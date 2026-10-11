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کشمیر تیسرے میراتھن مقابلے کی میزبانی کے لیے تیار، 12 ممالک کے 65 غیر ملکیوں کا اندراج
25 اکتوبر کو ہونے والی اس دوڑ میں 42.19 کلومیٹر طویل فل میراتھن اور 21.09 کلومیٹر طویل ہاف میراتھن کو شامل کیا گیا ہے۔
Published : October 11, 2026 at 5:01 PM IST
سرینگر: وادیٔ کشمیر 25 اکتوبر کو 'کشمیر میراتھن' کے تیسرے ایڈیشن کی میزبانی کے لیے تیار ہے، جس کے لیے اب تک 12 ممالک کے 65 غیر ملکی شہریوں اور درجنوں مقامی رنرز نے اپنا اندراج کروایا ہے۔ اس سے قبل 2024 اور 2025 میں اس کے دو ایڈیشنز کا انعقاد کیا گیا تھا تاکہ سیاحوں کو وادی کی طرف راغب کیا جا سکے اور گزشتہ سال 22 اپریل کو پہلگام میں پیش آئے حملے کے بعد زائرین میں تحفظ اور سلامتی کا احساس بحال کیا جا سکے۔
25 اکتوبر کو ہونے والی اس دوڑ میں 42.19 کلومیٹر طویل فل میراتھن اور 21.09 کلومیٹر طویل ہاف میراتھن شامل ہوں گی۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اس میراتھن کا باقاعدہ آغاز (فلیگ آف) کریں گے۔ دوڑ کے شوقین عمر عبداللہ نے گزشتہ دنوں تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور جموں و کشمیر کے محکمہ سیاحت کو انتظامات اور تشہیر کے لیے نوڈل محکمہ مقرر کیا۔ عمر عبداللہ اس سے قبل 'ویدانتا دہلی ہاف میراتھن' (وی ڈی ایچ ایم)، جموں میراتھن اور گزشتہ برس کشمیر میراتھن میں بھی حصہ لے چکے ہیں۔
کشمیر کے ڈویژنل کمشنر انشل گرگ نے بتایا کہ شرکاء کی سہولت، حفاظت اور ضروری امداد کے لیے پولو گراؤنڈ سے لے کر مشہور ڈل جھیل کی بولیوارڈ روڈ تک کے روٹ پر 17 ایڈ اسٹیشنز (امدادی مراکز) قائم کیے جائیں گے۔ گزشتہ سال جموں و کشمیر حکومت نے بالی ووڈ اداکار سنیل شیٹی کو اس تقریب کا برانڈ ایمبیسیڈر بنایا تھا، جبکہ رواں سال میراتھن کے سفیر اور خصوصی مہمان کے نام کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے۔
انشل گرگ نے بتایا کہ 25 اکتوبر کی میراتھن کے ساتھ ساتھ پولو گراؤنڈ میں تین روزہ 'میراتھن ایکسپو' بھی منعقد کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایونٹ میں بین الاقوامی سطح پر نمایاں شرکت دیکھی جا رہی ہے اور اب تک 12 ممالک کے 67 غیر ملکیوں نے رجسٹریشن کروائی ہے۔ ڈویژنل کمشنر نے متعلقہ محکموں کو باہمی تال میل اور کاموں کی بروقت تکمیل کے لیے نوڈل افسران نامزد کرنے کی ہدایت دی ہے۔
راستے کو خوبصورت بنانے پر زور دیتے ہوئے انہوں نے پودوں اور گملوں کی تنصیب، سڑک کے گڑھے بھرنے، درختوں کی مناسب چھٹائی تاکہ دوڑنے والوں کو ہموار راستہ ملے، اور ڈل جھیل کے گرد صفائی کے خصوصی احکامات جاری کیے۔ ٹریفک پولیس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ گاڑیوں کی منظم آمد و رفت اور شرکاء کی آسانی کے لیے مخصوص پارکنگ مقامات کی تفصیلات وقت سے پہلے عام کرے۔
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واضح رہے کہ گزشتہ سال کشمیر میراتھن کے دوسرے ایڈیشن میں 77 غیر ملکی ایتھلیٹس اور 1,500 رنرز نے حصہ لیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان مقابلوں کا مقصد سیاحت کو دوبارہ بحال کرنا اور سیاحوں کا اعتماد لوٹانا ہے، جسے 22 اپریل 2025 کو پہلگام میں ہونے والے مہلک حملے کے بعد شدید نقصان پہنچا تھا، جس میں 25 سیاح اور ایک مقامی شہری ہلاک ہوگیا تھا۔