ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر، فیس بک پر قابل اعتراض ویڈیو شیئر کرنے پر مقدمہ درج
شوپیان پولیس نے سوشل میڈیا پر حساس مواد کی تشہیر کے معاملے میں ایک ایف آئی آر درج کر لی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 12, 2025 at 7:33 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک): شوپیان پولیس نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہونے کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے کیس درج کر لیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ایک ویڈیر سماجی رابطہ گاہ ’’فیس بُک‘‘ پر شیئر کیا گیا اور فیس بک پیج پر شیئر کیے گئے ’’ویڈیو میں ایک تقریر شامل ہے جس میں علیحدگی پسند رجحانات کو فروغ دینے اور امن عامہ کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔‘‘
اس سلسلے میں شوپیاں پولیس نے زینہ پورہ پولیس اسٹیشن میں ایک ایف آئی آر نمبر 109/2025 درج کی ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ شوپیاں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ضلع میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پر عزم ہے اور ایسے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری رکھے گی جو سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔
ادھر، جموں کشمیر خاص کر وادی کے سبھی پولیس اضلاع کی جانب سے اس طرح کی نوٹیفکیشنز جاری کی گئی ہیں جن میں آن لائن صارفین خاص کر سماجی رابطہ گاہ استعمال کرنے والے یوزر (ایڈمن) سے مواد اپلوڈ کرنے میں احتیاط برتنے کی اپیل کی گئی ہے۔ پولیس نے ملکی سالمیت کے خلاف یا امن عامہ کو زک پہنچانے والے مواد سے اجتناب کرنے کی اپیل کی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: