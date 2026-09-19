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گریز میں مجوزہ 'تنتر سائلنس' پروگرام: میرواعظ کشمیر، مفتی اعظم کا اجازت نہ دینے کا مطالبہ
’تنتر سائلنس‘ پروگرام پر کشمیر کے سیاسی، سماجی و مذہبی رہنماؤں نے یہاں کی صوفی روایات کے خلاف قرار دیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 19, 2026 at 4:28 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : گریز میں مجوزہ "تنتر سائلنس" پروگرام سے متعلق سامنےآنے والے ایک تشہیری پوسٹ کے ساتھ ہی جموں وکشمیر کے مذہبی، سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانب سے سخت ردعمل سامنے آیا ہے۔ اس مجوزہ پروگرام پر سبھی طبقہ ہائے فکر کے لوگوں نے اپنی سخت نارضگی اورگہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔
میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے اس حوالے سے اپنا سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاحت کے نام پر کشمیر کے مذہبی، ثقافتی اور سماجی اقدار سے سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔
میرواعظ نے گریز میں مجوزہ "تنتر سائلنس" پروگرام سے متعلق سامنے آنے والی اطلاعات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لیں اور کشمیر کے مذہبی، ثقافتی اور سماجی تشخص و اقدار کے استحصال کو روکنے کے لیے ضروری کارروائی کریں۔
The concern raised by @MehboobaMufti deserves immediate attention! That this kind of program is being allowed in Gurez in Kashmir, when a similar programme by this organisation was cancelled by police in Goa, due to public outrage over its obscene promotional details, is…— Mirwaiz Umar Farooq (@MirwaizKashmir) September 19, 2026
میرواعظ کشمیر نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر جاری اپنی ایک پوسٹ میں کہا کہ "محترمہ محبوبہ مفتی کی جانب سے اٹھایا گیا یہ معاملہ فوری توجہ کا متقاضی ہے! یہ انتہائی تشویشناک اور ناقابلِ قبول ہے کہ کشمیر کے گریز میں اس نوعیت کے پروگرام کی اجازت دی جا رہی ہے جبکہ اسی تنظیم کی جانب سے گوا میں منعقد کیا جانے والا ایک ملتا جلتا پروگرام وہاں پولیس نے عوامی احتجاج کے بعد منسوخ کر دیا تھا، کیونکہ اس کی تشہیری تفصیلات پر فحاشی اور نامناسب مواد کے حوالے سے شدید اعتراضات سامنے آئے تھے۔
"کشمیر صوفیوں اور اولیاء کی سرزمین ہے۔ یہاں روحانیت کو محسوس اور ماناجاتا ہے، اسے کسی قیمت پر فروخت یا تشہیر نہیں کیا جاتا! سیاحت کے فروغ کو ہمارے مذہبی، ثقافتی اور سماجی تشخص کو مجروح کرنے یا ہماری اقدار اور حساسیت کو نظرانداز کرنے کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔متعلقہ حکام، خصوصاً عمر عبداللہ اور جموں و کشمیر انتظامیہ، کو فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے اور اس استحصال کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے چاہئیں۔"
واضح رہے کہ شمالی کشمیر کے گریز علاقے میں مجوزہ پروگرام کے حوالے سے عوامی سطح پر تشویش سامنے آئی ہے۔ جبکہ دستیاب اطلاعات کے مطابق اس پروگرام کی نوعیت، منتظمین اور اس ضمن میں باقاعدہ اجازت کے بارے میں سرکاری طور پر مکمل وضاحت ابھی سامنے نہیں آئی ہے۔
Gurez is not merely a tourist destination. It is part of the sacred cultural landscape of JK, a land shaped by generations of faith, scholarship and spiritual tradition. Its hospitality must never be understood as indifference to its moral and cultural character. @MehboobaMufti https://t.co/WxkHaA5xP7 pic.twitter.com/9MptaK4K9C— House of Grand Mufti of JK&L (@office_mufti) September 19, 2026
اس حوالے جموں وکشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر السلام نے بھی اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ "گریز، کشمیر کے ورثے کا اہم حصہ ہے نہ کہ روحانی یا تجارتی تجربات کی تجربہ گاہ۔ ترقی اور سیاحت کو خطے کے ثقافتی کردار، مقامی حساسیت اور دیرینہ روحانی روایات کا احترام کرنا چاہیے۔"
انہوں نے کہا کہ "کشمیر ایک ایسی سرزمین ہے جو صوفیوں، ریشیوں اور اولیاء کی عمیق وراثت سے عبارت ہے، جہاں روحانیت کی جڑیں تاریخی طور پر تزکیہ، سادگی، تحمل اور اندرونی تبدیلی میں پیوست ہیں۔ سیاحت کا خیرمقدم ہے، لیکن یہ ایسے پروگراموں کو متعارف کرانے کا لائسنس نہیں بن سکتا جن کے کردار یا تشہیری زبان وادی کے ثقافتی اور سماجی اخلاق سے متصادم ہو سکتی ہے۔"
دوسری جانب پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) صدر اورسابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے بھی ایکس پر گریز میں مجوزہ ’’تنتر سائلنس‘‘ پروگرام سے متعلق اپنا سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ معاملہ فوری توجہ کا مستحق ہے! کہ کشمیر کے گریز میں اس قسم کے پروگرام کی اجازت دی جا رہی ہے، جب اس تنظیم کے ایک ایسے ہی پروگرام کو پولیس نے گوا میں منسوخ کر دیا تھا، اس کی فحش تشہیری تفصیلات پر عوامی غم و غصہ کی وجہ سے اشتعال انگیزی کا باعث بنا۔
A poster is advertising a “Tantra Silence” retreat in Gurez Valley, Srinagar.— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) September 19, 2026
A similar “Tantra” retreat facilitated by Swami Dhyan Sumit, a self-styled godman promoting a new religion under the Shree Rajneesh Foundation, was cancelled in Goa last year after its obscene… pic.twitter.com/1cdGZlF5oo
انہوں نے مزید لکھا کہ "کشمیر صوفیوں اور اولیاء کی سرزمین ہے۔ یہاں روحانیت کا تجربہ کیا جاتا ہے، قیمت پر مارکیٹنگ نہیں! اس کے علاوہ، سیاحت کا فروغ ہماری مذہبی، ثقافتی اور سماجی اقدار کو مجروح کرنے اور ہماری اقدار اور حساسیت کو نظر انداز کرنے کا بہانہ نہیں بن سکتا۔
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