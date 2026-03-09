ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر این سی ایم پی، محبوبہ کا ایرانی سفارتخانہ کا دورہ، سپریم لیڈر پر امریکہ اسرائیل حملے کو 'وحشیانہ' قرار دیا
Published : March 9, 2026 at 10:22 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کے سیاسی رہنماؤں اور طلباء کی انجمنوں نے پیر کو نئی دہلی میں ایرانی ثقافتی مرکز اور سفارت خانے کا دورہ کیا اور امریکی اسرائیلی حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس حملے کو وحشیانہ قرار دیا۔
حکمراں نیشنل کانفرنس نے اپنے تین راجیہ سبھا ممبران کو جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور این سی کے صدر فاروق عبداللہ کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران سے اظہار تعزیت کے لیے بھیجا ہے۔
ممبران پارلیمنٹ چودھری محمد رمضان، سجاد احمد کچلو، اور گورویندر سنگھ اوبرائے نے ہندوستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر محمد فتحلی سے ملاقات کی اور ایک تعزیتی کتاب پر دستخط کیے۔
انہوں نے ایک آزاد ملک پر امریکہ اور اسرائیل کے "یکطرفہ" اور "وحشیانہ" حملے کی بھی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہوتی ہے اور خطے میں امن و استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہے۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھی سفارت خانے میں تعزیت کا اظہار کیا اور ایران کے سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا۔
انہوں نے کہا، "ہم برائی کے خلاف اس جنگ میں ان کی فتح کے لیے دعا کر رہے ہیں، کیونکہ ایران ایپسٹین گینگ کے خلاف تنہا لڑ رہا ہے۔ ایپسٹین فائلوں میں جن لوگوں کا ذکر ہے وہ اس وقت بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں یہاں ایران کے عوام کو ان کی ہمت اور بہادری کو سلام پیش کرنے کے لیے ہوں۔"
بڈگام کے ایم ایل اے آغا منتظر مہدی کے ہمراہ، انہوں نے ہندوستان میں خامنہ ای کے نمائندے عبدالمجید حق الٰہی سے بھی ملاقات کی اور ایران میں پھنسے ہوئے ہندوستانی طلباء کی وطن واپسی کا مسئلہ اٹھایا۔
1,200 سے زیادہ ہندوستانی طلباء جن میں زیادہ تر جموں و کشمیر سے ہیں، جنگ زدہ ملک میں پھنسے ہوئے ہیں اور انخلاء کے منتظر ہیں۔
جموں و کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (جے کے ایس اے) کے قومی کنوینر ناصر خیہامی نے بھی پیر کے روز ایرانی سفارت خانے کا دورہ کرکے تعزیت کا اظہار کیا۔
انہوں نے ایرانی سفیر کو بتایا کہ انجمن کو ان طلباء اور پریشان والدین کی طرف سے متعدد تکلیف دہ کالز اور پیغامات موصول ہو رہے ہیں جن کے بچے قم، ارمیہ، اراک اور ایران کے دیگر حصوں میں زیر تعلیم ہیں۔
ان کے انخلاء کی اپیل کرتے ہوئے، خوہامی نے کہا کہ طلباء دھماکوں، فضائی حملوں، اور بہت سے علاقوں میں تیزی سے بدلتی ہوئی سیکورٹی کی صورتحال کی وجہ سے انتہائی پریشان اور خوفزدہ ہیں۔
سپریم لیڈر کے نمائندے الٰہی نے خہمی کو بتایا کہ غیر ملکی طلباء کو غیر محفوظ علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
انہوں نے مزید کہا، "انہوں نے (الٰہی) کہا کہ وہ ایران میں متعلقہ وزارتوں کے ساتھ ساتھ تہران میں ہندوستانی سفارت خانے سے بھی رابطے میں ہیں۔ موجودہ سیکورٹی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، تقریباً 500 طلباء کو پہلے ہی منتقل کیا جا چکا ہے۔"