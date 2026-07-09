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گلمرگ، پہلگام اور سونہ مرگ پر دباؤ کم کرنے کیلیے ٹور آپریٹرز سرحدی علاقوں کو فروغ دینے میں مشغول
ٹور آپریٹرز نے ماحول کے تحفظ، سیاحوں کا دباؤ کم کرنے اور سرحدی علاقوں میں روزگار بڑھانے کے لیے نئی مہم شروع کی ہے۔
Published : July 9, 2026 at 6:18 PM IST
سرینگر: کشمیر میں سیاحوں کی بڑھتی ہوئی آمد کے باعث مشہور سیاحتی مقامات پر بڑھتے ہجوم اور ماحولیات پر پڑنے والے دباؤ کو کم کرنے کے لیے ٹور آپریٹرز نے اب وادی کے کم معروف اور سرحدی علاقوں کو سیاحتی نقشے پر لانے کی مہم شروع کر دی ہے، تاکہ پہلگام، گلمرگ اور سونہ مرگ جیسے سیاحتی مقامات پر دباؤ کم کیا جا سکے۔
یہ مہم گزشتہ سال گریز سے شروع ہوئی تھی، جس کے بعد ٹور آپریٹرز نے پیر پنجال اور چناب ویلی کا دورہ کیا۔ اس سال انہوں نے ضلع کپوارہ میں لائن آف کنٹرول پر دریائے کشن گنگا کے کنارے واقع خوبصورت مقام کیرن کا دورہ کیا۔
ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن آف کشمیر (TAAK) کے صدر فاروق کٹھو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "ہمارا مقصد ان مقامات کو فروغ دینا ہے تاکہ مشہور سیاحتی مقامات پر سیاحوں کا بے تحاشا رش کم ہو، ماحول محفوظ رہے اور ان علاقوں کا بہتر انتظام ممکن ہو سکے۔"
انہوں نے کہا کہ چونکہ کیرن، گریز اور لولاب جیسے علاقے لائن آف کنٹرول کے حساس سکیورٹی زون میں واقع ہیں، اس لیے وہاں جانے والے سیاحوں کو راستے میں مختلف چیک پوسٹوں پر سکیورٹی جانچ اور تلاشی سے گزرنا پڑتا ہے۔
انہوں نے کہا: "یہ تمام مقامات بے حد خوبصورت ہیں اور مقامی لوگ و سیاح یہاں آ رہے ہیں، تاہم سکیورٹی جانچ ہی واحد مشکل ہے۔ مقامی پولیس اسٹیشن سے حاصل کیا گیا پولیس پاس سفر کو آسان بنا دیتا ہے۔"
فاروق کٹھو نے مزید کہا کہ چونکہ یہ خوبصورت مقامات ابھی تک سرکاری سیاحتی نقشے میں شامل نہیں ہیں، اس لیے مقامی لوگوں کو سیاحوں کی میزبانی کے لیے تربیت اور سہولیات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا: "لوگوں نے اپنے گھروں میں ہوم اسٹے شروع کیے ہیں، مگر انہیں تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے مقامی انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ مقامی لوگوں کی صلاحیت بڑھانے، صفائی، کچرے کے انتظام اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری پر بات کی ہے تاکہ یہ علاقے ماحولیاتی آلودگی اور کچرے کے مسائل سے محفوظ رہ سکیں۔"
فاروق کٹھو اور ان کے کئی ساتھی اس ہفتے کیرن گئے تھے، اس کے بعد لولاب اور دیگر مقامات کا بھی دورہ کریں گے تاکہ وہاں سیاحت کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ مہم ایسے وقت میں بھی جاری ہے جب گزشتہ سال 22 اپریل کو پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد بند کیے گئے بعض سیاحتی مقامات اب بھی دوبارہ کھلنے کے منتظر ہیں۔
ایک اور ٹور آپریٹر سجاد احمد نے کہا: "کشمیر میں ایسے بے شمار مقامات موجود ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئے اور جہاں منظم انداز میں سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔" سرحدی علاقوں میں سیاحت کے فروغ سے وہاں کی مقامی معیشت کو بھی فائدہ پہنچنے کی امید ہے، جہاں زراعت اور باغبانی کے محدود مواقع کے باعث لوگوں کو روزگار کے مسائل کا سامنا رہتا ہے۔
کرناہ کے رہائشی فیاض کرنائی نے کہا: "کیرن میں آبپاشی کی مناسب سہولت نہ ہونے کے باعث لوگ صرف تھوڑی سی زمین پر مکئی اگاتے ہیں، جبکہ ٹنگڈار میں مقامی ندیوں کی وجہ سے مکئی اور دھان دونوں کی کاشت ہوتی ہے۔ اگر یہاں سیاحت بڑھی تو مقامی لوگوں کو بھی ویسا ہی روزگار ملے گا جیسا گلمرگ، پہلگام اور دیگر سیاحتی مقامات پر مل رہا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی اور بہتر سکیورٹی صورتحال کے بعد ٹیٹوال اور لائن آف کنٹرول پر واقع کرناہ کے آخری گاؤں سمری میں بھی سیاحوں کی آمد بڑھنے لگی ہے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ بڑھتی ہوئی سیاحت کے ساتھ کچرے کا مسئلہ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ صفائی اور سالڈ سیسٹ کے بہتر انتظام کے لیے مقامی عوامی نمائندوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف جرمانے عائد کیے جائیں۔
بانڈی پورہ کے گریز حلقے سے حکمران جماعت کے رکن اسمبلی نذیر گریز ی نے کہا کہ انہوں نے مقامی انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ سنگل یوز پلاسٹک پر مکمل پابندی عائد کی جائے اور خلاف ورزی کرنے والوں اور پلاسٹک فروخت کرنے والے دکانداروں پر جرمانہ کیا جائے۔
انہوں نے کہا: "ہم صفائی کے لیے بنیادی ڈھانچہ ضرور بنائیں گے، لیکن اس کے ساتھ قانونی اقدامات بھی ضروری ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ گریز میں مقامی اور بیرونی سیاحوں کی بڑی تعداد وہاں کی سرسبز پہاڑیوں اور مقامی ثقافت سے لطف اندوز ہونے آ رہی ہے۔
گلمرگ سے رکن اسمبلی فاروق شاہ نے کہا کہ سیاحتی مقامات پر صفائی برقرار رکھنے کے لیے عوام میں بیداری پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت اس مسئلے کے مستقل حل کے لیے ایک جامع منصوبہ بھی تیار کرے گی۔
ڈائریکٹر ٹورزم، کشمیر، قمر سجاد نے کہا کہ تمام سیاحتی مقامات کے ماہرین، متعلقہ اداروں اور حکام کو ساتھ ملا کر ماسٹر پلان کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ٹریفک کے دباؤ اور کچرے جیسے مسائل سے سیاحتی مقامات متاثر ہوئے بغیر کشمیر میں سیاحت کو پائیدار بنایا جا سکے۔
ادھر، جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی سیاحت سے وابستہ تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ پائیدار سیاحت کو فروغ دیں تاکہ یہ شعبہ طویل مدت تک ترقی کرتا رہے۔ سرینگر کے ایس کے آئی سی سی میں پائیدار سیاحت سے متعلق ایک کنکلیو سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "پائیداری کے بغیر سیاحت مکمل تباہی ہے۔ اگر ہم مستقبل کے لیے منصوبہ بندی اور پائیدار اقدامات نہیں کریں گے تو سیاحت زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکے گی۔ حکومت اور تمام متعلقہ فریقوں کو جموں و کشمیر کو صرف زیادہ سیاح لانے والی نہیں بلکہ زیادہ قدر و معیار والی سیاحتی منزل بنانا ہوگا۔ سالڈ ویسٹ کا انتظام حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن ماحول کا تحفظ عوام کے تعاون اور سوچ میں تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں۔"
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