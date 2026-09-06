ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر اگلے سال مارچ میں کرے گا کرکٹ لیگ کی میزبانی، شکھر دھون اور پرویز آئیکونک کھلاڑی قرار دیا گیا
سابق بھارتی کرکٹر اور اب کمنٹیٹر آکاش چوپڑا لیگ کے کمشنر ہوں گے۔
Published : September 6, 2026 at 10:08 PM IST
سری نگر: کشمیر ایک نجی کرکٹ لیگ کی میزبانی کرے گا جس میں سابق بین الاقوامی کرکٹرز شکھر دھون اور پرویز رسول شامل ہیں۔
وی اے ایم اے اسپورٹس پرائیویٹ لمیٹڈ کے زیر اہتمام پرو سٹار کرکٹ لیگ (پی ایس سی ایل) کا دوسرا سیزن مارچ 2027 کے پہلے ہفتے میں جموں و کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر میں شروع ہوگا۔ لیگ کا اختتام اتراکھنڈ کے دارالحکومت دہرادون میں ہوگا، جہاں گرینڈ فائنل کھیلا جائے گا۔
پرو سٹار کرکٹ لیگ کا مقصد ابھرتے ہوئے کرکٹرز کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک پیشہ ور پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔لیگ انتظامیہ نے آج سری نگر میں کہا کہ اس کا مقصد کرکٹ کے ذریعے کھیلوں کی مہارت، عمدگی اور علاقائی ترقی کے جذبے کو فروغ دینا بھی ہے۔
بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق اوپنر شکھر دھون اور جموں و کشمیر کے معروف کرکٹر پرویز رسول کو لیگ کے آئیکونک کھلاڑی قرار دیا گیا ہے۔ سابق بھارتی کرکٹر اور اب کمنٹیٹر آکاش چوپڑا لیگ کے کمشنر ہوں گے۔
انتظامیہ نے کہا، "ان کی شرکت سے نوجوان کرکٹرز کے لیے مواقع پیدا کرنے اور انھیں ہندوستانی کرکٹ کے کچھ انتہائی معزز ناموں کے ساتھ کام کرنے کا قیمتی تجربہ دینے کے لیے لیگ کے عزم کو مزید تقویت ملتی ہے۔"
انتظامیہ نے بتایا کہ پرو سٹار کرکٹ لیگ سیزن 2 کا سفر خوبصورت شہر سری نگر سے شروع ہو گا، جو جموں و کشمیر میں کرکٹ کی ایک اہم منزل ہے۔ اس کے بعد ٹورنامنٹ میں دلچسپ میچ ہوں گے اور اس کا اختتام دہرادون، اتراکھنڈ میں ہوگا، جہاں سیزن 2 کا فائنل مقابلہ کھیلا جائے گا۔
اس میں کہا گیا ہے، "لیگ کا مقصد مختلف علاقوں سے کرکٹ کے شائقین کو اکٹھا کرنا اور ہندوستان کی متحرک کھیل ثقافت کا جشن منانا ہے، ساتھ ہی ساتھ مستقبل کے کرکٹ اسٹارز کے لیے راستے بھی تیار کرنا ہے۔ اس سے ملک بھر سے کرکٹ کے ٹیلنٹ کو دریافت کرنے اور ان کی ثلاحیتوں کو تقویت دینے میں مدد ملے گی۔
سری نگر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے دھون نے کہا کہ یہ لیگ جموں و کشمیر کے نوجوان کرکٹرز کو سابق ہندوستانی بین الاقوامی کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے اور سیکھنے کا موقع فراہم کرے گی، جس سے انہیں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مدد ملے گی۔
لیگ کا اعلان کرنے کے لیے سری نگر میں میڈیا سے بات کرنے سے پہلے دھون کو گلمرگ کے سکی ریزورٹ میں اپنی اہلیہ صوفیہ کے ساتھ دیکھا گیا۔ جوڑے نے گلمرگ سے کونگڈوری تک کیبل کار (گنڈولا) پر سواری کی، جہاں انہوں نے تصاویر کے لیے پوز کیا اور ریل بنائی۔ دھون نے سری نگر گولف کورس میں گولف بھی کھیلا اور کشمیر کے مناظر کی تعریف کی۔
آکاش چوپڑا نے کہا کہ زیادہ تر ہندوستانی کرکٹرز اپنے کرکٹ کے سفر کا آغاز کشمیر سے ولو بلے سے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ولو دیکھا ہے، اب ہم کشمیر میں ٹیلنٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عمران ملک، عابد نبی اور پرویز رسول جیسے کرکٹرز کی صلاحیتوں اور ٹیلنٹ کا بھی ذکر کیا۔