کشمیر: بالائی علاقوں میں دو سے چار فٹ تک برف ریکارڈ، جانئے مختلف اضلاع کی موسمی صورتحال
وادی کشمیر کے بعض میدانی علاقوں میں برف بالکل بھی جمع نہیں ہوئی وہیں بعض علاقوں میں برف کی موٹی تہہ جم گئی ہے۔
Published : January 23, 2026 at 12:43 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جموں و کشمیر کے بیشتر علاقوں میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے عین مطابق ہلکی سے درمیانہ درجہ کی برفباری ہوئی۔ برف و باراں کے سبب جہاں طویل خشک موسم سے نجات ملی ہے وہیں سڑکوں پر جمع برف کے سبب ٹریفک کی آمد و رفت بھی متاثر ہوئی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے سڑکوں خاص کر شاہراہوں پر سے برف صاف کرنے کا عمل جنگی بنیادوں پر جاری ہے۔
وادی بھر میں ڈپٹی کمشنرز کی ہدایات پر سڑکوں اور شاہراہوں پر سے برف صاف کرنے کا کام ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے تاکہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھا جا سکے۔
انتظامیہ کے مطابق تمام متعلقہ محکمے مکمل طور پر متحرک ہیں اور اہم شاہراہوں، اندرونی سڑکوں اور ضروری راستوں پر سے برف ہٹائی جا رہی ہے، تاکہ عوام کو کم سے کم دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ انتظامیہ نے عوام سے احتیاط برتنے، ٹریفک ایڈوائزری پر سختی سے عمل کرنے اور برفباری کے سبب غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی تلقین کی ہے۔
کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح ضلع انتظامیہ پلوامہ نے کسی بھی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر رابطہ نمبرز بھی جاری کیے ہیں۔ عوام ضلع ایمرجنسی آپریشن سینٹر (DEOC) پلوامہ یا پولیس کنٹرول روم سے درج ذیل نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں، پلوامہ:لینڈ لائن: 01933-242442 ، موبائل: 9419428952، 9419428953.
ادھر، سنگرونی - پلوامہ میں تقریباً دو فٹ برف جمع ہونے کی اطلاع ہے، جس کے بعد مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی برف ہٹانے کے کام میں تیزی لائی جائے اور عوام کو تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے۔
دریں اثناء وادی کشمیر، جموں کے سرمائی زعن اور لداخ کے مختلف علاقوں میں چند انچ سے ایک فٹ کے قریب برف باری ہوئی۔
وسطی کشمیر: سرینگر ضلع میں ایئرپورٹ کے اطراف میں 3 سے 4 انچ (بڈگام حدود)، اپ ٹاؤن علاقوں میں تقریباً ایک انچ جبکہ ڈاؤن ٹاؤن سرینگر میں برف بالکل بھی جمع نہیں ہوئی۔
گاندربل ضلع میں سونہ مرگ میں 6 انچ سے زائد جبکہ گاندربل قصبے میں برف نہیں جمی۔
بڈگام ضلع کے بالائی علاقوں میں پکھرپورہ میں ڈیڑھ سے دو فٹ، چرار شریف میں ڈیڑھ فٹ، جبکہ بیرواہ اور پورواڑہ میں 10 سے 12 انچ برف ریکارڈ کی گئی۔
جنوبی کشمیر: شوپیان ضلع کے میدانی علاقوں میں ڈیڑھ سے اڑھائی فٹ جبکہ بالائی علاقوں میں اڑھائی سے چار فٹ تک برف ریکارڈ کی گئی۔
اننت ناگ ضلع میں شانگس میں 2 انچ، کوکرناگ میں ایک انچ، ویری ناگ ناگ میں 4 انچ، موویرا پہلگام میں ایک انچ جبکہ اننت ناگ قصبے میں برف جمع نہیں ہوئی۔
کولگام ضلع میں کولگام ٹاؤن میں 3 انچ برف پڑی۔
پلوامہ ضلع کے درابگام اور راجپورہ علاقوں میں ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ برف ریکارڈ کی گئی، تاہم پلوامہ کے میدانی علاقوں میں برف نہیں جمی۔
شمالی کشمیر: کپوارہ ضلع میں کپواڑہ قصبے میں 10 انچ، ڈیڈی کوٹ میں 2 فٹ، ہچمرگ میں اڑھائی فٹ، ہفرادہ میں 2 سے اڑھائی فٹ، ٹنگڈار میں 2 فٹ برف جمع ہوئی۔ کرناہ ویلی میں بلندی کے لحاظ سے مختلف مقامات پر 2 انچ سے لے کر 4 فٹ تک برف ریکارڈ کی گئی۔ لیلم ہندوارہ میں ایک فٹ برف ریکارڈ کی گئی۔
بارہمولہ ضلع میں سوپور میں 5 سے 6 انچ، پٹن میں 4 انچ، ماگام میں 5 انچ، گلمرگ میں 2 فٹ، ٹنگمرگ میں ڈیڑھ سے دو فٹ جبکہ رفیع آباد میں 6 انچ سے ڈیڑھ فٹ برف ریکارڈ کی گئی۔
بانڈی پورہ ضلع میں بانڈی پورہ قصبے میں 2 انچ، گاروڑہ میں 4 انچ جبکہ گریز وادی میں ایک فٹ برف پڑی۔
جموں خطہ: پونچھ کے بفلیاز علاقے میں 5 انچ، پونچھ کے میدانی علاقوں میں 3 سے 5 انچ، بھدرواہ میں 2 سے 3 انچ، کشتواڑ میں 2 انچ، بانہال میں 5 انچ سے زائد جبکہ لوران منڈی پونچھ میں 7 سے 8 انچ برف ریکارڈ کی گئی۔
لداخ: کرگل کی سورو وادی میں 3 سے 4 انچ برف جمع ہونے کی اطلاع ہے۔
واضح رہے کہ یہ تمام اعداد و شمار مقامی افراد کی فراہم کردہ اطلاعات پر مبنی ہے اور محکمہ موسمیات نے ابھی تک بلیٹن جاری نہیں کیا۔ ضلع انتظامیہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور عوامی سہولت کے لیے تمام ضروری اقدامات بروقت کیے جا رہے ہیں۔
