کشمیر، نابالغہ کے اغوا اور جنسی زیادتی کے معاملے میں مجرم کو 14سال قید کی سزا
سرینگر کی پوکسو عدالت نے مجرم پر پندرہ ہزار روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 2, 2026 at 7:07 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر پولیس کے مطابق سرینگر کی ایک فاسٹ ٹریک عدالت نے 17 سالہ لڑکی کے اغوا اور جنسی زیادتی کے ایک معاملے میں شہری کو 14 برس قید کی سزا سنائی ہے۔
پولیس بیان کے مطابق یہ سزا ایف آئی آر نمبر 24/2021 کے تحت سنائی گئی، جو پولیس اسٹیشن ایم آر گنج میں درج ہے۔ اس کیس میں تعزیرات ہند کی دفعات 363 (اغوا) اور 376 (زیادتی) کے علاوہ پوکسو ایکٹPOCSO کی دفعہ 4 ( جنسی زیادتی) کے تحت کارروائی عمل میں لائی گئی۔
یہ ایف آئی آر 11 اپریل 2021 کو درج کرائی گئی جس میں پولیس کو ایک کمسن لڑکی کے اغوا اور جنسی زیادتی کی اطلاع دی گئی۔ پولیس بیان کے مطابق شکایت موصول ہوتے ہی فوری طور پر کارروائی عمل میں لائی گئی اور معاملے کی مکمل اور باریک بینی سے تفتیش کی گئی۔ نہ صرف متاثرہ لڑکی کو بازیاب کیا گیا بلکہ گواہوں کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے، شواہد جمع کیے گئے اور قانونی تقاضوں کے مطابق طبی اور فرانزک معائنہ بھی کیا گیا۔
تحقیقات مکمل ہونے کے بعد پولیس نے سرینگر میں پوکسو معاملات کے لیے نامزد فاسٹ ٹریک عدالت میں چارج شیٹ داخل کی۔ تفصیلی سماعت کے بعد عدالت نے ملزم کو قصوروار قرار دیتے ہوئے سزائی سنائی۔
پولیس کے مطابق 30 دسمبر 2025 کو عدالت نے ملزم کو مجرم ٹھہراتے ہوئے 14 سال قید اور 15 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ سرینگر پولیس نے کہا ہے کہ ’’یہ سزا، بچوں (نابالغوں) کے خلاف جرائم سے متعلق مقدمات کو سنجیدگی اور فوری طور پر نمٹانے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔‘‘
بیان میں پولیس نے جرائم خاص کر خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم پر زیرو ٹالرنس پالیسی پر قائم رہنے کے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے فوری اور پیشہ ورانہ تفتیش کو یقینی بنائے رکھنے کا بھی عزم دہرایا۔
