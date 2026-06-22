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پنجاب میں غیر قانونی ’ٹیکس‘ کے خلاف کشمیری مٹن ڈیلرز نے کیا ہڑتال کا اعلان، گوشت کی قلت کا خدشہ
مٹن ڈیلرز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کئی ماہ سے پنجاب میں ان سے غیر قانونی طور پر ’ٹیکس‘ وصولاجا رہا ہے۔
Published : June 22, 2026 at 9:05 PM IST
سرینگر: کشمیر میں شادی بیاہ جیسی تقاریب کے سیزن کے دوران گوشت کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ مٹن ڈیلروں نے پنجاب میں لائیو اسٹاک لے جانے والی گاڑیوں سے مبینہ طور پر غیر قانونی وصولیوں اور ہراسانی کے خلاف غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔
مٹن ڈیلرز ایسوسی ایشن کی رابطہ کمیٹی، جو مختلف مویشی تجارت سے وابستہ تنظیموں کی مشترکہ نمائندہ تنظیم ہے، نے اعلان کیا ہے کہ "جب تک حکومت اس مسئلے کا مستقل حل نہیں نکالتی، جموں و کشمیر کو مویشیوں خاص کر بھیڑ بکریوں کی سپلائی مکمل طور پر بند رہے گی۔
رابطہ کمیٹی کے چیئرمین معراج الدین گنائی نے کہا: "ہم مجبوری میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دہلی، راجستھان، امبالہ، امرتسر اور دیگر منڈیوں سے آج سے جموں و کشمیر کے لیے مویشیوں کی لوڈنگ بند کر دی گئی ہے، کیونکہ پنجاب سے ان کی نقل و حمل خطرات سے خالی نہیں رہی۔"
مٹن ڈیلروں کے مطابق بھیڑ بکریوں سے لدے تقریباً 50 ٹرک روزانہ جموں و کشمیر پہنچتے ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ پنجاب میں ٹھیکہ دار اور بعض مقامی حکام ہر ٹرک سے من مانے انداز میں 15 سے 25 ہزار روپے تک کی غیر قانونی فیس وصول کرتے ہیں۔ اگرچہ پنجاب کے حکام پہلے جموں و کشمیر کے مٹن ڈیلروں پر پنجاب کیٹل فیئرز ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے رہے ہیں، تاہم ایسوسی ایشن کا دعویٰ ہے کہ صرف گزشتہ ایک سال میں ان سے اسی بہانے تقریباً 18 کروڑ روپے وصول کیے گئے ہیں۔
گنائی نے کہا: "اگر کوئی مزاحمت کرتا ہے تو اس کے ٹرک روک لیے جاتے ہیں اور ڈرائیوروں کو ٹھیکہ داروں کے ہاتھوں تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سپلائی رکنے سے بھیڑ بکریوں کی ہلاکت کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ جب تک جموں و کشمیر حکومت پنجاب حکومت کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا حل نہیں نکالتی، کوئی بھی مویشی بردار ٹرک جموں و کشمیر میں داخل نہیں ہوگا اور ہڑتال جاری رہے گی۔
یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب کشمیر میں شادیوں کا سیزن زوروں پر ہے اور اس دوران مٹن کی کھپت بھی عروج پر ہوتی ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق "موجودہ ذخیرہ صرف دو سے تین دن تک ہی کافی ہوگا۔"
گنائی نے کہا: "ہڑتال سے کشمیر میں شادیوں کے لیے گوشت کی دستیابی متاثر ہوگی، تاہم ہم عوام سے تعاون کی اپیل کرتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر شادیوں کی تاریخوں میں تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے۔"
جموں و کشمیر میں سالانہ 60 ہزار ٹن سے زیادہ مٹن کی کھپت ہوتی ہے جس کی مالیت تقریباً 4 ہزار کروڑ روپے بنتی ہے۔ روزانہ اوسطاً 50 ٹرکوں کے ذریعے 5 ہزار سے زائد مویشی دہلی، ہریانہ، راجستھان اور پنجاب سمیت مختلف ریاستوں سے جموں کشمیر لائے جاتے ہیں۔ گنائی کے مطابق شادیوں کے سیزن میں گوشت کی طلب میں مزید 30 فیصد اضافہ ہو جاتا ہے۔
کشمیر کی شادیوں میں روایتی وازوان پیش کرنے کے لیے بڑی مقدار میں گوشت درکار ہوتا ہے۔ ایک اوسط شادی میں 300 سے 500 مہمان شریک ہوتے ہیں جبکہ دعوت میں گوشت سے تیار سات سے پندرہ تک مختلف پکوان پیش کیے جاتے ہیں۔
ایک اور تاجر رہنما خضر محمد ریگو نے کہا کہ وہ پنجاب میں مبینہ غیر قانونی وصولیوں کا بوجھ عوام پر ڈالنے کے لیے مٹن کی قیمتیں بڑھانا نہیں چاہتے اور حوالہ سے انہوں نے حکومت سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا: ’’ہم اس مرحلے پر قیمتیں بڑھا کر اپنی برادری کی بدنامی نہیں چاہتے۔ اب ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس مسئلے کا حل نکالے۔"
گنائی کے مطابق انہوں نے حکومت اور اپوزیشن کے کئی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں، تاہم اب تک انہیں صرف یقین دہانیاں ہی ملی ہیں۔
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