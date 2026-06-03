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کشمیر، منشیات فروش کا دو منزلہ رہائشی مکان ضبط
اننت ناگ پولیس نے ضبط کیے گئے مکان کی مالیت 60 لاکھ روپے بتائی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 3, 2026 at 1:40 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : منشیات کے خاتمے کے خلاف جاری مہم کے تحت اننت ناگ ضلع میں پولیس نے بدھ کو ایک 'بدنام' منشیات فروش کی غیر منقولہ جائیداد کو این ڈی پی ایس (NDPS) ایکٹ کے تحت ضبط کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق یہ کارروائی ضلع میں منشیات کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔
ضبط کی گئی جائیداد میں ایک دو منزلہ رہائشی مکان شامل ہے جو تقریباً 6 مرلہ اراضی پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اس جائیداد کی موجودہ مارکیٹ قیمت تقریباً 60 لاکھ روپے بتائی جا گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق یہ مکان بدنام منشیات فروش آصف حسین خان عرف "صواب ڈان" ولد عبدالغنی خان، ساکنہ آنچہ ڈورہ، اننت ناگ کی ملکیت ہے۔ پولیس کے مطابق مذکورہ جائیداد کو منشیات کی غیر قانونی خرید و فروخت سے حاصل شدہ آمدنی سے تعمیر کیا گیا تھا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی این ڈی پی ایس ایکٹ کی دفعہ 68 ایف کے تحت تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد انجام دی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ متعلقہ حکام کی جانب سے مکمل تحقیقات کے بعد یہ ثابت ہوا کہ مذکورہ جائیداد منشیات کے کاروبار سے حاصل شدہ رقم سے بنائی گئی ہے، جس کے بعد اسے ضبط کر لیا گیا۔
اننت ناگ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اس حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد منشیات فروشوں کے مالی نیٹ ورک کو تباہ کرنا اور انہیں غیر قانونی کمائی سے فائدہ اٹھانے سے روکنا ہے۔ پولیس کا ماننا ہے کہ اس طرح کی سخت کارروائیوں سے منشیات کے کاروبار کو جڑ سے ختم کرنے میں مدد ملے گی۔
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