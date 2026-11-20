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کشمیر 35 سال بعد اب مقامی سطح پر بھرتی کیے گئے دہشت گردوں سے پاک ہو چکا ہے: وزیر داخلہ امت شاہ
امت شاہ کا یہ بیان کولگام میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ انکاؤنٹر میں ہلاک عسکریت پسند لطیف بٹ کی ہلاکت کے بعد سامنے آیا ہے۔
By PTI
Published : November 20, 2026 at 7:34 AM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعرات کو انسداد دہشت گردی کی ایک سالانہ کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس دوران انھوں نے کہا کہ، 35 سال بعد، کشمیر اب مقامی طور پر بھرتی کیے گئے دہشت گردوں سے پاک ہو گیا ہے۔ شاہ نے اسے دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کی جنگ میں ایک 'بڑی کامیابی' کے طور پر بیان کیا۔ انھوں نے ملک کی انسدادِ دہشت گردی کی پالیسی کے تحت "پیشگی کارروائی" کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔
کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، شاہ نے کہا کہ پورے دہشت گرد نیٹ ورک کی تحقیقات کی جانی چاہئیں اور ایک مربوط انداز میں اس کی صلاحیتوں کو ختم کیا جانا چاہیے۔ امت شاہ نے نشاندہی کی کہ دہشت گردی، منظم جرائم اور منشیات کی لعنت کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بیرون ملک چھپے مجرموں اور ماسٹر مائنڈز کو ہندوستانی عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ وزیر داخلہ نے کہا، "ہم اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ایک مربوط اور جامع انداز میں پورے دہشت گرد نیٹ ورک پر ضرب نہ لگائیں۔"
امت شاہ نے زمینی سطح پر حاصل ہونے والے ان فیصلہ کن نتائج کا سہرا دہشت گردی کے خلاف وزیر اعظم نریندر مودی کی 'زیرو ٹالرنس' پالیسی کو دیا۔ انہوں نے کہا، "لشکر طیبہ کے دہشت گرد لطیف بٹ کی ہلاکت کے بعد، کشمیر اب ان دہشت گردوں سے پاک ہو گیا ہے جو مقامی تھے اور بھرتی کیے گئے تھے۔ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک اہم سنگِ میل ہے،" انہوں نے مزید کہا کہ "یہ صورتحال 35 سال بعد پیدا ہوئی ہے۔"
لطیف بٹ کے سر پر 15 لاکھ روپے کا انعام تھا وہ 11 نومبر کو سی آر پی ایف کی ایک چوکی پر ہونے والے حملے کے سلسلے میں مطلوب تھا۔ اس حملے میں نیم فوجی دستوں کے تین اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ وہ بدھ کے روز جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ امت شاہ نے کہا، "اگر ہمیں دہشت گردی، منظم جرائم اور منشیات کے تینوں خطرات کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے، تو یہ ناگزیر ہے کہ بیرون ملک چھپے مجرموں اور ماسٹر مائنڈز کو بھارتی عدالتوں کے سامنے لایا جائے۔"
بین الاقوامی نیٹ ورکس کے خلاف حکومت کی سخت کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے، انہوں نے بتایا کہ 2019 سے، سینٹرل بیورو آف انویسٹی گیشن (سی بی آئی)، وزارتِ داخلہ اور انٹیلی جنس ایجنسیوں کی مشترکہ کوششوں اور سائنسی طریقوں کے استعمال کے ذریعے، 36 ممالک سے 303 مفرور افراد کو ہندوستان واپس لایا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے نشاندہی کی کہ بھارت طویل عرصے سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ انھوں نے کہا کہ، اگرچہ مختلف ریاستوں کی پولیس فورسز نے کئی کوششیں کی ہیں، لیکن ان کے درمیان باہمی ہم آہنگی (کوآرڈینیشن) کی واضح کمی نظر آتی تھی۔
انہوں نے مزید کہا، "وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، مختلف انتظامی ادوار میں، ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے بتدریج کوششیں کی گئیں۔ آج، ہم اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس بڑے ملک میں کشمیر سے کنیا کماری تک اور دوارکا سے کاماکھیا تک ہم ایک ایسا نظام تشکیل دے رہے ہیں جس کے تحت دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی کو ہر پولیس اسٹیشن کی سطح تک نافذ کیا جا سکتا ہے۔"
شاہ نے کالعدم 'پاپولر فرنٹ آف انڈیا' (پی ایف آئی) کے خاتمے کو اس بات کی ایک بہترین مثال کے طور پر پیش کیا کہ پورے ہندوستان میں پولیس فورسز کے درمیان مؤثر ہم آہنگی کتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا، "صرف ایک رات میں، 11 ریاستوں کی پولیس فورسز اور مرکزی ایجنسیوں نے مل کر پی ایف آئی نیٹ ورک کو ایک کاری ضرب لگائی۔ یہ آپریشن اب پوری دنیا کے لیے ایک 'کیس اسٹڈی' بن چکا ہے۔"
شاہ نے مزید بتایا کہ پاکستان میں موجود شہزاد بھٹی نامی ایک گینگسٹر کے ذریعہ چلاے جانے والے 'شہزاد بھٹی نیٹ ورک' کو 'غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ' (یو اے پی اے) کے تحت ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں اس کے 40 سے زائد ماڈیولز کو ختم کیا گیا ہے، 100 سے زیادہ مقدمات درج کیے گئے ہیں، اور 271 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔
کانفرنس میں مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ بنڈی سنجے کمار، داخلہ سیکرٹری گووند موہن، انٹیلی جنس بیورو کے ڈائریکٹر مہیش دکشت اور این آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل راکیش اگروال نے شرکت کی۔
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