"ہاؤس وِد آؤٹ وٹنیس" "کشمیر: دی انفلٹرڈ ٹروتھ" کشمیر پر ایک کتاب جس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی

"ہاؤس وِد آؤٹ وٹنیس" "کشمیر: دی انفلٹرڈ ٹروتھ" کشمیر پر ایک کتاب جس نے ایک نئی بحث چھیڑ دی
کتابوں کو لکھنے کا مقصد کسی ایک فریق کی حمایت کرنا نہیں بلکہ کشمیر کی حقیقی صورتحال کو دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔
Published : January 20, 2026 at 4:13 PM IST
نئی دہلی: ادب اور عصری سیاست سے متعلق ایک بہت ہی خاص اور فکر انگیز تقریب آج دہلی کے انڈیا انٹرنیشنل سنٹر کے آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی، جہاں سینئر مصنف اور محقق بشیر اسد کی دو اہم کتابیں ’’کشمیر: دی انفلٹرڈ ٹروتھ‘‘ اور ’’ہاؤس وِد آؤٹ وٹنیس‘‘ کی بڑی دھوم دھام سے رونمائی کی گئی۔ 19 جنوری کی شام کو منعقد ہونے والی اس تقریب میں ہندوستان اور بیرون ملک سے دانشوروں، ادیبوں، صحافیوں، طلباء اور کشمیر سے دلچسپی رکھنے والے دیگر افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پورا آڈیٹوریم فکر، مکالمے اور سنجیدہ گفتگو کی فضا سے لبریز تھا۔
"ہاؤس وِد آؤٹ وٹنیس" انسانی جذبات، جدوجہد
کتاب لکھنے کا مقصد کسی ایک فریق کی حمایت کرنا نہیں
کتابیں تاریخ کو سمجھنے میں معاون، مستقبل کی تشکیل میں مددگار
اس خصوصی موقع پر ہندوستان کے سابق وزیر خارجہ سلمان خورشید مہمان خصوصی تھے۔ دونوں کتابوں کا اجراء کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کشمیر جیسے حساس موضوع پر غیر جانبدارانہ اور حقائق پر مبنی تحریر آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ انہوں نے مصنف بشیر اسد کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی کتابیں نہ صرف ہمیں تاریخ کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں بلکہ مستقبل کی تشکیل بھی کرتی ہیں۔
"کشمیر: دی انفلٹرڈ ٹروتھ" میں کشمیر کے زمینی حقائق
راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ اور معروف مفکر پروفیسر منوج جھا اور ہندوستان کے سابق کمپٹرولر اور آڈیٹر جنرل اور جموں و کشمیر کے سابق لیفٹیننٹ گورنر مسٹر گریش چندر مرمو بھی اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی موجود تھے۔ تمام مقررین نے کشمیر کے سماجی، سیاسی اور انسانی پہلوؤں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کتاب "کشمیر: دی انفلٹرڈ ٹروتھ" میں کشمیر کی تاریخ، سیاست اور زمینی حقائق کو بغیر کسی ابہام کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جب کہ "ہاؤس وِد آؤٹ وٹنیس" انسانی جذبات، جدوجہد اور عام لوگوں کے دکھوں کو ادبی انداز میں پیش کرتی ہے۔
کشمیر جیسے حساس موضوع پر متوازن اور ذمہ دارانہ مکالمے
تقریب کے دوران مصنف بشیر اسد نے بتایا کہ ان کتابوں کو لکھنے کا ان کا مقصد کسی ایک فریق کی حمایت کرنا نہیں تھا بلکہ کشمیر کی حقیقی صورتحال کو حقائق، تجربات اور مکالمے کے ذریعے قوم اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کشمیر کو نہ صرف ایک سیاسی مسئلہ بلکہ انسانی نقطۂ نظر سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کے ساتھ سوال و جواب کا سیشن بھی منعقد کیا گیا جس میں طلباء، محققین اور صحافیوں نے کشمیر سے متعلق کئی اہم سوالات اٹھائے۔ تقریب کا ماحول سنجیدہ، پھر بھی انٹرایکٹیو اور مثبت تھا۔ مجموعی طور پر یہ تقریب صرف ایک کتاب کی رونمائی نہیں تھی بلکہ کشمیر جیسے حساس موضوع پر کھلے، متوازن اور ذمہ دارانہ مکالمے کا ایک اہم پلیٹ فارم بھی تھا۔