کشمیری پنڈت وادی میں ہیرتھ کا جشن منا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ اور ایل جی نے دی مبارکباد
عمر عبداللہ نے اپنی ایکس پوسٹ میں لکھا، دعا ہے کہ یہ مقدس تہوار ہم آہنگی اور بھائی چارے کے بندھنوں کو مضبوط کرے۔
Published : February 15, 2026 at 4:48 PM IST
سرینگر: وادی میں پنڈتوں کی طرف سے ہیرتھ کو تہوار اور ثقافتی لمس کے ساتھ منایا گیا۔ عسکریت پسندی کی وجہ سے 90 کی دہائی میں کشمیر سے ہجرت کرنے والے پنڈتوں کی اکثریت نے اس کی ثقافتی اہمیت کو یاد دلاتے ہوئے اپنے تہوار کی تقریبات کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔
جموں و کشمیر حکومت نے کشمیری پنڈتوں کے لیے پیر کو تعطیل کا اعلان کیا ہے اور جموں کی راجدھانی میں منعقد ہونے والے قانون ساز اسمبلی کے جاری بجٹ اجلاس کے لیے بھی تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔
پلوامہ کے ترال حلقہ سے اپوزیشن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن اسمبلی رفیق احمد نائک کی طرف سے قانون ساز اسمبلی میں اس کی وکالت کے بعد اسمبلی کے لیے تعطیل کا اعلان کیا گیا۔
اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے چھٹی کی منظوری دے دی، کشمیری پنڈتوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ کشمیری پنڈت اور پی ڈی پی کے ترجمان موہت بھان نے کہا، "یہ اصل جموں و کشمیر ہے - جہاں ہندو مسلم اتحاد ایک نعرہ نہیں بلکہ ایک زندہ روایت ہے۔ ہماری مشترکہ ثقافت اور باہمی احترام ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔"
وادی میں کشمیری پنڈت ہیرتھ مناتے ہیں، جو کہ مہا شیو راتری سے الگ ہے جو ہندوستان میں ہندو بھگوان شیو کی عقیدت میں اپواس رکھ کر پوجا کرتے ہیں۔
کشمیری پنڈت پوجا کرتے ہیں، خاندان کا سربراہ اپواس رکھتا ہے، اور خاندان خاص پکوان کے طور پر مٹن، مچھلی پکاتے ہیں۔ وہ پنڈت جو وادی میں رہ چکے ہیں اسے اپنے گھروں پر مناتے ہیں اور گاندربل کے تلمولا میں کھیربھوانی جیسے مندروں کا بھی دورہ کرتے ہیں، دوسرے ہندو جو کشمیر میں کام کرتے ہیں وہ سرینگر کے شنکراچاریہ مندر میں پوجا کے لیے جاتے ہیں۔
ایک کشمیری پنڈت سنیل رینہ جنہوں نے تلمولا کے کھیربھوانی مندر میں تہوار منایا، نے کہا کہ پنڈت مہا شیو راتری کو ہیرتھ کہتے ہیں لیکن اسے ہندوستان میں دوسرے ہندوؤں کی طرح امتیاز کے ساتھ مناتے ہیں۔ رینہ نے کہا، "ہم اپنے گھروں میں تین دن اور راتیں پوجا کرتے ہیں۔ ہم کئی پکوان بناتے ہیں اور اخروٹ بھگوتے ہیں تاکہ ہم آپس میں تقسیم کر سکیں۔"
جموں میں رہنے والے پنڈت اس تہوار کو ثقافتی دلکشی کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن جو لوگ دوسری ریاستوں میں رہ رہے ہیں وہ اسے گھروں میں مناتے ہیں۔
سمیر کول، ایک کشمیری پنڈت ہیں اور ایک آنکولوجسٹ بھی۔ انھوں نے اپنے بیٹے کی ہیرتھ کی تقریبات کا اشتراک کرتے ہوئے کہا کہ جغرافیے بدل چکے ہیں، نسلیں بھی بدل گئی ہیں، پھر بھی روایات اور اقدار زندہ اور پھل پھول رہی ہیں۔
90 کی دہائی میں ہزاروں پنڈت جموں اور ہندوستان کی دوسری ریاستوں میں ہجرت کر گئے۔۔ بقیہ چھوٹی آبادی زیادہ تر سرینگر شہر میں رہنے والی مقامی مندروں اور گھروں میں تہوار مناتی ہے۔
بھان نے کہا کہ پنڈت ہیرتھ کو چار دنوں تک مناتے ہیں جس کے دوران وہ پوجا، اپواس کا اہتمام کرتے ہیں اور خاص نان ویجیٹیرین پکوان بناتے ہیں۔ "ہمارے ہیرتھ کے جشن میں شیو راتری، سلام (ایک دوسرے کے لیے دعائیں اور نیک خواہشات) اور گوشت، پنیر، مچھلی اور کچھ سبزیاں پکانا شامل ہیں۔ اخروٹ کو بھگونے کے لیے پانی میں خصوصی برتنوں میں رکھا جاتا ہے، جو مہمانوں اور دوستوں کو تحفے میں دیا جاتا ہے اور ان دنوں کھایا جاتا ہے،" بھان نے کہا۔
جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس تہوار پر پنڈتوں کو مبارکباد دی۔ عمر نے لکھا، "ہیرتھ پوشتے! اس پرمسرت موقع پر، میں سبھی کو، خاص طور پر ہمارے کشمیری پنڈت بھائیوں اور بہنوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ یہ مقدس تہوار امن، خوشحالی لائے اور جموں و کشمیر میں ہم آہنگی اور بھائی چارے کے بندھنوں کو مضبوط کرے۔‘‘
جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نےایکس پر لکھا: "ہیرتھ پوشتے! مہاشیو راتری کے پرمسرت موقع پر سب کو مبارکباد۔ بھگوان شیو ہم پر اپنی الہی نعمتوں کی بارش کرتے رہیں۔ میں ہر شہری کی صحت، خوشی اور خوشحالی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ تہوار آنے والے برسوں تک بھائی چارے کے بندھن کو مضبوط کرے۔"
