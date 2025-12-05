ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جامع مسجد سرینگر میں گونجا ’غیر معیاری گوشت‘ کا معاملہ، میرواعظ کشمیر نے کی انتظامیہ سے وضاحت طلب
میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق نے انتظامیہ سے کیے گئے وعدے کے مطابق تحقیقات کو عوام تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 5, 2025 at 6:36 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے مرکزی جامع مسجد سرینگر میں نماز جمعہ کے موقع پر اپنے خطاب میں حکام کو ’’غیر معیاری گوشت‘‘ کے معاملے کی تحقیقات کی موجودہ صورتحال کے بارے میں سوال کیا۔ گزشتہ ہفتوں محکمہ خوراک (فوڈ اینڈ ڈرگس ایڈمنسٹریشن) نے کشمیر بھر میں کھلے عام فروخت ہونے والا ہزاروں کلو گرام گلا سڑا، بغیر لیبل گوشت ضبط کیا تھا۔
اس ہولناک انکشاف نے عوام کے اعتماد کو شدید طور پر متاثر کیا تھا، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پر اس طرح کی بدعنوانی اتنے عرصے تک کشمیر بھر میں جاری رہی، جس کی کوئی موثر نگرانی نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد حکام نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اس حوالے سے مکمل تحقیقات کے بعد اصل مجرموں کو بے نقاب کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ انہوں نے نماز جمعہ سے قبل خطبہ کے دوران کہا کہ ’’یہ معاملہ ریاست میں فوڈ سیفٹی اور نگرانی کے نظام میں موجود سنگین خامیوں کو بھی نمایاں کرتا ہے۔‘‘
میرواعظ نے کہا کہ ’’چار ماہ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے لیکن اب تک تحقیقات کے سلسلے میں کوئی اطلاع اور پیشرفت سامنے نہیں آئی ہے۔‘‘ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے میں شفاف اور واضح موقف اختیار کرے۔ میرواعظ کے مطابق ’’عوام کو یہ بتانا ان کی ذمہ داری ہے کہ ضبط شدہ گوشت کے ٹیسٹ کے نتائج کیا نکلے؟ کیا اصل ملزمان کی نشاندہی ہوئی اور انہیں قانون کے مطابق سزا دی گئی، کیا ان کے کاروبار بند کیے گئے؟ اور کیا ایسا گوشت اب مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے؟‘‘
میرواعظ کشمیر نے انتظامیہ کو تمام حقائق عوام کے سامنے پیش‘‘ کرنے کا مشورہ دیا تاکہ لوگوں میں اطمینان پیدا ہو اور ان کا اعتماد بحال ہو۔ میرواعظ نے دلیل دی کہ ’’جوابدہی کا تقاضا عوامی شفافیت کا متقاضی ہے لہٰذا حکام کو تحقیقات کے نتائج کے ساتھ ساتھ وہ اصلاحی اور حفاظتی اقدامات بھی عوام کو بتانے چاہئیں جو اس سنگین واقعے کے بعد فوڈ سیفٹی اور ریگولیشن کے حوالے سے کیے گئے ہیں۔‘‘
واضح رہے کہ رواں برس اگست ماہ میں وادی کشمیر کے مختلف علاقوں سے ناقابل استعمال، غیر معیاری اور سڑا ہوا ہزاروں کلوگرام گوشت یا تو ضبط کیا گیا، یا لوگوں نے قانونی کارروائی سے بچنے کی خاطر از خود ’غیر معیاری گوشت‘ سڑکوں، ندی نالوں میں پھینک دیا۔
