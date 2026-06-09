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پنجاب چیک پوسٹ فیس پر کشمیری مٹن ڈیلروں کا پھر احتجاج، حکومت سے مداخلت کا مطالبہ
کوٹھدواروں، قصابوں کا الزام ہے کہ چیک پوسٹ وصولیوں، تاخیر اور اضافی اخراجات سے مٹن ڈیلرز اور صارفین بھی متاثر ہو رہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 9, 2026 at 4:15 PM IST
سرینگر: پنجاب میں قائم چیک پوسٹس پر سالانہ فیس وصولی کا موجودہ ٹھیکہ اس ماہ ختم ہونے کے قریب ہے، جس کے پیش نظر کشمیر کے کوٹھداروں، قصابوں نے ایک بار پھر بھیڑ بکریوں کی وادی تک ٹرانسپورٹیشن کے دوران مبینہ زائد فیس وصولی اور ہراسانی کے الزامات دہرائے ہیں۔ مٹن ڈیلرز نے عمر عبداللہ کی زیر قیادت جموں و کشمیر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ "نیا ٹھیکہ دینے سے قبل اس معاملے میں مداخلت کی جائے۔"
کشمیر مٹن ڈیلرز ایسوسی ایشن (KMDA) کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ گزشتہ ایک سال سے زائد عرصے سے تنازع کا باعث بنا ہوا ہے اور متعدد بار حکام کی توجہ دلانے کے باوجود جانوروں کی آمدورفت اور نقل و حمل کے اخراجات پر اس کے منفی اثرات برقرار ہیں۔
ایسوسی ایشن کے مطابق پنجاب کے راستے جموں و کشمیر میں داخل ہونے والی بھیڑ بکریوں سے لدی گاڑیوں سے مختلف چیک پوسٹوں پر بھاری فیس وصول کیا جاتا ہے۔ مٹن ڈیلرز کا الزام ہے کہ یہ وصولیاں وادی کے گوشت کاروبار پر بڑا مالی بوجھ بن چکی ہیں اور اس کا اثر صارفین پر بھی پڑتا ہے۔
ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری معراج الدین نے کہا: "موجودہ ٹھیکہ اس ماہ ختم ہونے والا ہے، لیکن تاجروں کی جانب سے اٹھائے گئے خدشات کا ابھی تک ازالہ نہیں کیا گیا۔ حکومت کے لیے مداخلت کا یہ مناسب وقت ہے۔ اگر نیا ٹھیکہ دے دیا گیا تو یہی مسائل مزید ایک سال تک جاری رہیں گے۔"
ایسوسی ایشن کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران موجودہ انتظام کے تحت مویشی تاجروں اور ٹرانسپورٹروں سے تقریباً 17 سے 18 کروڑ روپے وصول کیے گئے ہیں۔
کشمیر میں اس صنعت سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ ان اضافی اخراجات کی وجہ سے پنجاب اور پڑوسی ریاستوں کی منڈیوں سے بھیڑ بکریاں اور دیگر مویشی کشمیر لانے کی لاگت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
سرینگر سے تعلق رکھنے والے ہول سیل مٹن ڈیلر بلال احمد گنائی نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران نقل و حمل کے اخراجات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا: "ٹرانسپورٹ پر لگنے والا ہر اضافی خرچ ریٹ لسٹ پر پڑتا ہے۔ تاجر کچھ بوجھ خود برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کا بڑا حصہ مویشیوں کی خریداری کی مجموعی لاگت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہم نے بارہا ان وصولیوں کے بارے میں وضاحت طلب کی، لیکن اس حوالے سے بہت کم پیش رفت ہوئی ہے۔"
پنجاب اور کشمیر کے درمیان کاروبار کرنے والے ایک اور تاجر مدثر ریگو نے کہا کہ چیک پوسٹوں پر وصولیوں سے متعلق غیر یقینی صورتحال نے کاروباری منصوبہ بندی کو مشکل بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا: "بہت سے ٹرانسپورٹر ہچکچاہٹ کا شکار ہیں کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ سفر کے دوران مزید کیا اخراجات سامنے آئیں گے۔ مسئلہ صرف رقم کا نہیں بلکہ تاخیر اور بار بار روکے جانے سے بھی مویشیوں کی نقل و حرکت متاثر ہوتی ہے۔"
یہ نیا مطالبہ عیدالاضحیٰ سے قبل تاجروں اور انتظامیہ کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کے چند ہفتوں بعد سامنے آیا ہے۔ اگرچہ سرکاری حکام کا موقف تھا کہ مویشیوں کا مناسب ذخیرہ موجود ہے اور پیشگی منصوبہ بندی کے باعث سپلائی کا نظام ہموار رہا، لیکن تاجروں کا کہنا تھا کہ پنجاب سے مویشیوں کی نقل و حمل سے متعلق اہم مسائل اب بھی حل طلب ہیں۔
ایسوسی ایشن نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ تاجروں کی شکایات کے حوالے سے جموں و کشمیر انتظامیہ کی جانب سے پنجاب کے حکام کو بھیجی گئی مراسلت کا نتیجہ کیا نکلا۔ معراج الدین نے کہا: "ہمیں بتایا گیا تھا کہ معاملہ مختلف سطحوں پر اٹھایا گیا ہے، لیکن تاجروں کو ابھی تک باضابطہ طور پر یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا کارروائی ہوئی یا پنجاب کی جانب سے کیا جواب موصول ہوا۔"
جموں و کشمیر انتظامیہ کے حکام نے تسلیم کیا ہے کہ یہ مسئلہ مختلف سطحوں پر زیر غور رہا ہے، تاہم ابھی تک کسی پیش رفت کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا۔ اس معاملے سے واقف ایک سینئر سرکاری افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ حکومت مویشی تاجروں کی جانب سے اٹھائے گئے خدشات سے پوری طرح آگاہ ہے۔ انہوں نے کہا: "حکومت اس معاملے کا جائزہ لے رہی ہے اور ضرورت کے مطابق متعلقہ فریقوں سے رابطے میں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کشمیر میں بھیڑ بکریوں کی سپلائی بلا تعطل جاری رہے اور تاجروں کے جائز خدشات کا ازالہ بھی کیا جائے۔"
خوراک کی فراہمی اور مارکیٹ ریگولیشن سے وابستہ ایک اور سرکاری افسر نے کہا کہ یہ معاملہ کئی انتظامی علاقوں اور اداروں سے متعلق ہے، جس کی وجہ سے اس کا حل نسبتاً پیچیدہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے کہا: "مویشیوں کی نقل و حمل کے راستے مختلف انتظامی حدود سے گزرتے ہیں۔ اس مسئلے کا مستقل حل جموں و کشمیر سے باہر کے محکموں اور حکام کے درمیان بھی مؤثر تال میل کا متقاضی ہے۔"
رپورٹ درج کیے جانے تک جموں و کشمیر حکومت نے تاجروں کے تازہ خدشات پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا تھا۔
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