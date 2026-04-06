کشمیر میں جسمانی طور خاص طالبعلموں کیلئے دو نئے ادارے، تکنیکی کورسز پر دی جائے گی توجہ
جموں کشمیر حکومت نے قوت گویائی و سماعت سے محروم بچوں کیلیے نئے اسکول، ہاسٹل اور ووکییشنل کورسز شروع کرنے کا فیصلہ کیاہے۔
Published : April 6, 2026 at 8:34 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 8:44 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں خصوصی ضروریات والے (جسمانی طور خاص) طالب علموں کے لیے امید کی ایک نئی کرن جاگ گئی ہے، کیونکہ حکومت شمالی اور جنوبی کشمیر میں ایسے طالب علموں کے لیے نئے اسکول بنانے کا منصوبہ رکھتی ہے تاکہ تعلیمی مواقع کو بڑھایا جا سکے۔
سرکاری ذرائع نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں ایک ایسے ہی تعلیمی ادارے کی عمارت مکمل ہو چکی ہے جبکہ سوپور میں ایک اور اسکول کے لیے زمین مختص کی گئی ہے۔ اس طرح وادی میں قوت سماعت اور گویائی سے محروم بچوں کے لیے اسکولوں کی تعداد تین ہو جائے گی، جن میں سرینگر کے سولنہ علاقے میں موجود "ابھینندن" ہوم بھی شامل ہے، جس گزشتہ کئی برسوں سے کام کر رہا ہے۔
ایک سینئر افسر نے بتایا کہ دونوں نئے اسکولوں میں ہاسٹل (بورڈنگ) سہولت اور خصوصی تعلیم فراہم کی جائے گی۔ ابتدا میں نرسری سے بارہویں جماعت تک کا داخلہ ہوگا، اور بعد میں اعلیٰ تعلیم کے کورسز بھی شروع کیے جائیں گے، جن کے لیے ماہر اساتذہ مقرر ہوں گے۔
حکومت "ابھینندن ہوم" میں آئی ٹی آئی کورسز شروع کرنے پر بھی غور کر رہی ہے۔ یہ ادارہ پہلے ایک این جی او چلاتی تھی، مگر اس کی حالت خراب تھی اور سہولیات کم تھیں۔ بعد میں حکومت نے اسے اپنے کنٹرول میں لیکر سوشل ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ کے حوالے کیا اور اب یہاں نئی عمارت اور بچیوں کے لیے ہاسٹل بنایا جا رہا ہے۔
اس وقت یہاں 128 طلبہ زیر تعلیم ہیں اور اشاروں کی زبان (سائن لینگویج) سکھانے کے لیے خصوصی اساتذہ بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ تعلیمی محکمہ کے ایک سروے کے مطابق 2011 کی مردم شماری کے مطابق جموں و کشمیر میں 18 سال کی عمر تک کے 'خصوصی ضروریات' والے تقریباً 36 ہزار بچے ہیں، جبکہ اب یہ تعداد ان برسوں میں زیادہ ہو سکتی ہے۔
فی الحال پورے جموں و کشمیر میں ایسے بچوں کے لیے سرینگر کا "ابھینندن ہوم" ہی واحد تعلیمی ادارہ ہے۔ حکام کے مطابق اس سال سے دسویں اور بارہویں کے بعد طلبہ کے لیے پیشہ ورانہ (ووکییشنل) تربیت بھی شروع کی جائے گی۔
ایک افسر نے بتایا کہ گزشتہ تین سال میں 44 طلبہ نے بارہویں جماعت میں امتیازی نمبرات حاصل کیے، مگر آگے تعلیم یا ہنر سیکھنے کے مواقع نہیں تھے۔ اب نئی عمارت مکمل ہونے کے بعد یہ کورسز شروع کیے جائیں گے۔
ادارے کے پرنسپل مدثر احمد کے مطابق ان اقدامات سے والدین میں امید پیدا ہوئی ہے، کیونکہ بارہویں کے بعد بچے گھروں میں بے کار بیٹھے تھے۔ گزشتہ ماہ حکومت نے پروفیسر سیما ناز کو ہدایت دی کہ وہ ان بچوں کے لیے ہنر، ووکییشنل اور تعلیمی کورسز کا منصوبہ تیار کریں۔ یہ منصوبہ ڈپٹی کمشنر سرینگر اکشے لابرو کو پیش کیا گیا ہے، جو جلد منظوری کے لیے اعلیٰ حکام کو بھیجا جائے گا۔
لابرو نے اس حوالہ سے کہا کہ "ان بچوں کو تعلیم، تکنیکی تربیت اور روزگار کے مواقع دینا ضروری ہے تاکہ وہ خود مختار بن سکیں۔"
