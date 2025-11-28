ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں سردی کا قہر جاری، شوپیاں میں شبانہ درجہ حرارت منفی 6.7 ریکارڈ
محکمہ موسمیات نے اگلے چند روز میں موسم خشک اور سرد رہنے کی پیشگوئی ظاہر کی ہے۔
سرینگر: وادی کشمیر میں جمعہ کو نومبر کی اب تک کی سرد ترین صبح ریکارڈ کی گئی، جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع میں کم از کم شبانہ درجہ حرارت منفی 6.7 ڈگری سیلسیش ریکارڈ کیا گیا۔ یو ٹی کے گرمائی دارالحکومت، سرینگر، بھی بدستور شدید سردی کی لپیٹ میں ہے جہاں شبانہ درجہ حرارت منفی 4.5 ڈگری تک گر گیا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق رات بھر صاف آسمان رہنے سے وادی میں درجہ حرارت میں تیزی سے گراوٹ درج کی گئی۔ کئی علاقوں میں علی الصبح سخت کہرے، اور پانی کی پائپ لائنوں کے جم جانے سے عام لوگوں کی روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی۔
جنوبی کشمیر اس سرد لہر سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ شوپیاں کے علاوہ اننت ناگ اور پلوامہ اضلاع میں منفی 6.2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ پانپور میں درجہ حرارت منفی 6.0 ڈگری تک پہنچ گیا۔ معروف سیاحتی پہلگام میں کم از کم درجہ حرارت منفی 5.5 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ سرینگر ایئرپورٹ پر پارہ منفی 6.4 ڈگری تک جا گرا، جو رواں موسم کے دوران میدانی علاقوں میں سب سے کم درجہ حرارت ہے۔
شمالی کشمیر میں درجہ حرارت
بارہمولہ میں منفی 5.9، رفیع آباد میں منفی 5.3، جبکہ بانڈی پورہ اور کپوارہ میں بالترتیب منفی 4.9 اور منفی 4.8 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ ہوئے۔ اسکی ریزارٹ گلمرگ کا موسم نسبتاً معتدل رہا جہاں کم از کم درجہ حرارت منفی 1.4 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ جنوبی کشمیر کے کوکرناگ میں منفی 1.8 اور وسطی کشمیر کے سونہ مرگ میں پارہ منفی 3.8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
جموں میں موسم نسبتاً بہتر
جموں کے میدانی علاقوں میں موسم قدرے بہتر رہا اور جموں شہر میں درجہ حرارت 9.4 ڈگری جبکہ جموں ایئرپورٹ پر 9.8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
جموں خطے کے پہاڑی اضلاع میں بھی سردی نے شدت اختیار کی ہے۔ راجوری میں 1.4، رام بن میں 3.2، جبکہ ادھم پور، بانہال اور بٹوت میں 3.6 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ بھدرواہ خطے کا واحد مقام ہے جہاں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے منفی 0.5 ڈگری جا گرا۔
خطہ لداخ میں سرکی کا قہر جاری
یوٹی لداخ مکمل طور پر سردی کی لپیٹ میں رہا۔ ضلع کرگل منفی 9.6 ڈگری کے ساتھ یونین ٹیریٹری میں سب سے سرد علاقہ رہا، وہیں لیہہ میں منفی 8.6 اور نوبرا ویلی میں منفی 8.3 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے چند روز تک خشک اور سرد موسم برقرار رہے گا۔ شبانہ درجہ حرارت میں مزید کمی کا امکان ہے، جبکہ دن کے حالات میں کوئی بڑی تبدیلی متوقع نہیں ہے۔
