پیر پنجال میں بھی برف باری، شاہراہیں، تعلیمی ادارے بند
برفباری کے فورا بعد انتظامیہ نے اہم سڑکوں اور شاہراہوں سے برف صاف کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔
Published : January 23, 2026 at 11:27 AM IST
راجوری، جموں (جہانگیر خان، محمد اشرف) : جموں کشمیر میں تازہ برف باری اور شدید موسمی حالات کے پیش نظر یو ٹی بھر میں ٹریفک نظام بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ ٹریفک پولیس نے اطلاع دی ہے کہ صبح 6 بجے سرینگر - جموں قومی شاہراہ پر نویوگ ٹنل کے اطراف تازہ برف باری کے باعث دونوں سمت ٹریفک مکمل طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مغل روڑ، سنتھن روڑ اور ایس ایس جی روڈ پر بھی برف جمع ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی آوا جاہی بند ہے۔
ادھر وادی کشمیر سمیت خطہ پیر پنچال میں بھی دیر رات سے موسم نے کروٹ بدلی اور تیز ہواؤں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں بارش جبکہ پہاڑی علاقوں میں بڑے پیمانے پر برف باری ہوئی ہے۔ تازہ برف باری کے نتیجے میں مغل شاہراہ کو دونوں اطراف سے آمدورفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈیرہ گلی - بفلیاز سڑک، راجوری بدھال سڑک اور پونچھ ضلع کی منڈی، لورن اور دیگر پہاڑی علاقوں کی سڑکیں بھی بند ہو چکی ہیں۔
خراب موسمی صورتحال کے پیش نظر راجوری اور پونچھ اضلاع کے تعلیمی ادارے ضلع ترقیاتی کمشنرز کی ہدایت پر بند رکھے گئے ہیں، جس پر پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن اور والدین نے انتظامیہ کے بروقت فیصلے کا خیرمقدم کیا ہے۔ وہیں سرینگر جموں شاہراہ سمیت دیگر سڑکوں پر سے برف صاف کرنے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔
دریں اثنا، ضلع پونچھ میں عوام کی سہولت اور حفاظت کے لیے پونچھ پولیس نے 24 گھنٹے فعال ہیلپ لائن نمبرز جاری کیے ہیں۔ پولیس کے مطابق ان نمبرز پر موسمی حالات، سڑکوں کی بندش یا کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس پونچھ نے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے اور اس مشکل وقت میں ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور پولیس و ریسکیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں۔
