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منشیات سے دہشت گردی کی مالی معاونت کے کیس میں 10 ملزمان پر فرد جرم عائد
این آئی اے کی خصوصی عدالت نے SIAکی تحقیقات پر مبنی نارکو ٹیرر کیس میں 10 ملزمان کے خلاف فردِ جرم عائد کر دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 16, 2026 at 8:47 PM IST
سرینگر: این آئی اے کی خصوصی عدالت نے اسٹیٹ انویسٹی گیشن ایجنسی (ایس آئی اے) کشمیر کی تحقیقات والے ایک بڑے نارکو ٹیرر کیس میں 10 ملزمان کے خلاف فردِ جرم عائد کر دی ہے۔ اس پیش رفت کے بعد مقدمے کی باقاعدہ سماعت کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ اس کیس میں مبینہ طور پر پاکستان کی حمایت یافتہ ایک نیٹ ورک پر منشیات کی اسمگلنگ کے ذریعے دہشت گردی کے لیے مالی وسائل فراہم کرنے کا الزام ہے۔
ایس آئی اے کے مطابق، یہ معاملہ ایف آئی آر نمبر 19/2022 سے متعلق ہے، جو اکتوبر 2022 میں پولیس اسٹیشن ایس آئی اے کشمیر میں درج کی گئی تھی۔ خفیہ اطلاعات میں بتایا گیا تھا کہ پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر (پی او جے کے) میں موجود مبینہ ہینڈلرز، جن کے کالعدم تنظیم لشکرِ طیبہ (ایل ای ٹی) سے روابط تھے، سرحد پار ایک سازش رچ رہے تھے۔
ایجنسی کے مطابق منشیات کو کنٹرول لائن (ایل او سی) کے ذریعے جموں و کشمیر میں اسمگل کیا جاتا تھا، جبکہ غیر قانونی تجارت سے حاصل ہونے والی رقم مبینہ طور پر دہشت گردانہ سرگرمیوں کی مالی معاونت اور جموں و کشمیر میں دہشت گردی کے نیٹ ورک کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔
تحقیقات کے دوران مجموعی طور پر 16 ملزمان کی نشاندہی کی گئی، جن میں پاکستان اور پی او جے کے میں سرگرم چار مبینہ ہینڈلرز بھی شامل ہیں۔
گرفتار ملزمان
اس کیس میں گرفتار ملزمان میں روبینہ نذیر ملک، اشفاق احمد میر، مدثر احمد پوسوال، سفیر احمد مغل، محمد رشید ٹھکر، محمد ریاض لوہار، جاوید اقبال ٹھوکر عرف راجہ ٹھوکر، عبدالرشید میر، عبدالرشید بٹ اور بشارت علی پوسوال شامل ہیں۔
ایس آئی اے نے بتایا کہ ضلع کپوارہ کے امروہی کے رہنے والے صغیر احمد پوسوال تاحال مفرور ہیں۔ ایجنسی کے مطابق، پاکستان اور پی او جے کے میں موجود ملزمان کی شناخت طارق احمد ملک عرف دلاور، الف الدین بدانہ، مشتاق احمد نائیک عرف عثمان بھائی اور فردوس احمد ڈار عرف عمر ڈار کے طور پر ہوئی ہے۔ ان چاروں کو عدالت نے مفرور قرار دے رکھا ہے۔
کیس کا ایک اور ملزم مشتاق احمد ملک عرف راہی ساکن پنزی پورہ، سوپور، تحقیقات کے دوران ایک تصادم میں مارا گیا تھا۔
ایس آئی اے کے مطابق، تمام 16 ملزمان کے خلاف مجموعی طور پر چھ چارج شیٹس عدالت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ ایجنسی نے تین ایسے اشتہاری ملزمان کو بھی گرفتار کیا ہے جو طویل عرصے سے گرفتاری سے بچتے پھر رہے تھے۔
فرد جرم
استغاثہ کے دلائل سننے کے بعد این آئی اے کی خصوصی عدالت نے کورٹ میں پیش 10 ملزمان کے خلاف فردِ جرم عائد کر دی۔
یہ الزامات این ڈی پی ایس ایکٹ، غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) اور تعزیراتِ ہند (آئی پی سی) کی مختلف دفعات کے تحت عائد کیے گئے ہیں۔
کیا ہے مقدمات
ملزمان پر مجرمانہ سازش، دہشت گردانہ کارروائیاں، دہشت گردی کی مالی معاونت، دہشت گرد تنظیم کی رکنیت، حکومتِ ہند کے خلاف جنگ چھیڑنے، شواہد مٹانے اور جعلسازی جیسے جرائم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔
فردِ جرم عائد ہونے کے بعد اب مجاز عدالت میں استغاثہ کے شواہد ریکارڈ کیے جائیں گے اور مقدمے کی باقاعدہ سماعت آگے بڑھے گی۔
کارروائی جاری
ایس آئی اے نے کہا کہ مفرور ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ ایجنسی یو اے پی اے کی دفعات کے تحت دہشت گردی سے مبینہ طور پر منسلک جائیدادوں کو ضبط اور بحقِ سرکار کرنے کی کارروائی بھی کر رہی ہے، تاکہ جموں و کشمیر میں دہشت گردی کی مالی بنیادوں کو ختم کیا جا سکے۔
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