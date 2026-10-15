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سال 2024میں عروج،2025 میں گراوٹ؛ کیا امسال کشمیر کی سیاحت پھر سنبھلے گی؟
پہلگام حملے کے بعد سیاحوں کی آمد میں کمی کے بعد 2026میں بہتری کے آثار ہیں مگر ٹور آپریٹرز مزید اقدامات کی وکالت کررہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 15, 2026 at 8:44 PM IST
سرینگر: گزشتہ سال اپریل میں پہلگام حملے کے بعد وادی کشمیر آنے والے سیاحوں کی تعداد میں کمی دیکھی گئی، جبکہ اس سال جولائی میں امرناتھ یاترا کے بعد سیاحوں کی آمد میں مزید گراوٹ آئی۔ ای ٹی وی بھارت کو دستیاب سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، 2024 کی شروعات میں سیاحوں کی تعداد میں زبردست اضافے کے بعد 2025 میں ملکی اور غیر ملکی، دونوں طرح کے سیاحوں کی آمد میں کمی درج کی گئی۔
سال2023 میں مجموعی طور پر 27 لاکھ 10 ہزار 497 سیاح کشمیر آئے۔ ان میں 26 لاکھ 72 ہزار 819 ملکی جبکہ 37 ہزار 678 غیر ملکی سیاح شامل تھے۔ سال 2024 میں حالات معمول پر رہنے کے دوران سیاحوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا۔ اس سال مجموعی طور پر 29 لاکھ 86 ہزار 780 سیاحوں نے کشمیر کا دورہ کیا۔ ان میں 29 لاکھ 43 ہزار 126 ملکی اور 43 ہزار 654 غیر ملکی سیاح شامل تھے۔
تاہم، 2025 میں سیاحوں کی تعداد میں 2024 کے مقابلے میں زبردست کمی آئی۔ اس سال مجموعی طور پر 11 لاکھ 16 ہزار 43 سیاح کشمیر آئے، جن میں 10 لاکھ 93 ہزار 50 ملکی اور 22 ہزار 993 غیر ملکی سیاح شامل تھے۔
سیاحوں کی آمد میں اس کمی کی بڑی وجہ 22 اپریل کو پہلگام میں سیاحوں پر ہوا حملہ تھا، جس میں 25 سیاحوں اور ایک مقامی گھوڑے بان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس سال 13 اکتوبر تک مجموعی طور پر 16 لاکھ 37 ہزار 70 سیاح وادی کشمیر آ چکے ہیں۔ ان میں 16 لاکھ 20 ہزار 420 ملکی اور 16 ہزار 650 غیر ملکی سیاح شامل ہیں۔
حکام کی کوشش
محکمہ سیاحت کے ایک سینئر افسر نے سیاحوں کی آمد میں کمی کی وجہ پہلگام حملے کو قرار دیا۔ افسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "پہلگام حملے کے بعد حکومت نے سیاحوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے تشہیری مہم شروع کی اور ملک کے مختلف حصوں میں سیاحتی دوروں کا اہتمام کیا۔" افسر کے مطابق حملے کے بعد کئی سیاحتی مقامات کو حفاظتی اقدامات سخت کرنے کے لیے بند کر دیا گیا تھا، تاکہ اس طرح کے حملوں کو دوبارہ ہونے سے روکا جا سکے۔
گزشتہ سال کشمیر میں ایک میراتھن کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں 27 ریاستوں اور 11 ممالک سے تعلق رکھنے والے 1,500 ایتھلیٹس نے حصہ لیا۔ ان ممالک میں ایتھوپیا، کینیا، جاپان، سری لنکا، جرمنی، ڈنمارک اور امریکہ شامل تھے۔ بالی ووڈ اداکار سنیل شیٹی کو اس میراتھن کا سفیر بنایا گیا تھا۔
اس کے بعد ستمبر میں سرینگر میں ڈل جھیل کے کنارے واقع ایس کے آئی سی سی میں ’’رنگِ سنیما‘‘ کے نام سے بین الاقوامی فلم فیسٹیول منعقد کیا گیا۔
ایک اور میراتھن
اس ماہ 25 تاریخ کو سرینگر میں ایک اور میراتھن منعقد کرنے کی تیاری ہے۔ اب تک 12 ممالک کے 65 غیر ملکی شرکا نے اس میں حصہ لینے کے لیے رجسٹریشن کرائی ہے۔ اس کے علاوہ مقامی اور ملک کے دیگر حصوں سے تعلق رکھنے والے کئی ایتھلیٹس بھی اس میں شرکت کریں گے۔
میراتھن جیسے پروگرام وادی میں حالات معمول پر آنے کا تاثر دیتے ہیں، تاہم ٹور آپریٹروں کا کہنا ہے کہ سیاحوں کو دوبارہ کشمیر کی طرف راغب کرنے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے، کیونکہ "پہلگام حملے کی یادیں اب بھی لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں۔"
ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن آف کشمیر (TAAK) کے صدر فاروق کٹھو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "سیاحوں کی تعداد میں کچھ اضافہ ضرور ہوا، لیکن جولائی کے بعد اس میں دوبارہ کمی آنے لگی۔ اس دوران امرناتھ یاتریوں کی حفاظت کے لیے سکیورٹی اقدامات سخت کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ، ملک کی دوسری ریاستوں میں اسکول کھلنے کے بعد والدین کے لیے سیاحت کا پروگرام بنانا مشکل ہو جاتا ہے، جس سے سیاحوں کی تعداد مزید کم ہوتی ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ نومبر سے سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی سیاحوں کی آمد میں دوبارہ اضافہ ہونے لگتا ہے۔ فاروق کٹھو کے مطابق، ’’سیاحتی مقامات پر برف باری، مختلف ریاستوں میں تعطیلات اور چھٹیوں کے باعث کشمیر آنے والے سیاحوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔"
بند پڑے سیاحتی مقامات کو کھولنے کی اپیل
ایڈونچر ٹور آپریٹر رؤف ترمبو نے کہا کہ اگلے سال موسمِ بہار شروع ہونے سے پہلے ٹریکنگ کے مقامات کو دوبارہ کھولا جانا چاہیے، تاکہ ایڈونچر ٹورزم کی سرگرمیاں بحال ہو سکیں۔ "پہلگام حملے کے بعد ٹریکنگ کے مقامات بند کر دیے گئے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ سردیوں کا موسم ختم ہونے کے بعد ان مقامات کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔"
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