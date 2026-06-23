پنجاب 'غنڈہ ٹیکس' کے خلاف کشمیر میں مٹن درآمد غیر معینہ مدت کیلیے بند

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پنجاب 'غنڈہ ٹیکس' کے خلاف کشمیر میں مٹن درآمد غیر معینہ مدت کیلیے بند
کشمیر کے مٹن ڈیلرز کا دعویٰ ہے کہ پنجاب میں 'ٹیکس' کے نام پر غیر قانونی طور ان سے ہرسال کروڑوں روپے اینٹھے جاتے ہیں۔
Published : June 23, 2026 at 9:24 PM IST
سرینگر: کشمیر میں مٹن ڈیلرز کا الزام ہے کہ ریاست پنجاب میں پولیس اور غنڈے مل کر وادی کشمیر درآمد کیے جانے والے "لایؤ اسٹاک" (بھیڑ بکریوں) پر غیر قانونی ٹیکس کے نام پر ان سے ہزاروں روپئے اینٹھے جا رہے ہیں، لیکن جموں کشمیر میں منتخب سرکار اس پر کوئی ٹھوس اقدام نہیں لے رہی ہے۔
کشمیر مٹن ڈیلرز کے صدر معراج الدین نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں اس مسئلے پر مفصل گفتگو کی، جس دوران انکا کہنا تھا کہ "گزشتہ ایک برس سے زائد عرصے سے پنجاب کے مادھو پور اور شمبو علاقوں میں پنجاب نیشنل ہاوئے پر لائیو اسٹاک پر پیسے اینٹھے جا رہے ہیں، لیکن نہ ہی پنجاب حکومت اور نہ ہی جموں کشمیر کی سرکار اس مسئلے پر سنجیدہ ہے تاکہ اس غیر قانونی ٹیکس پر روک تھام ہو۔
یاد رہے کہ کشمیر میں مٹن کا استعمال شادیوں اور دوسری تقریبات کے علاوہ روزانہ کی غذا میں بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ وادی میں مٹن کی کم پیداوار کے سبب مٹن ڈیلرز راجھستان، دہلی، پنجاب اور دیگر ریاستوں سے بھیڑ بکریاں درآمد کرتے ہیں، جنہیں بڑے ٹرکوں کے ذریعے براستہ دہلی اور پنجاب سرینگر جموں نیشنل ہائی وے کشمیر پہنچایا جاتا ہے۔
کتنا 'غیر قانونی ٹیکس' وصولا جاتا ہے؟
معراج الدین نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ "روزانہ کشمیر کے لئے دہلی اور دیگر ریاستوں سے لائیو اسٹاک سے لدے پچاس سے ستر ٹرک درآمد کیے جا رہے ہیں، اور فی گاڑی پر پنجاب میں دس سے پندرہ ہزار روپے ٹیکس کے نام پر وصولے جاتے ہیں۔"
معراج الدین کے مطابق پنجاب حکومت نے کیٹل ٹریڈ اینڈ فئر ایکٹ 1965 لاگو کیا ہے جس سے وہاں تجارت ہونے والے لائیو اسٹاک پر دو فیصد ٹیکس عائد کیا ہوا ہے جو مال بھیجنے والے کسانوں اور تاجروں کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تاہم اس ٹیکس سے پنجاب سے گزرنے والا لائیو اسٹاک مستثنیٰ ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس واضح قانون کے باوجود پنجاب پولیس اور ان کے ساتھ کام کر رہے غنڈے اور ٹھیکہ دار کشمیر درآمد ہونے والے بھیڑ بکریوں سے لدے ٹرکوں پر ٹیکس کے نام پر پیسے اینٹھ لیتے ہیں۔
انکا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک برس سے زائد عرصے سے مٹن ڈیلرز سے ان غنڈوں نے اٹھارہ سے بیس کروڈ روپے ٹیکس کے نام پر لوٹ لیے ہیں جس سے انکو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔
حکومتوں کی خاموشی پر سوال
معراج الدین نے بتایا کہ انہوں یہ معاملہ پنجاب حکومت کی نوٹس میں بھی لایا اور جموں کشمیر میں گزشتہ ایک برس سے یہاں کی منتخب حکومت کی نوٹس میں بھی لایا لیکن اس پر کوئی روک تھام نہیں ہوتی ہے۔
انکا کہنا ہے کہ حکومت کے علاوہ انہوں نے کشمیر کی اپوزیشن سیاسی جماعتوں کے لیڈران سے بھی اس مسئلے پر بات کرنے کی التجا کی ہے۔ اگرچہ ان لیڈران نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگوت مان اور جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سے اس مسلئے کو حل کرنے کی گزارش کی ہے لیکن پنجاب حکومت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی ذمہ داری منتخب حکومت پر ہی عائد ہوتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ "تنگ آمد بہ جنگ آمد" کے مصداق مٹن ڈیلرز نے اب بیرونی ریاستوں سے لائیو اسٹاک کی درآمدی غیر معینہ مدت کے لئے بند کر دی ہے، جو پنجاب سمیت جموں کشمیر حکومت کے خلاف ایک احتجاج بھی ہے۔
اگرچہ مٹن کی درآمد بند کرنے سے کشمیر میں شادیوں اور دیگر سماجی تقریبات پر منفی اثر پڑنے کا خطرہ ہے تاہم معراج الدین نے واضح کیا کہ مٹن کے ریٹ پر کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔
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