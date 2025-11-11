ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں رواں برس درجہ حرارت میں رکارڈ توڑ گراوٹ کا امکان: ماہر ماحولیات
چلہ کلان سے قبل ہی وادی کشمیر شدید سردی کی لپیٹ میں، بیشتر مقامات پر شبانہ درجہ حرارت منفی ریکارڈ ہوا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 11, 2025 at 7:05 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : وادی کشمیر میں رواں برس معمول کے برعکس غیر معمولی طور پر قبل از وقت ہی منفی درجہ حرارت کا آغاز ہو گیا ہے۔ چالیس روزہ چلہ کلان کی آمد سے پہلے ہی شدید سرد لہر نے پوری وادی کو اپنی زد میں لے لیا ہے۔ موسم میں اس اچانک تبدیلی نے نہ صرف لوگوں کو پریشان کیا ہے بلکہ انہیں موسم سرما کی وہ تیاریاں بھی شروع کرنے پر مجبور کر دیا ہے جو عام طور پر دسمبر کے مہینے میں انجام دی جاتی ہیں۔
گزشتہ چند دنوں کے دوران وادی کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد (صفر) سے نیچے چلا گیا ہے، جس سے عمومی طور صبح اور شام کے اوقات خاص کر رات کے دوران شدید سردی رہتی ہے، جو لوگوں کو ایک ماہ قبل ہی چلۂ کلان کا احساس دلا رہی ہے۔
ماہرین ماحولیات نے خبردار کیا ہے کہ اس سال سردی معمول سے زیادہ سخت رہنے کا امکان ہے۔ ماہر ماحولیات اور تجزیہ کار راؤ فرمان علی کے مطابق ’’مغربی ہوا (Western Disturbance) کے تسلسل، نمی کی زیادتی اور دن کے اوقات میں کم درجہ حرارت کے باعث طویل سردی کی لہر پیدا ہو سکتی ہے۔‘‘ ان کا مزید کہنا ہے کہ ’’یہ موسم گزشتہ کئی برسوں میں سب سے سرد ثابت ہو سکتا ہے اور درجہ حرارت منفی 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان ہے۔‘‘
دراصل چند روز قبل وادی کے پہاڑی علاقوں میں ہلکی برفباری اور میدانی علاقوں میں بارشیں ہوئی تھیں جس کے بعد موسم میں اچانک تبدیلی آگئی اور پارہ معمول سے کئی ڈیگریز سینٹی گریڈ نیچے چلا گیا ہے۔
محکمہ صحت نے بھی مشورے جاری کیے ہیں کہ بچے، بزرگ اور کمزور مدافعت رکھنے والے افراد خاص طور پر احتیاط برتیں، ’’کیونکہ سردی کے موسم میں بخار، نزلہ، زکام اور سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے۔‘‘
شدید سردی نے وادی کے بازاروں میں غیر معمولی سرگرمی بھی پیدا کر دی ہے۔ وسطی، جنوبی اور شمالی کشمیر کے بازاروں میں گرم ملبوسات کی خریداری میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد پھیرن، اُونی موزے، سوئٹر، گرم چادریں، جیکٹ اور روایتی کانگڑی کے علاوہ بجلی اور گیس سے چلنے والے ہیٹنگ آلات، کمبل وغیرہ کی خریداری میں مصروف نظر آرہے ہیں۔ وہیں گروسری اسٹورز میں بھی لوگ اشیائے ضروریہ کی خریداری کر رہے ہیں۔ دیہی علاقوں میں لوگ لکڑی خاص کر ٹہنیاں اور پتے جلا کر کانگڑیوں کے لئے کوئلہ تیار کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں۔
شبانہ درجہ حرارت
سرینگر میں گزشتہ شب رواں سیزن کی سرد ترین رات ریکارڈ ہوئی جس دوران کم درجہ حرارت منفی 0.4 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، عالمی شہرت یافتہ سیاحتی مقامات گلمرت اور پہلگام میں شبانہ درجہ حرارت بالترتیب منفی 4. 0 ڈگری سینٹی گریڈ اور منفی 4 .3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سرحدی ضلع کپوارہ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 1.4 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ قاضی گنڈ میں شبانہ درجہ حرارت منفی 1.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
جموں میں شبانہ درجہ حرارت 11.4 کٹرہ میں 10.4، بٹوٹ میں 4.3 بھدرواہ میں1.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے ایک ترجمان نے کہا کہ وادی میں شبانہ درجہ حرارت میں مزید کمی واقع ہونے کا امکان ہے، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں وکشمیر میں 16 نومبر تک موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔
