21 مئی 2026 کو مقرر کی ہے، جہاں استغاثہ کے شواہد پیش کیے جائیں گے۔
یہ کیس سی آئی ڈی سی آئی کے سرینگر کی ایف آئی آر نمبر 31/2020 سے متعلق ہے، جس میں پرہ پر یو اے پی اے کی مختلف دفعات (13، 17، 18، 38، 39) کے ساتھ ساتھ آئی پی سی کی سنگین دفعات بشمول مجرمانہ سازش (120-بی)، جنگ چھیڑنا (121)، جنگ کی سازش رچنا (121-اے) اور بغاوت (124-اے) کے تحت فردِ جرم عائد کیا گیا ہے۔
پیر کے روز کی یہ التوا اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ سماعت جموں و کشمیر اسمبلی میں حالیہ سیاسی کشیدگی کے دو دن بعد ہوئی۔ 4 اپریل کو جموں کشمیر کی وزیر تعلیم، سکینہ ایتو، نے اسمبلی میں اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے اسی کیس سے جڑے الزامات کو دوبارہ اٹھایا تھا۔
بحث کے دوران ماحول کشیدہ ہو گیا اور حکومتی و اپوزیشن ارکان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ سکینہ ایتو نے ایک نام لیے بغیر اسمبلی کے ایک رکن پر الزام عائد کیا کہ اس نے "دہشت گردوں اور پولیس افسر کی مدد سے عام شہریوں کا قتل کروایا۔"
انہوں نے بغیر نام لیے کہا کہ ایم ایل اے کو اپنی حد میں رہ کر بات کرنی چاہیے اور ذاتی حملے کرنے سے گریز کرنا چاہئے۔ وزیر صحت نے کہا: "میں وہ نہیں ہوں جس نے دہشت گردوں اور ڈی ایس پی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لوگوں کا قتل کروایا ہو۔"
اس سے قبل بھی سکینہ ایتو نے موجودہ سیاسی اور انتظامی مسائل کا ذمہ دار پی ڈی پی کو ٹھہرایا اور کہا کہ اپوزیشن کو ڈرامہ بازی کے بجائے عوام کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق "اقتدار اور ریاست کا درجہ نہ ملنے کی وجہ بھی پی ڈی پی ہے۔"
