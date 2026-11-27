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کشمیر میں سرمائی کی تعطیلات کا اعلان،30 نومبر سے آٹھویں جماعت تک کےاسکول بند
نویں سے بارہویں جماعت تک کے طلبہ کیلے14دسمبرسے 22فروری تک سرمائی تعطیل ہوگی، جبکہ آٹھویں جماعت تک کے طلبہ کیلیے 28فروری تک چھٹی رہے گی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 27, 2026 at 3:58 PM IST|
Updated : November 27, 2026 at 4:10 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : جموں و کشمیر حکومت موسم کی موجودہ صورتحال اور سردی میں اضافے کے پیش نظر پرائمری سے بارہویں جماعت تک کے طلبا ء کے لیے سرمائی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیاہے۔ پرائمری سے آٹھویں جماعت تک کے طلباء کے لیے رواں ماہ کی 30 تاریخ سے جبکہ نویں سے بارہویں جماعت کے طلباء کیلیے سرمائی چھٹی اگلے ماہ دسمبر کی 14 تاریخ سے شروع ہورہی ہے۔یہ تعطلات بالترتیب 28 فروری اور 22 فروری تک رہیں گی۔
ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر نے اس تعلق سے باضابطہ طور ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کشمیر صوبے میں پرائمری سے ہائیر سیکنڈری سطح تک کے تمام سرکاری اور تسلیم شدہ نجی اسکولوں کے لیے موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔
حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ تمام ٹیچنگ اسٹاف تعطیلات کے دوران کسی بھی تعلیمی سرگرمی کے لیے دستیاب رہیں گے۔ تدریسی عملے کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سرمائی تعطلات کے بعد دوبارہ اسکول کھلنے سے 4 روز قبل اپنے متعلقہ اسکولوں میں حاضر ہوجائیں تاکہ تدریسی عمل دوبارہ شروع کرنے کے لیے تمام انتظامات کیے جا سکیں۔
ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نے تمام اسکولوں کے سربراہان اور تدریسی عملے سے کہا ہے کہ شیڈول کی تعمیل میں کوئی کوتاہی نہ برتی جائے، جبکہ خلاف ورزی کرنے والے اساتذہ یا سربرہان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جاسکتی ہے۔
ادھر، سرمائی تعطیلات کے حوالے سے باضاطہ طور نوٹیفیکشن جاری ہونے سے بچوں اور والدین نے راحت کی سانس لی ہے خاص طور پر ان والدین نے جن کے بچے پرائمری سے پانچویں جماعت تک زیر تعلیم ہیں ۔
واضح رہے کہ چند روز قبل وزیر تعلیم شمیم فردوس نے کہا تھا کہ حکومت صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے اور جلد ہی پرائمری سے آٹھویں جماعت کے طلباء کے لیے موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دیگر جماعتوں کی تعطیلات کا فیصلہ پرائمری کلاسز کے نوٹیفکیشن کے 10 سے 15 روز بعد لیا جائے گا۔
بتادیں وادی کشمیر میں گزشتہ چند ہفتوں سے سردی میں شدت محسوس کی جا رہی ہے۔ بیتی رات اس موسم کی سرد ترین رات ریکارڈ کی گئی، سرینگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت منفی 2 ڈگری سیلشیس تک گر گیا جبکہ بالائی علاقوں میں یہ درجہ حرارت منفی 4 ڈگری سے نیچے بھی چلا گیا ہے۔ ایسے میں صبح کے اوقات میں ٹھٹھرتی سردی کی وجہ سے اسکولی طلباء، خاص طور پر چھوٹے بچوں، کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
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