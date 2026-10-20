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کشمیر میں تجارتی تنظیموں اور سول سوسائٹی نے کاروبار میں آسانی سے متعلق قانون پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا
تجارتی تنظیموں نے 'ایز آف ڈوئنگ بزنس ایکٹ' کے تحت ماسٹر پلان اور زمین کے استعمال سے متعلق خدشات کا اظہار کیا ہے۔
Published : October 20, 2026 at 7:32 PM IST
سرینگر: نئے 'ایز آف ڈوئنگ بزنس ایکٹ' کو ترقیاتی امور کے ماہرین، اپوزیشن سیاسی جماعتوں اور ماحولیاتی ماہرین کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا ہے۔ یہ قانون رہائشی اور زرعی زمین پر تعمیراتی سرگرمیوں کو آسان بناتا ہے۔ اس مخالفت کے ردعمل میں، وادی کشمیر کی تجارتی تنظیموں نے نئے قانون کی خامیوں کو اجاگر کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے اور جموں و کشمیر حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اس قانون پر نظر ثانی کرے۔
'جموں و کشمیر ایز آف ڈوئنگ بزنس بل، 2026' حال ہی میں قانون ساز اسمبلی کے خزاں اجلاس کے دوران عمر عبداللہ حکومت کی جانب سے منظور کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے پاس قانون (محکمہ انصاف) کا قلمدان بھی ہے، اس لیے یہ بل انہوں نے اسمبلی میں پیش کیا۔ بل کی منظوری کے وقت اس کی مخالفت بہت کم کی گئی تھی۔
اکتوبر میں لیفٹیننٹ گورنر کی منظوری کے بعد، یہ نیا قانون 'اجازت پر مبنی کنٹرول' (پرمیشن بیسڈ کنٹرول) کی جگہ 'قواعد پر مبنی نظام' (رول بیسڈ گورننس) لانے کے لیے تیار ہے۔حکومت کے مطابق، اس تبدیلی کا مقصد سرمایہ کاروں اور کاروباری اداروں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ زیادہ اعتماد کے ساتھ منصوبہ بندی کر سکیں، سرمایہ کاری کر سکیں اور اپنے کاروباری امور چلا سکیں۔ اس کا مقصد کاروباری سرگرمیوں اور روزمرہ زندگی کو آسان بنانا ہے، تاکہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں، سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہو اور یونین ٹیریٹری میں طویل مدتی معاشی ترقی کو فروغ ملے۔
تاہم، اس ایکٹ کی منظوری کے بعد کے ہفتوں میں، سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی، 'گروپ آف کنسرنڈ سٹیزنز' (جی سی سی) اور مختلف ماحولیاتی ماہرین نے اس کی بعض دفعات پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ ان اعتراضات میں زرعی زمین کو تجارتی زمین میں تبدیل کرنا، رہائشی علاقوں میں تجارتی سرگرمیوں کی اجازت دینا، 24 میٹر تک اونچی رہائشی عمارتوں کی تعمیر، روایتی 'فلور ایریا ریشو' (ایف اے آر) کے اصولوں کو نظر انداز کرنا، اور ایکٹ کے شیڈولز 2، 3 اور 5 کے ساتھ ساتھ دفعہ 22 کو شامل کرنا شامل ہے۔ یہ سب اقدامات سرینگر ماسٹر پلان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔
کشمیر کے سابق چیف ٹاؤن پلانر، افتخار حکیم نے کہا ہے کہ دفعہ 22 کے پورے حصے پر وضاحت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ، "سیکشن 22 ایک ماسٹر پلان میں نرمی کی گنجائش فراہم کرتا ہے۔ سیکشن 22 تین کے تحت، ایک بار منظوری مل جانے کے بعد، اسے ماسٹر پلان اور تعمیراتی ضوابط پر فوقیت حاصل ہو سکتی ہے۔ سیکشن 22 چار کے مطابق، جن معاملات میں سیکشن 22 ایک کے تحت منظوری نہیں دی گئی ہو، وہاں ماسٹر پلان کی سختی سے پابندی کرنا لازمی ہے۔ سیکشن 22 پانچ میں یہ طے کیا گیا ہے کہ جب تک نیا ماسٹر پلان تیار ہو رہا ہو، اس دوران موجودہ ماسٹر پلان یا پالیسیوں کے تحت منظوریوں کا اجراء جاری رہنا چاہیے۔"
تاجروں اور صنعت کاروں نے اس قانون کے نفاذ کا خیرمقدم کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ نئے ضوابط نے اجازت نامے اور 'نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ' (این او سی) حاصل کرنے کے عمل کو آسان بنا دیا ہے۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر، جاوید ٹینگا نے بتایا کہ تاجروں، صنعت کاروں، ہوٹل مالکان، سیاحت کے شعبے سے وابستہ افراد، ماحولیاتی کارکنوں اور متعلقہ شہریوں پر مشتمل ایک گروپ نے اس نئی قانون سازی کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔
ٹینگا نے 'ای ٹی وی بھارت' کو بتایا، "ہم نے نئے قانون پر تبادلہ خیال کیا اور ان مخصوص دفعات کی نشاندہی کی جنہوں نے حال ہی میں سول سوسائٹی کے اراکین اور ماحولیاتی ماہرین کے درمیان خدشات پیدا کر دیے ہیں۔ ہم نے ایک دس رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے جو ماسٹر پلان، سیکشن بائیس، تعمیراتی ضوابط اور ماحولیاتی امور سے متعلق ان متنازعہ مسائل پر غور و خوض کرے گی۔"
انہوں نے کہا کہ کاروباری برادری، سول سوسائٹی اور ماحولیاتی ماہرین کو 'کاروبار میں آسانی' لانے والی ان دفعات پر کوئی اعتراض نہیں ہے جو صنعتوں کو اجازت نامے اور 'نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ' جاری کرنے کے عمل کو آسان بناتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، "اس کمیٹی میں مختلف کاروباری تنظیموں اور سول سوسائٹی کے گروپوں کے ارکان شامل ہوں گے۔ جن نکات پر خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، انہیں حکومت کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ اس قانون سازی پر نظر ثانی کی جا سکے۔"
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