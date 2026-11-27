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کشمیر کے خصوصی صلاحیتوں کے حامل طلبہ اسکولوں میں نمایاں، مگر اعلیٰ تعلیم کے لیے کالجوں سے محروم
سیرت کے والد نے بتایاکہ ’’میں چاہتا تھا کہ میری بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے لیکن جموں و کشمیر میں اسکے لئے کالج نہیں تھا۔
Published : November 27, 2026 at 5:16 PM IST
سرینگر: خصوصی صلاحیتوں کے حامل بچوں کے ادارے ’ابھینندن ہوم‘ سے گزشتہ سال بارہویں جماعت کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کرنے والی سیرت المنصور اور ان کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کسی اکیڈمک کورس میں داخلہ لیں۔ تاہم، قوتِ سماعت و گویائی سے محروم بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیمی سہولیات کے فقدان نے سیرت اور ان کے والدین کو مجبور کر دیا کہ وہ وادیِ کشمیر کے ضلع کولگام میں واقع سرکاری پیشہ ورانہ اور ہنرمندی کے تربیتی مرکز یعنی انڈسٹریل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ (آئی ٹی آئی) میں داخلہ لیں۔
سیرت کے والد منصور احمد، جو پیشے سے ایک استاد ہیں، نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ’’میں چاہتا تھا کہ میری بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے کیونکہ اسے پڑھائی میں گہری دلچسپی ہے، لیکن جموں و کشمیر میں اس کے لیے کوئی کالج موجود نہیں تھا۔ اب وہ آئی ٹی آئی (آئی ٹی آئی) میں سلائی کڑھائی (ڈریس میکنگ) سیکھ رہی ہے۔‘‘ ان کی ہم جماعت عابدہ حمید سرینگر کے علاقے سولینہ میں واقع ابھینندن ہوم سے بارہویں جماعت کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کرنے کے بعد اب اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی (اگنو) سے بیچلرز کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ جموں و کشمیر سمگر شکشا ابھیان کے اعداد و شمار کے مطابق اس یونین ٹیریٹری میں صفر سے 18 سال کی عمر کے درمیان خصوصی ضروریات کے حامل 36,000 بچے موجود ہیں، جن میں قوتِ سماعت و گویائی سے محروم بچے بھی شامل ہیں۔
یہ اسکول جموں و کشمیر کے قوتِ سماعت و گویائی سے محروم بچوں کے لیے واحد تعلیمی امید ہے۔ محکمہ سماجی بہبود کے زیرِ انتظام چلنے والے اس مخلوط تعلیمی (کو ایجوکیشن) اسکول میں نرسری سے بارہویں جماعت تک خصوصی اساتذہ، اشاروں کی زبان (سائن لینگویج) کے تربیت کار اور لڑکوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت دستیاب ہے۔ یہاں 100 سے زائد بچے زیرِ تعلیم ہیں جنہیں اشاروں کی زبان کے ماہر اساتذہ تعلیم دیتے ہیں۔ گزشتہ تین برسوں کے دوران ابھینندن ہوم کے 44 طلبہ نے شاندار کامیابی کے ساتھ بارہویں جماعت کا امتحان پاس کیا، جبکہ گزشتہ سال 17 میں سے 11 طلبہ نے امتیازی نمبروں کے ساتھ کامیابی حاصل کی۔ تاہم، سیرت اور عابدہ حمید جیسے طلبہ کے پاس اپنے تعلیمی کیریئر کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔
عابدہ کے چچا شہباز احمد نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے کہاکہ ’’عابدہ نے بیچلر آف آرٹس کے لیے اگنو میں داخلہ لیا ہے اور اب گھر پر ہی خود سے پڑھائی کر رہی ہے۔ اس جیسے طلبہ کے لیے نہ کوئی کالج ہے اور نہ ہی خصوصی اساتذہ۔ حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے ان طلبہ کا مستقبل تاریک ہو کر رہ گیا ہے۔‘‘ ضلع بڈگام کے گاؤں سرسیار کی رہنے والی تنزیلہ نے بھی گزشتہ سال ابھینندن ہوم سے 454 نمبروں کے ساتھ بارہویں جماعت کا امتحان پاس کیا تھا، لیکن کالجوں میں خصوصی تعلیم کی سہولیات نہ ہونے کے باعث اس نے اپنی مزید پڑھائی روک دی ہے۔ تنزیلہ کے دادا محمد رجب بیگ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ’’وہ ایک ذہین طالبہ ہے، لیکن اب گھر پر بیکار بیٹھی ہے کیونکہ حکومت نے کالجوں میں ان بچوں کے لیے کوئی سہولت فراہم نہیں کی ہے۔‘‘
سرینگر کے علاقے رعناواری سے تعلق رکھنے والی شاہدہ اختر کی بیٹی ابھینندن ہوم میں آٹھویں جماعت کی طالبہ ہے۔ شاہدہ اختر نے ای ٹی وی بھارت سے کہا کہ ’’یہ اسکول تعلیمی میدان میں بہترین کارکردگی دکھا رہا ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اس اسکول کو نئی عمارت، ہاسٹل اور دیگر تعلیمی سہولیات کے ساتھ اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، لیکن اسے کالج کا درجہ بھی دیا جانا چاہیے تاکہ ہمارے بچے آگے کی تعلیم جاری رکھ سکیں۔‘‘ گزشتہ سال ڈپٹی کمشنر سرینگر اکشے لبرو نے محکمہ سماجی بہبود اور محکمہ تعلیم کے افسران کے ساتھ مل کر خصوصی صلاحیتوں کے حامل طلبہ کے تعلیمی راستوں کو مضبوط بنانے کے لیے اعلیٰ تعلیمی سہولیات کے قیام، پیشہ ورانہ تربیت، ہنرمندی کے فروغ کے پروگراموں اور آئی ٹی آئی کے ذریعے ٹریڈ ڈپلومہ کورسز متعارف کرانے کی تجویز پیش کی تھی۔
بعد ازاں گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن کی پرنسپل پروفیسر سیما ناز نے سرینگر کے بعض کالجوں میں خصوصی طلبہ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکل کورسز اور اکیڈمک ڈگریوں کا ایک مسودہ تیار کیا۔ پروفیسر ناز نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ انہوں نے اننت ناگ، پلوامہ، سرینگر اور بارہمولہ کے چند کالجوں میں اسکل اور اکیڈمک کورسز شروع کرنے اور خصوصی اساتذہ و تربیت کاروں کی تقرری سے متعلق تجاویز پر مبنی مسودہ جمع کرا دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ’’مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی اور میں نے اسے مکمل کر دیا، لیکن اس پر آگے کوئی پیش رفت (فالو اپ) نہیں ہوئی۔‘‘ پروفیسر ناز کی جانب سے پیش کی گئی اعلیٰ تعلیم کی اس تجویز کے حوالے سے مؤقف جاننے کے لیے اکشے لبرو سے فون کالز اور پیغامات کے ذریعے رابطہ کیا گیا، تاہم انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔
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جموں و کشمیر میں خصوصی افراد کے حقوق اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے سماجی کارکن اور پدم شری ایوارڈ یافتہ جاوید احمد ٹاک، جو خود بھی خصوصی صلاحیتوں کے حامل ہیں، نے کہا کہ حکومت کو ان بچوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ’’یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بچوں کو تعلیمی سہولیات فراہم کرے تاکہ وہ اپنے کیریئر میں آگے بڑھ سکیں اور اپنی زندگی میں خود کفیل بن سکیں۔‘‘ اس معاملے پر وزیر برائے اعلیٰ تعلیم شمیم فردوس اور کمشنر برائے حکومت (اعلیٰ تعلیم) رام نواس شرما سے بھی رابطے کی کوشش کی گئی، تاہم انہوں نے فون کالز کا جواب نہیں دیا۔