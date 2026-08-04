ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر کی سیاحتی حکمت عملی میں گالف ٹورزم اہم حصہ: عمر عبداللہ
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جموں کشمیر کو بھارت کے گالف نقشے پر دوبارہ اپنامقام حاصل کرنا ہوگا،جس کے لیے اقدامات اٹھائے جارہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 4, 2026 at 4:50 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار): وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کو گولف کے ممتاز مقامات میں دوبارہ جگہ ملنے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے گولف کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا۔ منگل کو عمر عبداللہ نے اعلان کیا یو ٹی میں پروفیشنل گولف ٹور آف انڈیا (PGTI) ٹورنامنٹ کو سالانہ بنیادوں پر منعقد کرنا، ایک گولف اکیڈمی قائم کرنا اور پوری یوٹی میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانا ان کی حکومت کی ترجیحات شامل ہے۔
سرینگر میں جے اینڈ کے اوپن 2026 کی افتتاحی تقریب کے حاشیہ پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ "گولف ٹورزم (Golf Tourism) حکومت کی مجموعی سیاحتی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔
وزیرِ اعلیٰ نے مزید بتایا کہ اس ٹورنامنٹ میں 100 سے زائد پیشہ ور گولفر حصہ لے رہے ہیں، جن میں 10 سے زیادہ غیر ملکی کھلاڑی بھی شامل ہیں، اور امید ظاہر کی کہ یہ مقابلہ مستقل بنیادوں پر ہر سال منعقد ہوگا۔ انہوں نے کہا: "ہماری کوشش ہے کہ یہ صرف ایک مرتبہ ہونے والا ایونٹ نہ رہے بلکہ سالانہ ٹورنامنٹ بن جائے۔ اس نوعیت کے مقابلوں میں کافی طویل وقفہ آ چکا ہے۔ یہ محض آغاز ہے۔ ہم انعامی رقم اور شرکاء کی تعداد میں اضافہ کریں گے اور آئندہ کم از کم پانچ برس تک اسے قومی گولف کیلنڈر کا باقاعدہ حصہ بنانے کی کوشش کریں گے۔"
گالف اکیڈمی کا قیام
مقامی گولفرز کو فائدہ پہنچنے سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں عمر عبداللہ نے کہا کہ حکومت نوجوان ٹیلنٹ کی تربیت کے لیے ایک گولف اکیڈمی قائم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ "مجھے رسمی افتتاحی شاٹس کے علاوہ گولف کھیلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، لیکن مقامی گولفرز کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ ایسے ٹورنامنٹس اس لیے بھی فائدہ مند ہیں کہ پرو-ایم مقابلوں میں ہمارے کھلاڑی بھارت اور بیرون ملک کے پیشہ ور گولفرز کے ساتھ کھیلنے کا موقع حاصل کرتے ہیں۔ ہم مقامی سطح پر بھی مقابلے منعقد کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ایک گولف اکیڈمی قائم کی جائے تاکہ بچوں کو کم عمری سے تربیت دے کر قومی سطح پر ملک کی نمائندگی کے قابل بنایا جا سکے۔"
گولف ٹورزم سے متعلق پوچھے گئے سوال پر وزیرِ اعلیٰ نے کہا کہ کشمیر حالیہ برسوں سے پہلے بھی گولف کا ایک بڑا مرکز رہا ہے۔ "2014 سے پہلے بھی یہاں اس نوعیت کے ٹورنامنٹس منعقد ہوتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑے پیمانے پر۔ 1980 کی دہائی میں شورش شروع ہونے سے قبل بھارت کے بڑے گولف مقابلے جموں و کشمیر، خصوصاً کشمیر میں منعقد ہوتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں کوئی بھی گولفر گلمرگ میں کھیلے بغیر اپنے سیزن کو مکمل نہیں سمجھتا تھا۔"
رنجی کھلاڑیوں کی سراہنا
کرکٹ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ جموں و کشمیر کی حالیہ رنجی ٹرافی کارکردگی نے اس خطے کی کھیلوں کی صلاحیت کے بارے میں لوگوں کا نظریہ بدل دیا ہے۔ انہوں نے کہا: "ہمارے کرکٹرز کی رنجی ٹرافی میں کامیابی کی ایک نئی مثال قائم کی۔ اس کے بعد ہمارے کئی کھلاڑی آئی پی ایل فرنچائزز میں منتخب ہوئے۔ پہلی مرتبہ ہمارے کھلاڑیوں کے لیے حقیقی بولیاں لگیں۔ وہ کسی سفارش یا ہمدردی کی بنیاد پر منتخب نہیں ہوئے بلکہ اپنی کارکردگی کی بنا پر جگہ حاصل کی۔"
تیز گیند باز عاقب نبی کو مبارکباد
انہوں نے جنوبی کشمیر سے تعلق رکھنے والے تیز گیند باز عاقب نبی کی سری لنکا کے خلاف بھارتی کرکٹ ٹیم میں انتخاب کو بھی کھیلوں کے لیے ایک حوصلہ افزا پیش رفت قرار دیا۔ وزیرِ اعلیٰ نے کہا کہ یو ٹی میں بین الاقوامی معیار کے کرکٹ اسٹیڈیموں کی کمی اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ "بی سی سی آئی کی جانب سے دو بین الاقوامی معیار کے اسٹیڈیم، جن میں ایک وادی میں بھی شامل ہے، تعمیر کرنے کی تجویز ہے، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر اس پر پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسٹیڈیم جلد مکمل ہوں تاکہ جموں و کشمیر مستقبل میں آئی پی ایل اور بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی میزبانی کر سکے۔"
شہری ہلاکتوں پر تشویش
جنوبی کشمیر میں حالیہ شہری ہلاکتوں سے متعلق سوال کے جواب میں وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس کو "انتہائی افسوسناک" قرار دیا۔ انہوں نے کہا: "ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کوئی بھی مذہب بے گناہ انسانوں کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ جن اداروں پر امن و امان برقرار رکھنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس قسم کے حملوں کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائیں۔
یہ بھی پڑھیں: