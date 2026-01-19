ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر شدید سردی کی گرفت میں، سونہ مرگ میں پارا منفی 8.3 ڈگری ریکارڈ
وادی کشمیر میں شبانہ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے درج کیا جا رہا ہے، جبکہ آئندہ دنوں برفباری کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 19, 2026 at 12:07 PM IST
سرینگر (نیوز ڈیسک) : جموں و کشمیر کے بیشتر علاقوں میں سردی کا سلسلہ برقرار ہے، اور وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں شبانہ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے درج کیا گیا ہے۔ وادی کا معروف سیاحتی مقام سونہ مرگ سب سے سرد مقام رہا جہاں رات کا کم سے کم درجہ حرارت منفی 8.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت منفی 5.1 ڈگری، شوپیاں میں منفی 4.7، اونتی پورہ میں منفی 4.2 اور پانپور میں منفی 4.0 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ جنوبی کشمیر کے ہی اننت ناگ میں منفی 3.9، قاضی گنڈ میں منفی 2.4ڈگری سیلسیش اور پہلگام میں منفی 1.8 ڈگری سیلسیش ریکارڈ کیا گیا اور کوکرناگ میں منفی 0.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہوا۔
گرمائی دارالحکومت سرینگر میں منفی 1.2جبکہ سرینگر ایئرپورٹ پر منفی 3.8 اور بڈگام میں درجہ حرارت منفی 2.4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ شمالی کشمیر کے گلمرگ میں منفی 3.5 ڈگری سیلسیس اور کپواڑہ میں منفی 1.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ وہیں بارہمولہ اور بانڈی پورہ میں منفی 1.4، گاندربل میں منفی 0.7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔
جموں ڈویژن میں موسم نسبتاً معتدل رہا، تاہم صوبہ کے بعض پہاڑی علاقوں میں سردی میں اضافہ دیکھا گیا۔ جموں شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 7.3 ڈگری اور جموں ایئرپورٹ پر 8.2 ڈگری سیلسیس رہا۔ کٹرا میں 7.5 اور کٹھوعہ میں 5.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
بالائی علاقوں میں بھدرواہ میں درجہ حرارت منفی 0.5، ادھم پور میں 0.4 اور بانہال میں 0.7 ڈگری سیلسیس درج ہوا۔ سانبہ میں 1.2، راجوری میں 1.8 اور کشتواڑ میں 1.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ رام بن میں 3.1، بٹوت میں 3.5، ریاسی میں 4.5 اور پونچھ میں 6.5 ڈگری سیلسیس رہا، جبکہ ڈوڈہ کے اعداد و شمار دستیاب نہیں ہو سکے۔
لداخ میں بھی وادی کی طرح شدید سردی برقرار ہے۔ یوٹی میں ہانلے سب سے سرد مقام رہا، جہاں کم سے کم درجہ حرارت منفی 14.5 ڈگری سیلسیش ریکارڈ کیا گیا۔ لیہہ میں منفی 8.0، کرگل میں منفی 6.6 اور نوبرا ویلی میں منفی 6.1 ڈگری سیلسیس درج ہوا۔
یہ بھی پڑھیں: