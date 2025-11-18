ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر: پہلگام منفی 2.8 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ سرد ترین، جموں 24.7 ڈگری سیلسیس کے ساتھ گرم ترین
آئی ایم ڈی نے کہا کہ جموں و کشمیر میں خشک پیٹرن جاری رہنے کی توقع ہے۔
Published : November 18, 2025 at 12:25 PM IST
سرینگر: محکمہ موسمیات کے مطابق وادی کشمیر میں منگل کے روز موسم سرما نے مزید شدت اختیار کر لی جب کہ پہلگام میں مرکز کے زیر انتظام خطے میں موسم کی سرد ترین رات مائنس 2.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کی گئی، جب کہ جموں شہر دن کے وقت 24.7 ڈگری کے ساتھ سب سے زیادہ گرم رہا۔
پہلگام کا کم از کم درجہ حرارت معمول سے 0.7 ڈگری کم ہوگیا، جس سے یہ کشمیر کا سب سے سرد تین مقام بن گیا۔ کپواڑہ اور سرینگر میں کم از کم منفی 1.8 ڈگری ہر دونوں نے اپنے معمول کے رات کے درجہ حرارت سے نمایاں تبدیلی درج کی۔ گلمرگ میں پارا 2.0 ڈگری پر رہا، جو کہ ریزورٹ کے لیے معمول سے تھوڑا زیادہ گرم رہا۔
وادی میں دن کے وقت حالات معتدل رہے۔ سرینگر میں زیادہ سے زیادہ 16.3 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جو معمول سے بالکل زیادہ ہے، جب کہ کپوارہ میں پارا 18.0 ڈگری تک پہنچ گیا، جو اوسط سے تقریباً تین ڈگری زیادہ ہے۔ گلمرگ میں زیادہ سے زیادہ 12.4 ڈگری درج کیا گیا، جو کشمیر میں دن کے وقت کا سب سے کم درجہ حرارت ہے۔
جموں ڈویژن میں گرم دوپہر برقرار رہی۔ جموں شہر زیادہ سے زیادہ 24.7 ڈگری کے ساتھ گرم ترین مقام تھا، حالانکہ اس موسم معمول سے قدرے کم تھا۔ کٹرا میں زیادہ سے زیادہ 23.0 ڈگری اور کم از کم 10.9 ڈگری کے ساتھ موسم معتدل رہا۔ میدانی علاقوں میں راتیں ہلکی تھیں لیکن پھر بھی درجہ حرارت معمول سے نیچے گر گیا، وہیں جموں میں 11.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
جموں و کشمیر میں کہیں بھی بارش کی اطلاع نہیں ہے۔ کشمیر کے کئی مقامات بشمول سرینگر میں 94 فیصد کے ساتھ صبح کی نمی زیادہ رہی۔ آئی ایم ڈی نے کہا کہ خشک پیٹرن جاری رہنے کی توقع ہے، راتوں میں کشمیر ٹھنڈا اور جموں دوپہر تک نسبتاً گرم رہے گا۔
