گلمرگ میں اعلیٰ معیار کے آلو کی پیداوار، جانئے کیا ہے ان میں خاص
اسکی ریزارٹ، گلمرگ کے سوکھنال علاقے میں قائم آلو فارم میں ہر سال قریب 800کوئنٹل اعلیٰ معیار کے آلو کی پیداوار ہوتی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 29, 2025 at 3:17 PM IST
گلمرگ (کوثر عرفات) : جموں و کشمیر کا مشہور سیاحتی مقام گلمرگ جہاں برف باری، گنڈولا رائیڈ اور قدرتی حسن سے لاکھوں سیاحوں کو اپنی جانب راغب کرتا ہے، وہیں اس ایک معروف اسکی ریزارٹ کا ایک اور دلچسپ پہلو، جس سے زیادہ لوگ واقف نہیں، یہاں کے آلو ہیں۔ گلمرگ کا یہ پہاڑی علاقہ اپنے اعلیٰ قسم کے آلو کی پیداوار کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔
گلمرگ میں سوکھنال کے میدانوں پر واقع ایک پہاڑی جسے مقامی لوگ ’آلو پہاڑ‘ کے نام سے جانتے ہیں، برسوں سے معیاری آلو کی کاشت کے لیے مشہور ہے۔ ماہرین کے مطابق یہاں کاشت کیے جانے والے آلو نہ صرف رنگ و خوشبو کے اعتبار سے اعلیٰ معیار کے بلکہ نان کی ساخت انہیں چپس کی تیاری کے لیے خاص طور پر موزوں بناتی ہے۔
محکمہ زراعت کے مطابق، اس پہاڑی پر ہر سال 600 سے 800 کوئنٹل آلو کی پیداوار ہوتی ہے۔ جن میں کفری چپسونا، کفری سوریا، کفری چندرمکھی، اور کفری تھر نامی آلو کی اقسام شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے یہ ہے کہ کشمیر میں پہلی بار ’تھر‘ نامی آلو کی قسم گلمرگ کی اسی زمین پر متعارف کروائی گئی تھی۔
گلمرگ آلو فارم کی بنیاد 1980 میں رکھی گئی تھی اور فصل عام طور پر اکتوبر اور نومبر میں کٹائی کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اس علاقے کی ٹھنڈی آب و ہوا آلو کو طویل عرصے تک تازہ رکھتی ہے، جب کہ یہاں کی زرخیز و تر اراضی اور کم کیمیائی استعمال کی وجہ سے آلو کی کوالٹی شاندار رہتی ہے۔
محکمہ زراعت کے ایک افسر نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا: ’’ہمارا عملہ اس فارم کو جدید زرعی طریقوں سے بہتر بنانے پر مسلسل کام کر رہا ہے۔ اس سال ہم نے تقریباً سو کنال اراضی پر آلو کی کاشت کی ہے، اور فصل کی پیداوار گزشتہ برسوں سے بہتر رہی ہے۔‘‘
