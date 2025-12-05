ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر، مغل دور کی تاریخی مسجد کی مرمت کے لئے 20لاکھ روپے منظور
حکام کا کہنا ہے کہ قریب 400 سالہ قدیم تاریخی مسجد کی بحالی میں مغلیہ طرز تعمیر کا خاص خیال رکھا جائے گا۔
پلوامہ (سید عادل مشتاق شاہ) : جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے شادی مرگ علاقے میں واقع 400 سالہ قدیم مغلیہ دور کی تاریخی مسجد کی شان رفتہ بحال کرنے کے لیے سرکاری سطح پر اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ مسجد کی مرمت اور بحالی کے لیے 20 لاکھ 88 ہزار روپے کی رقم منظور کی گئی ہے، جس نے مقامی آبادی میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے۔
شادی مرگ میں موجود مغل دور کی عظیم تاریخی سرائے - جسے کبھی شاہی قافلوں کی آرام گاہ ہونے کا شرف حاصل تھا - آج مکمل طور پر لاپرواہی اور تجاوزات کے باعث خستہ حالی کی شکار ہے۔ مغل بادشاہ جہانگیر کے ایماء پر تعمیر کی گئی شادی مرگ سرائے سترہویں صدی کی اُن چار اہم مغلیہ سراؤں میں شامل تھی جنہوں نے مغلیہ سلطنت کی شان و شوکت کی نمائندگی کی۔ علی آباد سرائے کے بعد شادی مرگ سرائے کو دوسری سب سے بڑی سرائے ہونے کا منفرد مقام حاصل تھا۔
اسی علاقے میں واقع تاریخی مسجد بھی دہائیوں سے عدم توجہی، موسمی اثرات اور حفاظتی انتظامات کی کمی کے باعث شدید خستہ ہو چکی ہے۔ عدم توجہی کے سبب عمارت کی بنیادیں کمزور ہو گئی ہیں وہیں مضبوط دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ مسجد میں لکڑی کے شہتیری بوسیدہ ہو گئے اور چھت کے کئی حصے دب چکے ہیں، جس کے باعث حفاظتی خدشات کے پیشِ نظر لوگوں نے با جماعت نماز ادا کرنا ترک کر دیا تھا۔
مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ برسوں کی درخواستوں کے بعد حکومت نے بالآخر اس تاریخی مسجد کی مرمت کے لیے 20 لاکھ روپے منظور کیے ہیں۔ محکمہ آرکائیوز، آثار قدیمہ و عجائب گھر کی نگرانی اور مقامی اوقاف کمیٹی کے اشتراک سے بحالی کا عمل انجام دیا جائے گا۔ حکام نے بتایا کہ ’’ٹینڈرنگ کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور تعمیراتی سرگرمیاں جلد شروع ہونے جارہی ہیں۔‘‘
راجپورہ علاقے کے ایم ایل اے، غلام محی الدین میر، نے 52لاکھ روپے می منظوری کو خوش اائند قرار دیتے ہوئے کہا: ٹینڈرنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، بحالی کا کام بہت جلد شروع ہوگا۔ مسجد اور سرائے - دونوں کو ان کی اصل مغلیہ طرز تعمیر کے مطابق بحال کیا جائے گا، تاکہ ان کی تاریخی اور ثقافتی شناخت برقرار رہے۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ بحالی کے دوران مغلیہ طرز تعمیر کے اصل عناصر خاص کر نقاشی، محراب، کھڑکیاں اور مقامی لکڑی و چونے کے پلستر کا خاص خیال رکھا جائے گا، تاکہ عمارت کی صدیوں پرانی ساخت اور روح برقرار رہے۔
دوسری جانب شادی مرگ کے لوگ اس فیصلے کو صرف مسجد کی مرمت نہیں بلکہ اپنی ’’شناخت اور تاریخ کے احیاء‘‘ سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ایک مقامی بزرگ پیر عنایت اللہ شاہ نے جذباتی انداز میں کہا: ’’یہ صرف عبادتگاہ ہی نہیں ہماری پہچان ہے، ہمارا ورثہ ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ پوری دنیا کو معلوم ہونا چاہئے کہ شادی مرگ کی سرزمین صرف کھیتوں اور فصلوں کی نہیں بلکہ تہذیب اور تاریخ کی بھی اراضی ہے۔‘‘
ماہرین کے مطابق مسجد کی بحالی صرف پلوامہ ہی نہیں بلکہ کشمیر کے ثقافتی نقشے پر نمایاں مقام دلانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بحالی کے بعد یہاں سیاحت، محققین اور طلبہ کی دلچسپی بڑھنے کا بھی قوی امکان ہے اور مقامی باشندوں کے مطابق اس سے مقامی سطح پر روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے۔
