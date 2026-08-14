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یوم آزادی سے قبل کشمیر میں سیکورٹی میں اضافہ، پولیس نے لال قلعہ دھماکے سے القاعدہ کے تعلق کو مسترد کر دیا
وادی میں یوم آزادی تقریبات کے بخوبی انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے کشمیر بھر میں وسیع پیمانے پر تیاریاں کی گئی ہیں۔
Published : August 14, 2026 at 7:27 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں سیکورٹی ایجنسیوں نے یوم آزادی کی تقریبات سے قبل نگرانی، گشت اور داخلے پر کنٹرول کے اقدامات کو تیز کر دیا ہے۔ دریں اثناء اعلیٰ حکام نے عوام سے اس قومی تقریب میں کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل کی ہے۔
جمعرات کو سرینگر کے بخشی اسٹیڈیم میں 15 اگست کی تقریبات کی فل ڈریس ریہرسل کے دوران کشمیر زون کے انسپکٹر جنرل آف پولیس (آئی جی پی) وی کے۔ بردی نے کہا کہ حکام کے پاس فی الحال 25 نومبر 2025 کو نئی دہلی میں ہونے والے لال قلعہ دھماکے اور القاعدہ کے درمیان تعلق کی تصدیق کرنے والی کوئی معلومات نہیں ہیں۔
صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بردی نے کہا کہ اگرچہ اس معاملے پر تفصیل سے بات کرنے کا یہ مناسب وقت نہیں ہے لیکن فی الحال پولیس کے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے علم میں اب تک اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔
پولیس افسر نے بتایا کہ یوم آزادی کی تقریبات کے بخوبی انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے کشمیر بھر میں وسیع پیمانے پر تیاریاں کی گئی ہیں۔ مختلف اضلاع میں سیکورٹی ریہرسل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور پوری وادی میں سیکورٹی کے انتظامات کو مضبوط کیا گیا ہے۔
بردی نے کہا، "ہم نے وادی کے مختلف اضلاع میں ریہرسل کی ہے۔ ہم نے حفاظتی انتظامات کی بھی ریہرسل کی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہم 15 اگست کو اپنی مرکزی تقریب کو کامیابی کے ساتھ منعقد کر سکیں"۔
حالیہ سیکورٹی واقعات کے بارے میں، انہوں نے نوٹ کیا کہ تحقیقات جاری ہیں اور ضلعی سطح کے سیکورٹی اپریٹس کو مزید تقویت دی گئی ہے۔
یوم آزادی سے قبل سوشل میڈیا پر وائرل دھمکیوں کے بارے میں پوچھے جانے پر بردی نے کہا کہ اس وقت بنیادی توجہ 15 اگست کی تقریبات کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔
بردی نے کشمیر بھر کے لوگوں سے ضلع اور مقامی انتظامی ہیڈکوارٹرز میں یوم آزادی کی تقریبات میں شرکت کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا، "15 اگست ایک قومی تقریب ہے۔ میں عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اضلاع اور انتظامی یونٹس میں منعقد ہونے والے پروگراموں میں بڑی تعداد میں شرکت کریں اور انہیں کامیاب بنائیں۔"
یہ سخت حفاظتی انتظامات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب پولیس کے ڈائریکٹر جنرل (ڈی جی پی) نلین پربھات نے جموں و کشمیر بھر میں سیکورٹی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے سرینگر کے پولیس کنٹرول روم میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔
جموں و کشمیر پولیس، بارڈر سیکورٹی فورس (بی ایس ایف)، سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف)، سشستر سیما بل (ایس ایس بی) اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کے سینئر افسران نے میٹنگ میں شرکت کی۔
عہدیداروں نے بتایا کہ بات چیت بنیادی طور پر جشن سے پہلے کی تعیناتی کے منصوبوں، انٹیلی جنس معلومات، ٹریفک مینجمنٹ، روٹ سیکورٹی اور نگرانی کے اقدامات پر مرکوز تھی۔
پربھات نے سیکورٹی فورسز کو ہدایت دی کہ وہ حساس علاقوں میں گشت، چیکنگ اور نگرانی کو تیز کریں۔ انہوں نے پولیس، سنٹرل آرمڈ پولیس فورسز (سی اے پی ایف) اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کے درمیان بہتر تال میل کی ضرورت پر بھی زور دیا، انٹیلی جنس پر مبنی آپریشنز اور ابھرتے ہوئے خطرات کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔
بخشی اسٹیڈیم میں حفاظتی انتظامات پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، جو مرکز کے زیر انتظام علاقہ کی سطح پر یوم آزادی کی تقریبات کا مرکزی مقام ہے۔
اہلکاروں کو مناسب حفاظتی تعیناتی کو یقینی بنانے، رسائی پر قابو پانے کے اقدامات کو مضبوط بنانے اور مقام کے ارد گرد ٹریفک کی نقل و حرکت کو منظم کرنے کی ہدایت دی گئی۔
پولیس سربراہ نے خاص طور پر حساس علاقوں اور ضلع کی سرحدوں کے ساتھ رات کی گشت اور ناکا (چیک پوائنٹ) کی چیکنگ بڑھانے کا بھی حکم دیا ہے۔ جموں و کشمیر کے اہم مقامات پر تخریب کاری کے خلاف اقدامات، روٹ سیکورٹی اور اہلکاروں کی تعیناتی کا بھی جائزہ لیا گیا۔
انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت کی کہ وہ معیاری آپریٹنگ طریقہ کار (SOPs) پر سختی سے عمل کریں اور پرامن تقریبات کو یقینی بنانے کے لئے تمام سیکورٹی یونٹس کے درمیان تال میل برقرار رکھیں۔
اس دوران کشمیر کے ڈویژنل کمشنر انشول گرگ نے بتایا کہ بخشی اسٹیڈیم میں یوم آزادی کی تقریبات کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے وادی کے لوگوں کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت دی۔
فل ڈریس ریہرسل کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، گرگ نے رہائشیوں کو پیشگی مبارکباد دی اور قومی تقریب میں عوام کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی۔
انہوں نے کہا کہ میں ہر کسی کو 15 اگست کو بخشی اسٹیڈیم آنے اور اس قومی تقریب کا حصہ بننے کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔
گرگ نے کہا کہ جہاں رہائشی اپنے متعلقہ ضلعی ہیڈکوارٹر میں تقریبات میں حصہ لے سکتے ہیں، وہیں سرینگر میں یونین ٹیریٹری کی سطح کی تقریب میں شرکت کے خواہشمندوں کا خیرمقدم کیا جائے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے سالوں کی طرح بخشی اسٹیڈیم میں عوام کا داخلہ مفت ہوگا۔
عہدیداروں نے تقریب میں شرکت کرنے والوں کے لیے پینے کے پانی، بیت الخلاء اور ریفریشمنٹ جیسی بنیادی سہولیات کا بھی انتظام کیا ہے۔ گرگ نے کہا کہ مختلف سیکورٹی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر سیکورٹی تیاریوں کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے۔
حفاظتی اقدامات کو مرکزی تقریب کے مقامات سے آگے بڑھاتے ہوئے اہلکاروں نے اہم داخلی مقامات پر تلاشی اور گاڑیوں کی چیکنگ کو تیز کر دیا ہے، حساس علاقوں میں اضافی چوکیاں قائم کی گئی ہیں اور وادی کے مختلف حصوں میں گشت بڑھا دیی گئی ہے۔ نگرانی کے نظام، جیسے ڈرون اور سی سی ٹی وی کیمرے، اہم مقامات کی نگرانی کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، یوم آزادی تک جامع سیکورٹی پلان کے حصے کے طور پر، تخریب کاری کے خلاف چیکنگ اور رسائی پر قابو پانے کے اقدامات کو تیز کر دیا گیا ہے۔
پریڈ کے دستے، اسکول کے بچے، اور مختلف سرکاری محکموں کے نمائندے—جو سبھی 15 اگست کو یوم آزادی کی مرکزی تقریب میں شرکت کریں گے—بخشی اسٹیڈیم میں منعقدہ فل ڈریس ریہرسل میں حصہ لیا۔
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