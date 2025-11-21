کشمیر: بجلی فیس میں اضافے کی تجویز، سیاسی رہنماؤں نے کیا اعتراض

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر: بجلی فیس میں اضافے کی تجویز، سیاسی رہنماؤں نے کیا اعتراض
کشمیر میں بجلی ٹیرف میں پیک آورز کے دوران دس سے بیس فیصد اضافی نرخ وصول کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔
Published : November 21, 2025 at 6:02 PM IST
سرینگر: کشمیر میں سردیوں کے آغاز سے قبل بجلی نرخوں میں 20 فیصد اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ اضافی چارج صرف ایسے اوقات میں نافذ کرنے کی تجویز دی گئی ہے جب بجلی کی طلب میں سب سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے یعنی چوبیس گھنٹوں میں اُن آٹھ گھنٹوں کے دوران جنہیں پیک آورز (Peak Hours) کہا جاتا ہے۔
یہ تجویز مرکزی حکومت کے ٹائم آف ڈے (ToD) ٹیرف سسٹم کے تحت پیش کی گئی ہے، جس کے مطابق ملک بھر میں بجلی فراہم کرنے والی کمپنیاں (DISCOMS) مخصوص اوقات میں صارفین سے اضافی چارج لیں گیں۔ اس نئے نظام کے تحت صبح چھ بجے سے نو بجے اور شام 5 سے 10 بجے رات تک کے اوقات میں صارفین کو 10 سے 20 فیصد ادا کرنے پڑیں گے۔
کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن (KPDCL) نے جوائنٹ الیکٹریسٹی ریگولیٹری کمیشن (JERC) سے 20 فیصد اضافی ٹیرف کی اجازت دینے کی درخواست کی ہے۔ تجویز کے مطابق اضافی چارجز گھریلوں (رہائشی) اور کمرشل (غیر رہائشی) صارفین دونوں پر نافذ ہوں گے، تاہم زراعت کے شعبے کو مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔
وادی کے مذہبی رہنماؤں سمیت سیاسی لیڈروں نے اس اقدام کی شدید مخالفت کی ہے۔ میرواعظ عمر فاروق نے اسے ’’لوگوں کے ساتھ سنگین ناانصافی‘‘ قرار دیتے ہوئے حکومت سے تجویز کو واپس لینے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا: ’’لوگ پہلے ہی معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں اور سردیوں میں اضافی بجلی ٹیرف عوام پر مزید بوجھ ڈالے گا۔‘‘
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رکن اسمبلی وحید الرحمن پرہ نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’’یہ فیصلہ عوام کے حق میں نہیں ہے اور اس سے عام کشمیریوں کے لیے زندگی گزارنا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔‘‘ انہوں نے حکومت کو یہ فیصلہ نافذ کرنے سے قبل عوام کی حالت کا جائزہ لینے کا مشورہ دیا۔
انہوں نے اس تجویز کی مذمت کرتے ہوئے کہا: ’’کشمیر میں بجلی کوئی لکژری نہیں بلکہ ضرورت اور مجبوری ہے۔ صاحب ثروت افراد شاید یہ نہ سمجھ سکیں تاہم عام کشمیری کے لیے سردیاں جنگ میں اپنی جان بچانے جیسا عمل ہے۔‘‘ اپنی پارٹی کے صدر اور سابق وزیر الطاف بخاری نے بھی اسے ’صریح ناانصافی‘ قرار دیا ہے۔
حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق کا کہنا ہے کہ ’’کشمیر میں بجلی آرائم و آسائش نہیں بلکہ ضرورت ہے، عمر عبداللہ کی زیر صدارت جموں کشمیر حکومت اس طرح کے فیصلے عوام پر تھوپنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔‘‘
