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کشمیر میں ریلوے اسٹیشنوں پر معذوروں کے لیے رسائی کی سہولیات کا فقدان
معذور افراد کو اسٹیشنوں تک رسائی حاصل کرنےمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے لیےریمپ اور دیگر سہولیات دستیاب نہیں ہیں۔
Published : September 17, 2026 at 8:27 PM IST
سری نگر: وادی کشمیر میں معذور افراد کو ریلوے اسٹیشنوں تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ جب سے پہلی ٹرین سروس 11 اکتوبر 2008 کو شروع ہوئی تھی، شمالی ریلوے نے ابھی تک ان اسٹیشنوں پر معذوروں کے لیے ضروری سہولیات فراہم نہیں کی ہیں۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے 2015 میں قابل رسائی ہندوستان مہم (سوگمیا بھارت ابھیان) کا آغاز کیا، جس کا مقصد ریلوے نیٹ ورک پر معذوروں کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے سفری سہولیات اور خدمات فراہم کرنا تھا۔ اس کے باوجود کشمیر کے ریلوے اسٹیشنوں پر یہ سہولیات ابھی تک ناپید ہیں۔
2015 میں مودی نے خاص طور پر معذوروں کے لیے بنائے گئے کوچز کا آغاز کیا۔ ان کوچز میں وہیل چیئر تک رسائی کے لیے چوڑے دروازے، وسیع واک ویز اور تبدیل شدہ بیت الخلاء شامل ہیں۔ تقریباً تمام میل/ایکسپریس ٹرینوں میں اب چار برتھ والے کوچز ہیں، جس میں نچلی دو برتھیں معذور مسافروں کے لیے اور اوپری برتھ ایک اٹینڈنٹ کے لیے مخصوص ہیں۔
مسافروں کے ریزرویشن سسٹم کے مراکز میں مخصوص کاؤنٹر رکھنے کے علاوہ، ریلوے ان افراد کو ٹکٹ کے کرایوں میں رعایتی پیشکش بھی کرتا ہے۔ پلیٹ فارم وہیل چیئرز، بیٹری سے چلنے والی گاڑیاں، بغیر رکاوٹ رسائی کے لیے ہینڈریل کے ساتھ معیاری ریمپ، اور معذور افراد کے لیے پینے کے پانی کے نلکے اور بیت الخلاء جیسی سہولیات بھی پیش کرتے ہیں۔
تاہم، وہیل چیئر پر پابند معذوری کے حقوق کے کارکن جاوید احمد ٹاک نے کہا کہ کشمیر کے علاقے میں 16 ریلوے اسٹیشنوں پر بہت کم سہولیات ہیں۔ ٹاک، ایک پدم شری ایوارڈ یافتہ، نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ معذور افراد کو اسٹیشنوں تک رسائی حاصل کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے لیے ریمپ اور دیگر سہولیات دستیاب نہیں ہیں۔
ٹاک نے کہا کہ انہوں نے بارہا ریلوے حکام سے کشمیر کے ریلوے اسٹیشنوں کو معذور افراد کے لیے قابل رسائی بنانے کی درخواست کی ہے، لیکن ابھی تک کوئی بہتری نہیں آئی ہے۔ انہوں نے کہا، "کشمیر کے ریلوے اسٹیشنوں پر آرتھوپیڈک معذور افراد کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ریلوے کو فوری طور پر ان سہولیات والے اسٹیشنوں کو اپ گریڈ کرنا چاہیے۔
احمد نے نوگام ریلوے اسٹیشن پر شوٹ کی گئی ایک حالیہ ویڈیو کے بارے میں ای ٹی وی بھارت سے بات کی۔ انہوں نے کہا، "میں کرکٹ کمنٹری کے لیے ملک بھر کی مختلف ریاستوں میں ٹرین کے ذریعے سفر کرتا ہوں۔ تمام ریاستوں میں مجھ جیسے معذور لوگوں کے لیے سہولیات موجود ہیں، لیکن کشمیر کے کسی بھی اسٹیشن میں ایسی سہولیات نہیں ہیں۔
ویڈیو میں احمد کو بیساکھیوں کی مدد سے ریلوے کی ایک درجن سے زائد سیڑھیوں پر چڑھنے اور اترنے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ریلوے کے وزیر اشونی وشنو سے ان کی شکایات سننے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس ویڈیو اپیل کو پہلے شوٹ کرنا چاہتا تھا لیکن موبائل فون کے استعمال میں کسی نے میری مدد نہیں کی، کل میرا بھائی میرے ساتھ تھا، اس نے ویڈیو ریکارڈ کرنے میں میری مدد کی، مجھے امید ہے کہ میری درخواست سنی جائے گی اور اسٹیشنوں پر ہمارے لیے سہولیات فراہم کی جائیں گی۔
معروف کرکٹ مبصر عرفان احمد، جنہوں نے حال ہی میں نوگام ریلوے اسٹیشن پر معذوروں کے لیے لفٹوں کی کمی کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی، نے وزارتِ ریلوے سے اپیل کی کہ وادی کے ریلوے اسٹیشنوں پر یہ سہولیات جلد از جلد نصب کی جائیں۔
ان اپیلوں کے علاوہ، جموں و کشمیر رائٹس آف پرسنز ود ڈس ایبلٹیز ایکٹ، 2018 بھی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ معذور افراد کے لیے بس اسٹاپوں، ریلوے اسٹیشنوں اور ہوائی اڈوں پر سہولیات فراہم کرے جو رسائی کے معیارات کے مطابق ہوں، بشمول پارکنگ کی جگہیں، بیت الخلاء، ٹکٹ کاؤنٹر، اور ٹکٹ مشین۔
ایکٹ کے سیکشن 41(1) کے مطابق، حکومت کو معذور افراد کے لیے ٹرانسپورٹ اور سڑکوں کے قابل رسائی اور محفوظ طریقے فراہم کرنا چاہیے۔
شمالی ریلوے، کشمیر کے چیف ایریا مینیجر کپل شرما نے بتایا کہ وہ پہلے ہی شمالی ریلوے کو ایک تجویز پیش کر چکے ہیں۔ شرما نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا ہم معذور افراد کے لیے ضروری سہولیات کو بہتر بنانے کے کام کو تیز کریں گے۔
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